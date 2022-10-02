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Президент Молдавии оговорилась и обвинила Украину в эскалации конфликта с Россией
Президент Молдавии оговорилась и обвинила Украину в эскалации конфликта с Россией - 02.10.2022 Украина.ру
Президент Молдавии оговорилась и обвинила Украину в эскалации конфликта с Россией
Президент Молдавии Майя Санду совершила оговорку во время выступления по итогам встречи с еврокомиссаром по вопросам бюджета и администрации Йоханнесом Ханом и заявила, что на Украине лежит вина за конфликт с Россией. На это обратил внимание Sputnik Молдова.
2022-10-02T11:35
2022-10-02T11:35
2022-10-02T11:35
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украина
россия
санду
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Ранее Санду заявила, что граждан Молдавии, которые захотят принять участие в СВО на Украине на стороне России, могут лишить гражданства. До этого она назвала сторонников спецоперации России на Украине "опасными" для общества и призвала госорганы "заняться" этими людьми.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, санду
Новости, Украина, Россия, Санду
Президент Молдавии оговорилась и обвинила Украину в эскалации конфликта с Россией
Президент Молдавии Майя Санду совершила оговорку во время выступления по итогам встречи с еврокомиссаром по вопросам бюджета и администрации Йоханнесом Ханом и заявила, что на Украине лежит вина за конфликт с Россией. На это обратил внимание Sputnik Молдова.
"Развязанный Украиной конфликт. Простите, начатый Россией против Украины конфликт подмял международный порядок и имеет серьезные последствия для всей Европы", — сказала она.
Ранее Санду заявила, что граждан Молдавии, которые захотят принять участие в СВО на Украине на стороне России, могут лишить гражданства. До этого она назвала сторонников спецоперации России на Украине "опасными" для общества и призвала госорганы "заняться" этими людьми.