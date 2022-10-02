Милонов: желающих участвовать в СВО депутатов могут лишить отсрочки - 02.10.2022 Украина.ру
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Милонов: желающих участвовать в СВО депутатов могут лишить отсрочки
Милонов: желающих участвовать в СВО депутатов могут лишить отсрочки - 02.10.2022 Украина.ру
Милонов: желающих участвовать в СВО депутатов могут лишить отсрочки
В Госдуме подготовят законопроект, лишающий права на отсрочку от частичной мобилизации депутатов, которые желают участвовать в спецоперации на Украине, заявил РИА Новости единоросс Виталий Милонов
2022-10-02T10:42
2022-10-02T10:42
новости
депутаты
мобилизация
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Он пояснил, что на данный момент законодательство исключает парламентариев из числа подлежащих мобилизации, а это создает проблемы для тех, кто хочет стать добровольцем, — из-за пропусков заседаний к депутатам могут применяться санкции.Милонов отметил, что уже обсудил возможность внесения поправок с секретарем президиума генсовета "ЕР" Андреем Турчаком, он в свою очередь дал задание проработать ситуацию.По его словам, депутаты, готовые отправиться на Украину, сталкиваются с тем, что не могут оформить свое отсутствие в Думе, потому что подобные командировки не предусмотрены по закону.Он отметил, что депутаты за службу в Донбассе денег не получают и делают это добровольно, а также ездят туда за собственные средства.Президент России Владимир Путин объявил 21 сентября частичную мобилизацию. Призыву подлежат около 300 тысяч человек, в первую очередь имеющих боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность.
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новости, депутаты, мобилизация
Новости, депутаты, мобилизация

Милонов: желающих участвовать в СВО депутатов могут лишить отсрочки

10:42 02.10.2022
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
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В Госдуме подготовят законопроект, лишающий права на отсрочку от частичной мобилизации депутатов, которые желают участвовать в спецоперации на Украине, заявил РИА Новости единоросс Виталий Милонов
Он пояснил, что на данный момент законодательство исключает парламентариев из числа подлежащих мобилизации, а это создает проблемы для тех, кто хочет стать добровольцем, — из-за пропусков заседаний к депутатам могут применяться санкции.
Милонов отметил, что уже обсудил возможность внесения поправок с секретарем президиума генсовета "ЕР" Андреем Турчаком, он в свою очередь дал задание проработать ситуацию.
"Федеральный закон говорит о том, что депутаты не подлежат мобилизации. И все наши добровольцы все делают добровольно, при том, что обязаны посещать заседания. И если будет принято решение, то надо было бы, чтобы все наши добровольцы не выглядели нарушителями регламента. И все добровольцы могли самомобилизоваться", — сказал Милонов.
По его словам, депутаты, готовые отправиться на Украину, сталкиваются с тем, что не могут оформить свое отсутствие в Думе, потому что подобные командировки не предусмотрены по закону.
"Сейчас мы инициируем вопрос, чтобы мои коллеги, депутаты-единороссы, и я могли мобилизоваться. Раньше таких прецедентов не было <…> Потому что если отталкиваться от закона, то мои федеральные конституционные обязанности — быть на заседаниях Госдумы, и это четко прописано", — сказал Милонов.
Он отметил, что депутаты за службу в Донбассе денег не получают и делают это добровольно, а также ездят туда за собственные средства.
Президент России Владимир Путин объявил 21 сентября частичную мобилизацию. Призыву подлежат около 300 тысяч человек, в первую очередь имеющих боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность.
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