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Российский производитель броневиков "Тайфун" наращивает штат сотрудников

Российский производитель броневиков "Тайфун" наращивает штат сотрудников - 02.10.2022 Украина.ру

Российский производитель броневиков "Тайфун" наращивает штат сотрудников

На фоне роста потребностей армии в технике, ПАО "Ремдизель" (Набережные челны) объявил о планах нарастить штат на 40%, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании

2022-10-02T15:30

2022-10-02T15:30

2022-10-02T15:32

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Собеседники агентства рассказали, что уже сегодня на завод, где работают порядка 2400 человек, выстроилась очередь из кандидатов, многие из которых — высококвалифицированные специалисты.При этом в компании добавили, что, несмотря на рост загрузки по существующим образцам бронеавтомобилей, работа по проектированию новых образцов техники не прекращается."Ремдизель" выпускает технику для эксплуатации в вооруженных силах, в основном это бронеавтомобили семейств "Тайфун", "Торнадо" и "Выстрел" разного класса и разной колесной формулы. Эти машины получали высокую оценку по итогам эксплуатации войсками в спецоперации.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, оружие, россия