https://ukraina.ru/20221002/1039292902.html

Обстрелы, жильё в Мариуполе, угроза ядерной войны. Главное на Украине на 12:00 2 октября

Обстрелы, жильё в Мариуполе, угроза ядерной войны. Главное на Украине на 12:00 2 октября - 02.10.2022 Украина.ру

Обстрелы, жильё в Мариуполе, угроза ядерной войны. Главное на Украине на 12:00 2 октября

Украинские военные продолжают артиллерийский террор Донбасса и Северной Таврии. До конца года в Мариуполе построят 100 тыс. квадратных метров нового жилья... Украина.ру, 02.10.2022

2022-10-02T12:39

2022-10-02T12:39

2022-10-02T12:39

хроники

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/02/1039292777_0:120:3054:1838_1920x0_80_0_0_1868094ad37f2612be7d37ff4ca426b9.jpg

Украинские военные продолжают артиллерийский террор Донбасса и Северной Таврии. До конца года в Мариуполе построят 100 тыс. квадратных метров нового жилья. Депутат бундестага от фракции "Левых" Сара Вагенкнехт предупредила об угрозе ядерного конфликта из-за поддержки Украины ГерманиейКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ 66 раз открывали огонь по территории республики."На донецком направлении противник применял - артиллерию 155 и 152 мм, на ясиноватском – РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёты 120 мм, на горловском - артиллерию 155, 152 и 122 мм, НАР, танки, выпустив 281 единицу различных боеприпасов", - указывалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы десяти населённых пунктов Республики: столица Донецк (Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Зайцево, Горловка, Озеряновка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Минеральное, Яковлевка, Макеевка (Горняцкий и Червоногвардейский районы), Старомихайловка."За прошедшие сутки поступили сведения о гибели 7 гражданских лиц в Петровском и Кировском районах Донецка, Никитовском районе Горловки. Ранения различной степени тяжести получили 9 гражданских лиц в Кировском районе Донецка, Старомихайловке и Макеевке", - сообщило представительство.Повреждено 21 домостроение в Петровском и Кировском районах Донецка, Старомихайловке и Макеевке, а также 8 объектов гражданской инфраструктуры.Как сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики капитан Иван Филипоненко, за минувшие сутки ВСУ обстрелял Нижнюю Дуванку с применением американской РСЗО M142 HIMARS, выпустив 4 ракеты.Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.Украина продолжает обстрел и Северной Таврии."05.00. В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Первая... Работает ПВО: около 10 воздушных взрывов", - сообщила администрация Новой Каховки.Подробностей о произошедшем пока нет. Однако ранее ВСУ не раз обстреливали Новую Каховку. Главная цель для украинских военных — мост через Днепр, который соединяет правоборежную и левобережную части Херсонской области.Жильё в МариуполеДо конца года в Мариуполе построят 100 тыс. квадратных метров нового жилья, будет сдано не менее 1 тыс квартир, заявил вице-премьер-министр России Марат Хуснуллин.Ранее политолог, доцент НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев в комментарии РИА "Новости" рассказал, сколько будет стоить восстановление Донбасса."За время существования независимой Украины, власти только все высасывали из Донецкой и Луганской областей, ничего не вкладывали в них. Поэтому после присоединения ДНР и ЛНР России придется восстанавливать их практически с нуля, инвестировав около триллиона рублей, чтобы подтянуть эти регионы до российских стандартов", - рассказал Суздальцев 30 сентября.Промышленность регионов, по его словам, понесла колоссальные потери."Большая часть угольных шахт выработали свой ресурс, к тому же добыча угля там весьма дорогая. Экономика нарушена. Крупнейшие металлургические заводы стоят. Не работают уникальные предприятия, производившие машиностроительную продукцию, различного рода шахтное оборудование, которого нет на нашем российском рынке. Тех же заводов, которые еще работают, немного", - отметил эксперт.По его словам, в обоих регионах прежде всего следует "стабилизировать ситуацию, сделать гарантированный мир"."До тех пор деньги туда никто не вложит", - уверен Суздальцев.За день до этого вице-премьер Хуснуллин провёл провел заседание штаба правкомиссии по региональному развитию. Открывая заседание, вице-премьер отметил активную работу российских регионов по восстановлению объектов в ЛНР и ДНР."Сегодня в работе порядка 2 тысяч объектов, из которых по 200 и более мы сдаём каждую неделю. Но объём работ настолько велик, что 32 тысяч строителей нам не хватает. Считаю, что нужно нарастить количество задействованных строителей до 50–60 тысяч человек, тогда за два-три года мы восстановим эти регионы", - заявил Хуснуллин 29 сентября.Вице-премьер привёл в пример Московскую область, руководство которой планирует привлечь к работам в Мариуполе дополнительных строителей, и обратился к руководителям всех субъектов РФ с просьбой также изыскать возможность и направить специалистов для строительства на освобождённых территориях.За две недели до этого — 15 сентября — Хуснуллин сообщил, что дело восстановления Мариуполя продвигается хорошо."По Мариуполю мы двигаемся хорошими темпами, у нас разработан мастер-план. Мы мобилизовали уже порядка 10 тысяч строителей. Конечно темпы (восстановления – Ред.) нужно еще наращивать, потому что пока мы обследовали дома, происходило разминирование, прошло много времени", - заявил он журналистам.Хуснуллин отметил, что уже есть чёткое понимание по срокам восстановления каждого дома и других объектов.Кроме того, необходимо усилить работу по выплатам за разрушенное индивидуальное жилье, добавил вице-премьер-министр."Мы договорились с жителями, комиссия заработала, первые выплаты пошли", - сказал он.Хуснуллин 29 июля представил президенту РФ Владимиру Путину мастер-план Мариуполя, предполагающий восстановление города в течение трех лет. Документ предполагает строительство и восстановление до конца года 90 социальных объектов, создание нового транспортно-пересадочного узла, включающего железнодорожный вокзал, порт и трамвайные линии, а также развитие территории аэропорта.Угроза ядерной войныДепутат бундестага от фракции "Левых" Сара Вагенкнехт обвинило немецкое правительство в затягивании конфликта на Украине, что может быть чревато ядерной войной."Социал-демократическая партия втягивает нас в конфликт, который может закончиться ядерной катастрофой. Только дипломатия предотвратит дальнейшую эскалацию", — предупредила она.Вагенкнехт также отметила, что экономическая война, которую ведёт правящая коалиция, не приносит мира Украине, а только наносит самой Германии больший вред, чем России. Она обвинила правительство в том, что то втянуло ФРГ в конфликт, грозящий перерасти в настоящую ядерную катастрофу, путём отправки тяжёлых вооружений Украине.Днём ранее, 1 октября, глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт прибыла с необъявленным визитом в Одессу для встречи с украинским коллегой Алексеем Резниковым. Ламбрехт, среди прочего, анонсировала прибытие на Украину немецких систем ПВО IRIS-T.

https://ukraina.ru/20221002/1039289642.html

https://ukraina.ru/20221001/1039289257.html

https://ukraina.ru/20221001/1039287974.html

https://ukraina.ru/20221001/1039285226.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив