https://ukraina.ru/20221002/1039293354.html

В Германии назвали отсутствие мирного плана по Украине позором Запада

В Германии назвали отсутствие мирного плана по Украине позором Запада - 02.10.2022 Украина.ру

В Германии назвали отсутствие мирного плана по Украине позором Запада

Депутат германского бундестага от фракции "Левых" Сара Вагенкнехт назвала позором отсутствие у Запада плана мирного урегулирования конфликта на Украине, заявила она в интервью газете Weser Kurier

2022-10-02T13:28

2022-10-02T13:28

2022-10-02T13:28

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По ее мнению, конфликт удалось бы предотвратить в случае отказа Украины от членства в НАТО и выполнения минских соглашений. В этой связи политик отметила, что оказала бы на Россию "дипломатическое давление" с целью склонить ее к переговорам с Киевом.Чтобы избежать дальнейшего кровопролития, считает Вагенкнехт, важно сейчас "заморозить конфликт", а потом обговорить гарантии безопасности. Для России — это отказ Украины от членства в НАТО и отсутствие ракет на своей границе. Украине же помогут нейтральные страны-гаранты.Она добавила, что "Запад разделяет ответственность" за то, что конфликт разгорается.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.

https://ukraina.ru/20221001/1039283329.html

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