https://ukraina.ru/20221002/1039291930.html

"Теплой формы нет ни у кого": украинские военные рассказали, как ВСУ готовы к предстоящей зиме

"Теплой формы нет ни у кого": украинские военные рассказали, как ВСУ готовы к предстоящей зиме - 02.10.2022 Украина.ру

"Теплой формы нет ни у кого": украинские военные рассказали, как ВСУ готовы к предстоящей зиме

ВСУ имеют существенные проблемы с зимним обмундированием, рассказали изданию "Страна.ua" украинские военнослужащие

2022-10-02T10:58

2022-10-02T10:58

2022-10-02T10:58

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всу

зима

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По словам лейтенанта Ярослава М., бригаде, в которой он служит, теплую форму пока даже не собираются выдавать, несмотря на просьбы солдат. При этом бойцы участвуют в боевых действиях на севере Украины и мерзнут ночами.А сержант Константин В. добавил, что зимнюю форму его подразделению выдали еще летом и бойцам пришлось хранить вещи прямо на позициях.По словам старшего солдат Игоря Щ., за три года службы в ВСУ ни разу не видел своевременной выдачи экипировки, поэтому военным приходится одеваться за свой счет.При этом в армии Украины процветает коррупция и пропавшая со складов форма попадает на торговые интернет-площадки, добавил он.Также майор Александр Ф. отметил, что в его подразделении зимней формы на всех не хватает и раскритиковал качество произведенной на Украине экипировки.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.

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2022

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новости, всу, зима