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В Германии назвали отсутствие мирного плана по Украине позором Запада
В Германии назвали отсутствие мирного плана по Украине позором Запада - 02.10.2022 Украина.ру
В Германии назвали отсутствие мирного плана по Украине позором Запада
Депутат германского бундестага от фракции "Левых" Сара Вагенкнехт назвала позором отсутствие у Запада плана мирного урегулирования конфликта на Украине, заявила она в интервью газете Weser Kurier
2022-10-02T13:28
2022-10-02T13:28
2022-10-02T13:28
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По ее мнению, конфликт удалось бы предотвратить в случае отказа Украины от членства в НАТО и выполнения минских соглашений. В этой связи политик отметила, что оказала бы на Россию "дипломатическое давление" с целью склонить ее к переговорам с Киевом.Чтобы избежать дальнейшего кровопролития, считает Вагенкнехт, важно сейчас "заморозить конфликт", а потом обговорить гарантии безопасности. Для России — это отказ Украины от членства в НАТО и отсутствие ракет на своей границе. Украине же помогут нейтральные страны-гаранты.Она добавила, что "Запад разделяет ответственность" за то, что конфликт разгорается.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
https://ukraina.ru/20221001/1039283329.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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новости, запад, украина, германия
Новости, Запад, Украина, Германия
В Германии назвали отсутствие мирного плана по Украине позором Запада
Депутат германского бундестага от фракции "Левых" Сара Вагенкнехт назвала позором отсутствие у Запада плана мирного урегулирования конфликта на Украине, заявила она в интервью газете Weser Kurier
По ее мнению, конфликт удалось бы предотвратить в случае отказа Украины от членства в НАТО и выполнения минских соглашений. В этой связи политик отметила, что оказала бы на Россию "дипломатическое давление" с целью склонить ее к переговорам с Киевом.
"Необходимо также оказать давление на президента Украины, который заявляет, что не хочет вести переговоры до тех пор, пока из Крыма не уедет последний россиянин", - добавила Вагенкнехт.
Чтобы избежать дальнейшего кровопролития, считает Вагенкнехт, важно сейчас "заморозить конфликт", а потом обговорить гарантии безопасности. Для России — это отказ Украины от членства в НАТО и отсутствие ракет на своей границе. Украине же помогут нейтральные страны-гаранты.
Она добавила, что "Запад разделяет ответственность" за то, что конфликт разгорается.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.