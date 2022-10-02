https://ukraina.ru/20221002/1039294257.html

Почему провалилось вступление Финляндии в НАТО и что дальше: финский политолог честно о происходящем

Почему провалилось вступление Финляндии в НАТО и что дальше: финский политолог честно о происходящем - 02.10.2022 Украина.ру

Почему провалилось вступление Финляндии в НАТО и что дальше: финский политолог честно о происходящем

Политолог из Финляндии, правозащитник Йохан Бекман в эфире Украина.ру рассказал о ситуации в Финляндии, вероятности её вступления в НАТО, а также о запрете на въезд туристам из России

2022-10-02T16:06

2022-10-02T16:06

2022-10-02T16:06

йохан бекман

видео

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00:48 - Словакия одобрила вступление Финляндии и Швеции в НАТО: каковы перспективы вступления Финляндии в НАТО на данном этапе? 03:20 - Будет ли Турция затягивать вопрос с Финляндией и Швецией до всеобщих выборов в стране в июне 2023 года? 05:02 - Протоколы о вступлении ратифицировали только 28 из 30 стран альянса: почему согласие до сих пор не дали и Турция, и Венгрия? 06:42 - Швеция "включила заднюю", а Хельсинки изначально требовали гарантий того, что шведы будут действовать параллельно: есть ли место такому фактору? 08:54 – Готова ли Финляндия стать гарантом безопасности стран Балтии? 11:07 – Истинные причины запрета на въезд туристам из России в Финляндию; 15:46 – Есть ли выход из этой ситуации, кроме как смена правительства в Финляндии? 19:08 – Какие настроения сейчас у граждан Финляндии? 20:25 – Какое отношение к финским добровольцам, воюющим на стороне Украины?

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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