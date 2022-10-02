Госсекретарь США Блинкен пообещал главе МИД Украины Кулебе помочь в борьбе за территории - 02.10.2022 Украина.ру
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Госсекретарь США Блинкен пообещал главе МИД Украины Кулебе помочь в борьбе за территории
Госсекретарь США Блинкен пообещал главе МИД Украины Кулебе помочь в борьбе за территории - 02.10.2022 Украина.ру
Госсекретарь США Блинкен пообещал главе МИД Украины Кулебе помочь в борьбе за территории
США продолжат поддерживать попытки Украины восстановить контроль над "ее территориями", укрепляя позиции киевского режима как в военном, так и дипломатическом отношениях, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Расшифровка беседы опубликована на сайте Госдепартамента
2022-10-02T12:23
2022-10-02T12:23
новости
сша
украина
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Помимо этого, Блинкен обсудил с Кулебой военную помощь Украине, в том числе последний выделенный США транш размером 1,1 миллиарда долларов, а также ход зерновой сделки и безопасность ядерных объектов Украины.30 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Отдельно договоры о принятии регионов в РФ подписали вместе с президентом главы регионов — Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий.США итоги проведенных референдумов не признали.
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Новости, США, Украина

Госсекретарь США Блинкен пообещал главе МИД Украины Кулебе помочь в борьбе за территории

12:23 02.10.2022
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Стокгольм
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Стокгольм
© Пресс-служба МИД РФ
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США продолжат поддерживать попытки Украины восстановить контроль над "ее территориями", укрепляя позиции киевского режима как в военном, так и дипломатическом отношениях, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Расшифровка беседы опубликована на сайте Госдепартамента
"Госсекретарь подтвердил посыл президента (Джо) Байдена о том, что США всегда будут уважать международно признанные границы Украины, и мы продолжим поддерживать попытки Украины восстановить контроль над ее территориями, укрепляя ее позиции как в военном, так и дипломатическом отношениях", — следует из заявления.
Помимо этого, Блинкен обсудил с Кулебой военную помощь Украине, в том числе последний выделенный США транш размером 1,1 миллиарда долларов, а также ход зерновой сделки и безопасность ядерных объектов Украины.
30 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Отдельно договоры о принятии регионов в РФ подписали вместе с президентом главы регионов — Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий.
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