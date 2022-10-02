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Times: Трасс вступила в конфликт с королем Великобритании Карлом III
Times: Трасс вступила в конфликт с королем Великобритании Карлом III - 02.10.2022 Украина.ру
Times: Трасс вступила в конфликт с королем Великобритании Карлом III
Между премьер-министром Великобритании Лиз Трасс и королем Карлом III возникли разногласия из-за посещения конференции ООН по изменению климата COP27, пишет Times
2022-10-02T13:56
2022-10-02T13:56
2022-10-02T13:56
новости
трасс (лиз трасс)
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В издании пояснили, что Карл III, будучи страстным защитником окружающей среды, отказался от предложения поучаствовать в мероприятии по настоянию Трасс.В публикации говорится, что данное решение, вероятно, усилит напряженность между Карлом III и Лиз Трасс.Другой собеседник Times высказал мнение, что король "разочаруется", если не сможет присутствовать на этом мероприятии.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, трасс (лиз трасс)
Новости, Трасс (Лиз Трасс)
Times: Трасс вступила в конфликт с королем Великобритании Карлом III
Между премьер-министром Великобритании Лиз Трасс и королем Карлом III возникли разногласия из-за посещения конференции ООН по изменению климата COP27, пишет Times
В издании пояснили, что Карл III, будучи страстным защитником окружающей среды, отказался от предложения поучаствовать в мероприятии по настоянию Трасс.
"Он планировал выступить с речью на встрече мировых лидеров в Египте. Трасс, которая также вряд ли поедет на саммит в Шарм-эш-Шейх, возражала против планов короля во время личной аудиенции в Букингемском дворце в прошлом месяце", — говорится в публикации.
В публикации говорится, что данное решение, вероятно, усилит напряженность между Карлом III и Лиз Трасс.
"Тот факт, что Его Величество не станет присутствовать на саммите физически, не означает, что он не найдет способов принять участие", — пояснил он.
Другой собеседник Times высказал мнение, что король "разочаруется", если не сможет присутствовать на этом мероприятии.