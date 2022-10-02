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Третья мировая индустриальная война или что делал Адольф Гитлер сто лет тому назад?

Третья мировая индустриальная война или что делал Адольф Гитлер сто лет тому назад? - 02.10.2022 Украина.ру

Третья мировая индустриальная война или что делал Адольф Гитлер сто лет тому назад?

Взрыв на "Северных потоках". Такого унижения Германия не испытывала давно. Осталось два дня

2022-10-02T11:04

2022-10-02T11:04

2022-10-02T11:04

адольф гитлер

елена мурзина

эксклюзив

первая мировая война

германия

катастрофа

инфляция

сикорский

северный поток

северный поток-2

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Версальский мир был заключён в 1920 году, по итогам первой мировой войны. Для Германии условия этого соглашения означали экономическую катастрофу. Страна погрузилась в нищету, началась тотальная инфляция. В таких условиях довольно быстро возникли протестные движения.В 1922 году, сто лет назад, Адольф Гитлер уже пришел к выводу, что он - не художник, а политик. Кстати, вопреки распространенному заблуждению, он не был "никому не нужным" художником-неудачником. Профессора академии отзывались о его работах - "незаурядный талант".Но он стал политиком. В октябре 1922 года Гитлер в Мюнхене с другими "партайгеноссе" готовит первый съезд НСДАП. Партия уже существует, но ещё не имеет серьёзной силы. Съезд пройдет в январе 1923 года. Пять тысяч штурмовиков пройдут маршем по Мюнхену. До "пивного путча" остаётся год.Конечно, история не повторяется "через сто лет". Параллели проводить нельзя с такой уж большевистской прямотой. И всё-таки хотя бы частично они напрашиваются сами собой.Германия сегодня - не та нищая страна, которой она была в 1922 году. Но бюргеры уже ощутили тот же самый страх за свое будущее. Вот эту пугающую неопределенность. Старый сытный образ жизни уходит.В сентябре были взорваны обе нитки "Северного потока". Кем? Бывший министр иностранных дел и бывший министр обороны Польши Радослав Сикорский опубликовал твит на эту диверсию со словами: "Спасибо, США".Польша радуется. Германия в шоке.Такого унижения Германия не испытывала давно. А параллели немцы сами отлично умеют проводить.Девушка-комик из Германии выступила с номером: "80 лет тому назад немцы мёрзли под Сталинградом. Но немцы хитрые! Теперь они могут мёрзнуть у себя дома".А пока что жители Европы, по сообщениям прессы, начали воровать друг у друга дрова."Пивной путч" уже близко, близко. Он по сути неизбежен. Правда, тогда, по его итогам Гитлер сел в тюрьму, просидел там девять месяцев и написал свою знаменитую книгу "Майн Кампф". Но именно благодаря "пивному путчу" он стал знаменитым и популярным политиком."Национальная революция началась!" - кричал Гитлер в пивной. Он задумал "поход на Берлин", по типу "похода на Рим", который сто лет назад осуществил другой очень популярный политик.Бенито Муссолини и поход на РимРовно сто лет тому назад, в октябре 1922 года, фашистская партия Италии начала свой знаменитый "поход на Рим". В результате дуче Муссолини получил власть, и расстался с нею только по итогам Второй мировой войны.Бенито Муссолини не возглавлял поход. Он аккуратно держался немного в стороне, время от времени выступая на митингах. Муссолини был уже в то время депутатом парламента.Однако по результатам похода и переговорам с королем Италии Бенито Муссолини становится премьер-министром, забирает себе единолично ещё несколько постов правительства. И окончательно становится "дуче", то есть лидером страны и фашистской партии.Сегодняшняя победа Джорджи Мелони и партии "Братья Италии" на выборах в стране уже, конечно, многократно сравнивалась с "походом на Рим" Муссолини. Конечно, это сравнение тоже сильно хромает.И всё-таки сравнить можно. Растерянность властей Италии. "Кризис правительства". Успех партии, которая в условиях сытной спокойной жизни не имела шансов на победу.Некоторые политологи утверждают, что "Братья Италии" - это проект Великобритании, которая таким образом стремится развалить Евросоюз. Возможно.Ну так и Муссолини с Гитлером кто-то поддерживал, финансировал, оказывал помощь и поддержку. И это были те же самые силы, которые сегодня стоят за взрывами "Северного потока" и другими диверсиями.Как ещё можно назвать санкции Европы против России, как не диверсией против самих себя.И как всегда, надо посмотреть, кому это выгодно."Спасибо, США".