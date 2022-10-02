https://ukraina.ru/20221002/1039294257.html
Почему провалилось вступление Финляндии в НАТО и что дальше: финский политолог честно о происходящем
Почему провалилось вступление Финляндии в НАТО и что дальше: финский политолог честно о происходящем - 02.10.2022 Украина.ру
Почему провалилось вступление Финляндии в НАТО и что дальше: финский политолог честно о происходящем
Политолог из Финляндии, правозащитник Йохан Бекман в эфире Украина.ру рассказал о ситуации в Финляндии, вероятности её вступления в НАТО, а также о запрете на въезд туристам из России
2022-10-02T16:06
2022-10-02T16:06
2022-10-02T16:06
йохан бекман
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/02/1039294136_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e2677cbe585fd68582137fc0584cabd1.jpg
00:48 - Словакия одобрила вступление Финляндии и Швеции в НАТО: каковы перспективы вступления Финляндии в НАТО на данном этапе? 03:20 - Будет ли Турция затягивать вопрос с Финляндией и Швецией до всеобщих выборов в стране в июне 2023 года? 05:02 - Протоколы о вступлении ратифицировали только 28 из 30 стран альянса: почему согласие до сих пор не дали и Турция, и Венгрия? 06:42 - Швеция "включила заднюю", а Хельсинки изначально требовали гарантий того, что шведы будут действовать параллельно: есть ли место такому фактору? 08:54 – Готова ли Финляндия стать гарантом безопасности стран Балтии? 11:07 – Истинные причины запрета на въезд туристам из России в Финляндию; 15:46 – Есть ли выход из этой ситуации, кроме как смена правительства в Финляндии? 19:08 – Какие настроения сейчас у граждан Финляндии? 20:25 – Какое отношение к финским добровольцам, воюющим на стороне Украины?
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/02/1039294136_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d1f2964a3e1e57640b1dd024f23f7198.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
йохан бекман, видео, видео
Почему провалилось вступление Финляндии в НАТО и что дальше: финский политолог честно о происходящем
Политолог из Финляндии, правозащитник Йохан Бекман в эфире Украина.ру рассказал о ситуации в Финляндии, вероятности её вступления в НАТО, а также о запрете на въезд туристам из России
00:48 - Словакия одобрила вступление Финляндии и Швеции в НАТО: каковы перспективы вступления Финляндии в НАТО на данном этапе?
03:20 - Будет ли Турция затягивать вопрос с Финляндией и Швецией до всеобщих выборов в стране в июне 2023 года?
05:02 - Протоколы о вступлении ратифицировали только 28 из 30 стран альянса: почему согласие до сих пор не дали и Турция, и Венгрия?
06:42 - Швеция "включила заднюю", а Хельсинки изначально требовали гарантий того, что шведы будут действовать параллельно: есть ли место такому фактору?
08:54 – Готова ли Финляндия стать гарантом безопасности стран Балтии?
11:07 – Истинные причины запрета на въезд туристам из России в Финляндию;
15:46 – Есть ли выход из этой ситуации, кроме как смена правительства в Финляндии?
19:08 – Какие настроения сейчас у граждан Финляндии?
20:25 – Какое отношение к финским добровольцам, воюющим на стороне Украины?