"Теплой формы нет ни у кого": украинские военные рассказали, как ВСУ готовы к предстоящей зиме - 02.10.2022 Украина.ру
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"Теплой формы нет ни у кого": украинские военные рассказали, как ВСУ готовы к предстоящей зиме
"Теплой формы нет ни у кого": украинские военные рассказали, как ВСУ готовы к предстоящей зиме - 02.10.2022 Украина.ру
"Теплой формы нет ни у кого": украинские военные рассказали, как ВСУ готовы к предстоящей зиме
ВСУ имеют существенные проблемы с зимним обмундированием, рассказали изданию "Страна.ua" украинские военнослужащие
2022-10-02T10:58
2022-10-02T10:58
новости
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зима
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По словам лейтенанта Ярослава М., бригаде, в которой он служит, теплую форму пока даже не собираются выдавать, несмотря на просьбы солдат. При этом бойцы участвуют в боевых действиях на севере Украины и мерзнут ночами.А сержант Константин В. добавил, что зимнюю форму его подразделению выдали еще летом и бойцам пришлось хранить вещи прямо на позициях.По словам старшего солдат Игоря Щ., за три года службы в ВСУ ни разу не видел своевременной выдачи экипировки, поэтому военным приходится одеваться за свой счет.При этом в армии Украины процветает коррупция и пропавшая со складов форма попадает на торговые интернет-площадки, добавил он.Также майор Александр Ф. отметил, что в его подразделении зимней формы на всех не хватает и раскритиковал качество произведенной на Украине экипировки.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
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новости, всу, зима
Новости, ВСУ, зима

"Теплой формы нет ни у кого": украинские военные рассказали, как ВСУ готовы к предстоящей зиме

10:58 02.10.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ БТР флаг украинский военнослужащий
ВСУ БТР флаг украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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ВСУ имеют существенные проблемы с зимним обмундированием, рассказали изданию "Страна.ua" украинские военнослужащие
По словам лейтенанта Ярослава М., бригаде, в которой он служит, теплую форму пока даже не собираются выдавать, несмотря на просьбы солдат. При этом бойцы участвуют в боевых действиях на севере Украины и мерзнут ночами.
"Начальство заявило, что склады бригады были уничтожены артиллерийским огнем россиян еще в начале войны <… > и нужно ждать новых поступлений. <…> Стало привычным, что когда приходишь на склад получать обувь или форму, то почему-то всегда нет нужных размеров. Или получаешь форму уже негодную, кем-то ношенную", — добавил он.
А сержант Константин В. добавил, что зимнюю форму его подразделению выдали еще летом и бойцам пришлось хранить вещи прямо на позициях.
"Потом мы отступили и, естественно, все полученное бросили — тогда было не до этого. По документам мы как бы получили форму, на самом деле ее просто нет ни у кого", — объяснил Константин.
По словам старшего солдат Игоря Щ., за три года службы в ВСУ ни разу не видел своевременной выдачи экипировки, поэтому военным приходится одеваться за свой счет.
При этом в армии Украины процветает коррупция и пропавшая со складов форма попадает на торговые интернет-площадки, добавил он.
Также майор Александр Ф. отметил, что в его подразделении зимней формы на всех не хватает и раскритиковал качество произведенной на Украине экипировки.
"К сожалению, украинские образцы обмундирования и амуниции пока не выдерживают никакой критики — они совершенно не подходят для боевых действий", — заявил офицер.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
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