Финансы поют романсыВ астрологии нет периода "сто лет тому назад". Есть циклы планет. Как раз сейчас завершается цикл квадратов таких жёстких планет, как Уран и Сатурн. Последнее их соприкосновение - 4 октября 2022. Осталось два дня.Готовимся!То, что происходит сейчас на рынках западных стран, уже сравнивают с катастрофой и даже непонятно какого года. 1949?Мы увидим падение рынков и дальше. В октябре процесс пойдёт только быстрее. Он не остановится и не пойдет вспять. То, что запущено, будет развиваться уже по своим, экономическим законам.Промышленная инфляция и в Европе, и в США планомерно перейдет в потребительскую. Цены взлетят так же, как сегодня падают акции и курсы валют."Триггером", спусковым крючком могут стать затмения. Первое осеннее затмение - 25 октября.События чаще всего начинают происходить "за неделю до".Значит, примерно с 15 октября наблюдаем за событиями в странах Запада. Произойдут серьезные отставки, перемены в правительствах.Особенно интересно будет наблюдать за событиями в супермаркетах. И на улицах городов, где правительства всех западных стран готовятся встречать демонстрантов специальной техникой.Основная волна будет, скорее всего, в ноябре. Уже после затмений.Но в октябре тоже произойдет много интересного.РеферендумыПо итогам референдумов в конце сентября Россия "приросла" территориями четырех областей бывшей УССР.Надо было ожидать какого-то подобного события. Это - "последняя точка" в цикле планет Уран - Сатурн.Итак, 4 - 5 октября - последний квадрат Урана с Сатурном. Будет максимальное сближение планет. К счастью, не точное и до точного уже не дойдет. Но будет продолжаться до 25 октября.В обозримом будущем нет значимых аспектов этих планет, так как они двигаются чрезвычайно медленно, их аспектов мы ждём годами (к счастью для всех нас).Для любителей заглянуть подальше - следующий раз это будет секстиль, позитивный аспект. В 2025-2026 годах.Пока что мы живём во времени "квадрата", в самом жёстком из возможных периодов.Что было при предыдущих точных значениях?Июнь 2021 года - встреча президентов США и России.Декабрь 2021 года - ультиматум Владимира Путина странам НАТО.И вот, октябрь 2022, последний квадрат.Это закономерный итог, и можно провести логическую цепочку через все предыдущие события "на квадратах". "Последняя точка".Символически операция также получит завершение. Очень возможно, что 4 октября или в дни возле этой даты СВО получит другое название.И это не просто будет иное название военной операции. Начнется совершенно другой процесс.Вообще, как считается в астрологии, аспекты Сатурна и Урана - это символически борьба старого и нового.Момент, когда можно по крупному выиграть или проиграть.Очевидно, что это момент крупнейшего выигрыша России. Уран - планета всего нового, нестандартного и необычного - в какой-то степени покровитель России. Уран управляет знаком Водолея. А Россия - "страна Водолея". Интересно, что второй управитель Водолея - Сатурн. Планета, которая символизирует власть, государство, жёсткую иерархию. Военные структуры.Это ещё один момент, который мы видим ясно и явно на последнем квадрате.Борьба старого и нового в армейских структурах России. Все, кто не готов работать в новой реальности, вынуждены будут покинуть армию. Именно это показал "кейс мобилизации". Армейские чиновники, далёкие от нужд армии, уходят, и довольно стремительно.Новые регионы3 октября Меркурий перестанет быть ретроградным. Это, конечно, большой плюс. Однако же, поскольку все референдумы прошли под ретро Меркурием, их результаты будут, скорее всего, переделаны. Чаще всего именно так происходит с любыми решениями периода ретро. Бумаги и документы будут переписаны.Но давайте подумаем. Почему они будут переделаны? Может быть, потому, что прибавятся ещё территории? Надо будет проводить референдумы в большем масштабе?А может быть, после референдумов встанет вопрос о выборе депутатов, глав регионов? О форме народовластия на этих территориях. О том, как именно они будут входить в состав России.Эти документы будут в любом случае рано или поздно переделываться. Это можно сказать и без астрологии.Ураган "Ян" и "Нордстрим"Аспекты Урана и Сатурна, даже в позитивном варианте предполагают очень жёсткие события - и в речах, в международной политике. И в природе возможны катаклизмы - взрывы, ураганы.Подрыв труб Северного потока тоже соответствует символизму планет. Внезапный взрыв (Уран) чего-то супер прочного, принадлежащего северному государству (Сатурн).