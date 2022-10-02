Почему провалилось вступление Финляндии в НАТО и что дальше: финский политолог честно о происходящем - 02.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221002/1039294257.html
Почему провалилось вступление Финляндии в НАТО и что дальше: финский политолог честно о происходящем
Почему провалилось вступление Финляндии в НАТО и что дальше: финский политолог честно о происходящем - 02.10.2022 Украина.ру
Почему провалилось вступление Финляндии в НАТО и что дальше: финский политолог честно о происходящем
Политолог из Финляндии, правозащитник Йохан Бекман в эфире Украина.ру рассказал о ситуации в Финляндии, вероятности её вступления в НАТО, а также о запрете на въезд туристам из России
2022-10-02T16:06
2022-10-02T16:06
йохан бекман
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/02/1039294136_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e2677cbe585fd68582137fc0584cabd1.jpg
00:48 - Словакия одобрила вступление Финляндии и Швеции в НАТО: каковы перспективы вступления Финляндии в НАТО на данном этапе? 03:20 - Будет ли Турция затягивать вопрос с Финляндией и Швецией до всеобщих выборов в стране в июне 2023 года? 05:02 - Протоколы о вступлении ратифицировали только 28 из 30 стран альянса: почему согласие до сих пор не дали и Турция, и Венгрия? 06:42 - Швеция "включила заднюю", а Хельсинки изначально требовали гарантий того, что шведы будут действовать параллельно: есть ли место такому фактору? 08:54 – Готова ли Финляндия стать гарантом безопасности стран Балтии? 11:07 – Истинные причины запрета на въезд туристам из России в Финляндию; 15:46 – Есть ли выход из этой ситуации, кроме как смена правительства в Финляндии? 19:08 – Какие настроения сейчас у граждан Финляндии? 20:25 – Какое отношение к финским добровольцам, воюющим на стороне Украины?
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/02/1039294136_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d1f2964a3e1e57640b1dd024f23f7198.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
йохан бекман, видео, видео
Йохан Бекман, Видео

Почему провалилось вступление Финляндии в НАТО и что дальше: финский политолог честно о происходящем

16:06 02.10.2022
 
Читать в
Политолог из Финляндии, правозащитник Йохан Бекман в эфире Украина.ру рассказал о ситуации в Финляндии, вероятности её вступления в НАТО, а также о запрете на въезд туристам из России
00:48 - Словакия одобрила вступление Финляндии и Швеции в НАТО: каковы перспективы вступления Финляндии в НАТО на данном этапе?
03:20 - Будет ли Турция затягивать вопрос с Финляндией и Швецией до всеобщих выборов в стране в июне 2023 года?
05:02 - Протоколы о вступлении ратифицировали только 28 из 30 стран альянса: почему согласие до сих пор не дали и Турция, и Венгрия?
06:42 - Швеция "включила заднюю", а Хельсинки изначально требовали гарантий того, что шведы будут действовать параллельно: есть ли место такому фактору?
08:54 – Готова ли Финляндия стать гарантом безопасности стран Балтии?
11:07 – Истинные причины запрета на въезд туристам из России в Финляндию;
15:46 – Есть ли выход из этой ситуации, кроме как смена правительства в Финляндии?
19:08 – Какие настроения сейчас у граждан Финляндии?
20:25 – Какое отношение к финским добровольцам, воюющим на стороне Украины?
 
Йохан БекманВидео
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:50"Украину не возьмут в НАТО": заявление Зеленского напугало французов
17:28Вице-премьер Хуснуллин: до конца года в Мариуполе сдадут не менее тысячи новых квартир
16:49Российские саперы продолжают разминирование населенных пунктов ЛНР
16:41В Германии опасаются возможности ядерной войны из-за конфликта на Украине
16:32Обстановка в Кременной, статус новых регионов, наступления ВСУ. Главное на Украине на 16:00 2 октября
16:16Военкор Коц: США сделали ставку на гиперзвуковое оружие
16:06Почему провалилось вступление Финляндии в НАТО и что дальше: финский политолог честно о происходящем
15:53В США увидели в речи Путина на Красной площади послание Западу
15:30Российский производитель броневиков "Тайфун" наращивает штат сотрудников
13:56Times: Трасс вступила в конфликт с королем Великобритании Карлом III
13:28В Германии назвали отсутствие мирного плана по Украине позором Запада
13:08Экс-советник НАТО рассказал, как Запад попал в ловушку в попытках разрушить Россию санкциями
12:39Обстрелы, жильё в Мариуполе, угроза ядерной войны. Главное на Украине на 12:00 2 октября
12:23Госсекретарь США Блинкен пообещал главе МИД Украины Кулебе помочь в борьбе за территории
11:46Получившие ранения в зоне СВО военные РФ отправились в круиз
11:35Президент Молдавии оговорилась и обвинила Украину в эскалации конфликта с Россией
11:04Третья мировая индустриальная война или что делал Адольф Гитлер сто лет тому назад?
10:58"Теплой формы нет ни у кого": украинские военные рассказали, как ВСУ готовы к предстоящей зиме
10:42Милонов: желающих участвовать в СВО депутатов могут лишить отсрочки
10:08Астрология и бизнес. Илон Маск: гениальный шоумен или великий американский мошенник
Лента новостейМолния