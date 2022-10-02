https://ukraina.ru/20221002/1039291930.html
"Теплой формы нет ни у кого": украинские военные рассказали, как ВСУ готовы к предстоящей зиме
"Теплой формы нет ни у кого": украинские военные рассказали, как ВСУ готовы к предстоящей зиме - 02.10.2022 Украина.ру
"Теплой формы нет ни у кого": украинские военные рассказали, как ВСУ готовы к предстоящей зиме
ВСУ имеют существенные проблемы с зимним обмундированием, рассказали изданию "Страна.ua" украинские военнослужащие
2022-10-02T10:58
2022-10-02T10:58
2022-10-02T10:58
новости
всу
зима
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/68/1034306870_0:25:1125:658_1920x0_80_0_0_6be4820e388426d7b4ad07d76ab676e4.jpg
По словам лейтенанта Ярослава М., бригаде, в которой он служит, теплую форму пока даже не собираются выдавать, несмотря на просьбы солдат. При этом бойцы участвуют в боевых действиях на севере Украины и мерзнут ночами.А сержант Константин В. добавил, что зимнюю форму его подразделению выдали еще летом и бойцам пришлось хранить вещи прямо на позициях.По словам старшего солдат Игоря Щ., за три года службы в ВСУ ни разу не видел своевременной выдачи экипировки, поэтому военным приходится одеваться за свой счет.При этом в армии Украины процветает коррупция и пропавшая со складов форма попадает на торговые интернет-площадки, добавил он.Также майор Александр Ф. отметил, что в его подразделении зимней формы на всех не хватает и раскритиковал качество произведенной на Украине экипировки.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
https://ukraina.ru/20220915/1038746842.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/68/1034306870_22:0:1125:827_1920x0_80_0_0_ca1bda370ece704d7e993c3af2fa1d1a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, зима
"Теплой формы нет ни у кого": украинские военные рассказали, как ВСУ готовы к предстоящей зиме
ВСУ имеют существенные проблемы с зимним обмундированием, рассказали изданию "Страна.ua" украинские военнослужащие
По словам лейтенанта Ярослава М., бригаде, в которой он служит, теплую форму пока даже не собираются выдавать, несмотря на просьбы солдат. При этом бойцы участвуют в боевых действиях на севере Украины и мерзнут ночами.
"Начальство заявило, что склады бригады были уничтожены артиллерийским огнем россиян еще в начале войны <… > и нужно ждать новых поступлений. <…> Стало привычным, что когда приходишь на склад получать обувь или форму, то почему-то всегда нет нужных размеров. Или получаешь форму уже негодную, кем-то ношенную", — добавил он.
А сержант Константин В. добавил, что зимнюю форму его подразделению выдали еще летом и бойцам пришлось хранить вещи прямо на позициях.
"Потом мы отступили и, естественно, все полученное бросили — тогда было не до этого. По документам мы как бы получили форму, на самом деле ее просто нет ни у кого", — объяснил Константин.
По словам старшего солдат Игоря Щ., за три года службы в ВСУ ни разу не видел своевременной выдачи экипировки, поэтому военным приходится одеваться за свой счет.
При этом в армии Украины процветает коррупция и пропавшая со складов форма попадает на торговые интернет-площадки, добавил он.
Также майор Александр Ф. отметил, что в его подразделении зимней формы на всех не хватает и раскритиковал качество произведенной на Украине экипировки.
"К сожалению, украинские образцы обмундирования и амуниции пока не выдерживают никакой критики — они совершенно не подходят для боевых действий", — заявил офицер.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.