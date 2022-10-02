https://ukraina.ru/20221002/1039291802.html

Милонов: желающих участвовать в СВО депутатов могут лишить отсрочки

Милонов: желающих участвовать в СВО депутатов могут лишить отсрочки - 02.10.2022 Украина.ру

Милонов: желающих участвовать в СВО депутатов могут лишить отсрочки

В Госдуме подготовят законопроект, лишающий права на отсрочку от частичной мобилизации депутатов, которые желают участвовать в спецоперации на Украине, заявил РИА Новости единоросс Виталий Милонов

2022-10-02T10:42

2022-10-02T10:42

2022-10-02T10:42

новости

депутаты

мобилизация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101943/78/1019437841_0:301:3106:2048_1920x0_80_0_0_196c697011630cc5458ff04923459044.jpg

Он пояснил, что на данный момент законодательство исключает парламентариев из числа подлежащих мобилизации, а это создает проблемы для тех, кто хочет стать добровольцем, — из-за пропусков заседаний к депутатам могут применяться санкции.Милонов отметил, что уже обсудил возможность внесения поправок с секретарем президиума генсовета "ЕР" Андреем Турчаком, он в свою очередь дал задание проработать ситуацию.По его словам, депутаты, готовые отправиться на Украину, сталкиваются с тем, что не могут оформить свое отсутствие в Думе, потому что подобные командировки не предусмотрены по закону.Он отметил, что депутаты за службу в Донбассе денег не получают и делают это добровольно, а также ездят туда за собственные средства.Президент России Владимир Путин объявил 21 сентября частичную мобилизацию. Призыву подлежат около 300 тысяч человек, в первую очередь имеющих боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность.

https://ukraina.ru/20220926/1039080413.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, депутаты, мобилизация