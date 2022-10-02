https://ukraina.ru/20221002/1039292527.html

Госсекретарь США Блинкен пообещал главе МИД Украины Кулебе помочь в борьбе за территории

Госсекретарь США Блинкен пообещал главе МИД Украины Кулебе помочь в борьбе за территории - 02.10.2022 Украина.ру

Госсекретарь США Блинкен пообещал главе МИД Украины Кулебе помочь в борьбе за территории

США продолжат поддерживать попытки Украины восстановить контроль над "ее территориями", укрепляя позиции киевского режима как в военном, так и дипломатическом отношениях, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Расшифровка беседы опубликована на сайте Госдепартамента

2022-10-02T12:23

2022-10-02T12:23

2022-10-02T12:23

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Помимо этого, Блинкен обсудил с Кулебой военную помощь Украине, в том числе последний выделенный США транш размером 1,1 миллиарда долларов, а также ход зерновой сделки и безопасность ядерных объектов Украины.30 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Отдельно договоры о принятии регионов в РФ подписали вместе с президентом главы регионов — Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий.США итоги проведенных референдумов не признали.

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