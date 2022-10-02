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Получившие ранения в зоне СВО военные РФ отправились в круиз

Получившие ранения в зоне СВО военные РФ отправились в круиз - 02.10.2022 Украина.ру

Получившие ранения в зоне СВО военные РФ отправились в круиз

Военнослужащие РФ, прошедшие реабилитацию после ранений, полученных во время спецоперации на Украине, отправились в железнодорожный круиз "Жемчужина Кавказа" в рамках совместного проекта Минобороны и ОАО РЖД "Своих не бросаем", сообщили в военном ведомстве

2022-10-02T11:46

2022-10-02T11:46

2022-10-02T11:46

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В ведомстве уточнили, что всего в проекте примут участие более 500 человек."Хочется пожелать ребятам и членам их семей, отправившимся сегодня в путешествие по городам Кавказа в рамках проекта "Своих не бросаем", крепкого здоровья, скорейшего восстановления и позитивных эмоций", — заявил заместитель министра обороны, начальник Главного военно-политического управления вооруженных сил генерал-полковник Виктор Горемыкин."Жемчужина Кавказа" — это совместный проект РЖД и Минобороны России. Участники проекта посетят Кисловодск, Нальчик, побывают в горах Кабардино-Балкарии, на Эльбрусе, в Чечне и Дагестане. Круиз займет семь дней, проходит он в формате поезд-отель.

https://ukraina.ru/20220929/1039184973.html

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