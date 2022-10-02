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Экс-советник НАТО рассказал, как Запад попал в ловушку в попытках разрушить Россию санкциями
Экс-советник НАТО рассказал, как Запад попал в ловушку в попытках разрушить Россию санкциями - 02.10.2022 Украина.ру
Экс-советник НАТО рассказал, как Запад попал в ловушку в попытках разрушить Россию санкциями
Запад оказался в ловушке, пытаясь разрушить Россию санкциями, заявил в интервью Grayzone бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо
2022-10-02T13:08
2022-10-02T13:08
2022-10-02T13:08
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запад
россия
санкции
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По его словам, США специально спровоцировали конфликт на Украине, чтобы использовать его как инструмент в борьбе с РФ.Он пояснил, что согласно изначальному замыслу санкции должны были нанести большой ущерб России и боевые действия закончились бы быстро, но расчеты Вашингтона не оправдались, а Украина стала "жертвой просчета" своих союзников."Мы вводим против нее (России. — Прим. ред.) все новые и новые санкции — и все безрезультатно. Запад попал в ловушку собственного просчета, а для Украины это весьма прискорбно", — подчеркнул офицер.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
https://ukraina.ru/20221001/1039199592.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запад, россия, санкции
Экс-советник НАТО рассказал, как Запад попал в ловушку в попытках разрушить Россию санкциями
Запад оказался в ловушке, пытаясь разрушить Россию санкциями, заявил в интервью Grayzone бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо
По его словам, США специально спровоцировали конфликт на Украине, чтобы использовать его как инструмент в борьбе с РФ.
"Нас не волнует Украина как таковая; изначальная цель конфликта состояла в том, чтобы спровоцировать Россию и разрушить ее экономику посредством санкций. Проблема в том, что они не работают", — сказал Бо.
Он пояснил, что согласно изначальному замыслу санкции должны были нанести большой ущерб России и боевые действия закончились бы быстро, но расчеты Вашингтона не оправдались, а Украина стала "жертвой просчета" своих союзников.
"Мы вводим против нее (России. — Прим. ред.) все новые и новые санкции — и все безрезультатно. Запад попал в ловушку собственного просчета, а для Украины это весьма прискорбно", — подчеркнул офицер.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.