Ураган сейчас идёт на Флориду. Возможны и катаклизмы в других местах Земли.4-5 октября или в дни около этой даты мы увидим результаты этих событий. Будут, возможно, сделаны какие-то заявления.До 25 октября будет оценён масштаб и выработан план действий.Плутон двигается вперёд10 октября прекратится ретро движение Плутона. И хотя обычно мы не чувствуем движения высших планет, они "не интересуются" нашими земными делами, и только изредка проявляют свою волю - в этот раз, кажется, влияние Плутона было ощутимым.Плутон - это символ ядерной энергии. Все разговоры и угрозы Запада и Украины о возможности применения ядерного оружия активно происходили как раз в период его ретро движения.10 октября ретро период закончится. Будем надеяться, что после этого станет значительно легче.Кажется, впервые со времён Карибского кризиса угроза ядерного удара стала настолько ощутимой.Да, Карибский кризис, который произошел ровно 60 лет назад, в октябре 1962 года, был серьёзной угрозой человечеству.США разместили ракеты с ядерными боеголовками в Турции. В ответ и для защиты Кубы от готовящегося вторжения СССР разместил аналогичное оружие на Кубе. Напряжённое противостояние тогда разрешилось переговорами между Джоном Кеннеди и Никитой Сергеевичем Хрущёвым.Они общались в личной переписке, также американская сторона активно задействовала журналистов американских СМИ, которые вели конфиденциальные беседы с сотрудниками посольства СССР. Именно журналисты передавали предложения американской стороны.Например, предложение вывести ракеты с территории Турции было одобрено Джоном Кеннеди. Но как сказал его брат Роберт: "для президента неприемлемо публичное согласие".Будем надеяться, что так же будет и на этот раз. Идут конфиденциальные переговоры.Мы конечно, не можем знать, что и как происходит в переговорных процессах, тем более кто в них участвует на этот раз. Но можем наблюдать последствия и делать выводы.Очень неприятной была ситуация с Запорожской АЭС, которую начал ежедневно бомбить Зеленский. Но видимо, был найден определенный компромисс. Нападения Украины на ядерный реактор в центре Европы прекратились.Возможно, что произошедший в сентябре обмен боевиков "Азова" был только частью комплексного плана. План включал в себя безопасную зону как раз вокруг ЗАЭС, которую гарантировала взамен Украина.Впрочем, что Украина может гарантировать? Гарантию дали те силы, которые стоят за руководством этой страны.Вся эта крайне неприятная ситуация вокруг Запорожской атомной тоже произошла во время ретро Плутона. И возможно, это была даже более прямая и явная угроза ядерной катастрофы, чем угроза использования ядерного оружия.Но теперь, после 10 октября, можно с облегчением выдохнуть.Но не совсем.Какие-то угрозы станут менее возможными. Но опасность остаётся.Год чёрного водяного тиграЕщё не закончился год водяного Тигра. Это произойдет только в феврале следующего, 2023 года.А именно этот Тигр, именно чёрный водяной - год Карибского кризиса. 60 лет - период точного времени повторения года со всеми атрибутами - "чёрного, водяного".Так что подождем, год может преподнести ещё сюрпризы.И кроме того, впереди - пара осенних затмений. 25 октября - частичное солнечное. 8 ноября - лунное.ЗатменияЗатмения этого года, особенно осенние, октябрьское и ноябрьское, будут такими же, как затмения 2004 года, года первого украинского Майдана.Цикл затмений - 18 лет. Противофаза - каждые 9 лет.2004 - 2005 год - первый Майдан.Плюс 9.2013 - 2014 год - второй Майдан.Плюс 9.2022 - 2023 год - ?Есть надежда, что эти затмения поставят наконец точку в цикле "майданов" Украины. Завершится и этот цикл.Когда закончится военная операцияВозможное время окончания СВО и военных действий. Предсказать это довольно сложно, так как война, совершенно очевидно, ведётся далеко не только на полях боёв.Война происходит экономическая, и цели ее - экономические. Политические и военные итоги будут следствием этих экономических перемен. Перемены в мировой экономике будут глобальные, инфраструктурные, индустриальные.Что же касается СВО и территории Украины - это мизерная часть великой мировой экономической войны. Одна из её горячих точек. Но будут, к сожалению, и другие.Итоги первой части великой индустриальной войны мы увидим к 2024 - 2025 году.И очень возможно, что СВО продлится тоже до этого времени. В той или иной форме, с перерывами, но продлится.А сейчас, в этом октябре, начинается совершенно новое время.

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