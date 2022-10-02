https://ukraina.ru/20221002/1039292246.html

Президент Молдавии оговорилась и обвинила Украину в эскалации конфликта с Россией

Президент Молдавии оговорилась и обвинила Украину в эскалации конфликта с Россией - 02.10.2022 Украина.ру

Президент Молдавии оговорилась и обвинила Украину в эскалации конфликта с Россией

Президент Молдавии Майя Санду совершила оговорку во время выступления по итогам встречи с еврокомиссаром по вопросам бюджета и администрации Йоханнесом Ханом и заявила, что на Украине лежит вина за конфликт с Россией. На это обратил внимание Sputnik Молдова.

2022-10-02T11:35

2022-10-02T11:35

2022-10-02T11:35

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Ранее Санду заявила, что граждан Молдавии, которые захотят принять участие в СВО на Украине на стороне России, могут лишить гражданства. До этого она назвала сторонников спецоперации России на Украине "опасными" для общества и призвала госорганы "заняться" этими людьми.

https://ukraina.ru/20220929/1039130837.html

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новости, украина, россия, санду