Получившие ранения в зоне СВО военные РФ отправились в круиз - 02.10.2022 Украина.ру
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Получившие ранения в зоне СВО военные РФ отправились в круиз
Получившие ранения в зоне СВО военные РФ отправились в круиз - 02.10.2022 Украина.ру
Получившие ранения в зоне СВО военные РФ отправились в круиз
Военнослужащие РФ, прошедшие реабилитацию после ранений, полученных во время спецоперации на Украине, отправились в железнодорожный круиз "Жемчужина Кавказа" в рамках совместного проекта Минобороны и ОАО РЖД "Своих не бросаем", сообщили в военном ведомстве
2022-10-02T11:46
2022-10-02T11:46
новости
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В ведомстве уточнили, что всего в проекте примут участие более 500 человек."Хочется пожелать ребятам и членам их семей, отправившимся сегодня в путешествие по городам Кавказа в рамках проекта "Своих не бросаем", крепкого здоровья, скорейшего восстановления и позитивных эмоций", — заявил заместитель министра обороны, начальник Главного военно-политического управления вооруженных сил генерал-полковник Виктор Горемыкин."Жемчужина Кавказа" — это совместный проект РЖД и Минобороны России. Участники проекта посетят Кисловодск, Нальчик, побывают в горах Кабардино-Балкарии, на Эльбрусе, в Чечне и Дагестане. Круиз займет семь дней, проходит он в формате поезд-отель.
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новости, вс рф, круизы
Новости, ВС РФ, круизы

Получившие ранения в зоне СВО военные РФ отправились в круиз

11:46 02.10.2022
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВиды Дагестана
Виды Дагестана - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Военнослужащие РФ, прошедшие реабилитацию после ранений, полученных во время спецоперации на Украине, отправились в железнодорожный круиз "Жемчужина Кавказа" в рамках совместного проекта Минобороны и ОАО РЖД "Своих не бросаем", сообщили в военном ведомстве
"Первый железнодорожный рейс с военнослужащими, прошедшими реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения задач специальной военной операции, уже отбыл из Москвы. Всего запланировано два подобных рейса, в них примут участие более 80 российских военнослужащих, члены их семей, а также члены семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции", — заявили в министерстве.
В ведомстве уточнили, что всего в проекте примут участие более 500 человек.
"Хочется пожелать ребятам и членам их семей, отправившимся сегодня в путешествие по городам Кавказа в рамках проекта "Своих не бросаем", крепкого здоровья, скорейшего восстановления и позитивных эмоций", — заявил заместитель министра обороны, начальник Главного военно-политического управления вооруженных сил генерал-полковник Виктор Горемыкин.
"Жемчужина Кавказа" — это совместный проект РЖД и Минобороны России. Участники проекта посетят Кисловодск, Нальчик, побывают в горах Кабардино-Балкарии, на Эльбрусе, в Чечне и Дагестане. Круиз займет семь дней, проходит он в формате поезд-отель.
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