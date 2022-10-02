Российский производитель броневиков "Тайфун" наращивает штат сотрудников - 02.10.2022 Украина.ру
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Российский производитель броневиков "Тайфун" наращивает штат сотрудников
Российский производитель броневиков "Тайфун" наращивает штат сотрудников - 02.10.2022 Украина.ру
Российский производитель броневиков "Тайфун" наращивает штат сотрудников
На фоне роста потребностей армии в технике, ПАО "Ремдизель" (Набережные челны) объявил о планах нарастить штат на 40%, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании
2022-10-02T15:30
2022-10-02T15:32
новости
оружие
россия
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Собеседники агентства рассказали, что уже сегодня на завод, где работают порядка 2400 человек, выстроилась очередь из кандидатов, многие из которых — высококвалифицированные специалисты.При этом в компании добавили, что, несмотря на рост загрузки по существующим образцам бронеавтомобилей, работа по проектированию новых образцов техники не прекращается."Ремдизель" выпускает технику для эксплуатации в вооруженных силах, в основном это бронеавтомобили семейств "Тайфун", "Торнадо" и "Выстрел" разного класса и разной колесной формулы. Эти машины получали высокую оценку по итогам эксплуатации войсками в спецоперации.
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новости, оружие, россия
Новости, оружие, Россия

Российский производитель броневиков "Тайфун" наращивает штат сотрудников

15:30 02.10.2022 (обновлено: 15:32 02.10.2022)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкКолонна российской военной техники на шоссе в окрестностях Херсона.
Колонна российской военной техники на шоссе в окрестностях Херсона. - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости
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На фоне роста потребностей армии в технике, ПАО "Ремдизель" (Набережные челны) объявил о планах нарастить штат на 40%, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании
"Сложившаяся обстановка требует роста производства военной техники, и мы тут не исключение. Сегодня мы ставим перед собой задачу закрыть все вакансии на "Ремдизеле", и речь идет не о хозяйственных, административных должностях, а именно технических специалистах. Таким образом, мы нарастим свой штат на 40 процентов", — сказали в "Ремдизеле".
Собеседники агентства рассказали, что уже сегодня на завод, где работают порядка 2400 человек, выстроилась очередь из кандидатов, многие из которых — высококвалифицированные специалисты.
При этом в компании добавили, что, несмотря на рост загрузки по существующим образцам бронеавтомобилей, работа по проектированию новых образцов техники не прекращается.
"Ремдизель" выпускает технику для эксплуатации в вооруженных силах, в основном это бронеавтомобили семейств "Тайфун", "Торнадо" и "Выстрел" разного класса и разной колесной формулы. Эти машины получали высокую оценку по итогам эксплуатации войсками в спецоперации.
- РИА Новости, 1920, 30.09.2022
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Заголовок открываемого материала
15:30Российский производитель броневиков "Тайфун" наращивает штат сотрудников
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