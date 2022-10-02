https://ukraina.ru/20221002/1039293238.html

Экс-советник НАТО рассказал, как Запад попал в ловушку в попытках разрушить Россию санкциями

Экс-советник НАТО рассказал, как Запад попал в ловушку в попытках разрушить Россию санкциями - 02.10.2022 Украина.ру

Экс-советник НАТО рассказал, как Запад попал в ловушку в попытках разрушить Россию санкциями

Запад оказался в ловушке, пытаясь разрушить Россию санкциями, заявил в интервью Grayzone бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо

2022-10-02T13:08

2022-10-02T13:08

2022-10-02T13:08

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По его словам, США специально спровоцировали конфликт на Украине, чтобы использовать его как инструмент в борьбе с РФ.Он пояснил, что согласно изначальному замыслу санкции должны были нанести большой ущерб России и боевые действия закончились бы быстро, но расчеты Вашингтона не оправдались, а Украина стала "жертвой просчета" своих союзников."Мы вводим против нее (России. — Прим. ред.) все новые и новые санкции — и все безрезультатно. Запад попал в ловушку собственного просчета, а для Украины это весьма прискорбно", — подчеркнул офицер.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.

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