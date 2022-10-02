https://ukraina.ru/20221002/1039293470.html

Times: Трасс вступила в конфликт с королем Великобритании Карлом III

Times: Трасс вступила в конфликт с королем Великобритании Карлом III - 02.10.2022 Украина.ру

Times: Трасс вступила в конфликт с королем Великобритании Карлом III

Между премьер-министром Великобритании Лиз Трасс и королем Карлом III возникли разногласия из-за посещения конференции ООН по изменению климата COP27, пишет Times

2022-10-02T13:56

2022-10-02T13:56

2022-10-02T13:56

новости

трасс (лиз трасс)

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В издании пояснили, что Карл III, будучи страстным защитником окружающей среды, отказался от предложения поучаствовать в мероприятии по настоянию Трасс.В публикации говорится, что данное решение, вероятно, усилит напряженность между Карлом III и Лиз Трасс.Другой собеседник Times высказал мнение, что король "разочаруется", если не сможет присутствовать на этом мероприятии.

https://ukraina.ru/20220906/1038493899.html

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2022

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Новости

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новости, трасс (лиз трасс)