https://ukraina.ru/20221001/1039289257.html

Отход из Красного Лимана. Итог 1 октября на Украине

Отход из Красного Лимана. Итог 1 октября на Украине - 01.10.2022 Украина.ру

Отход из Красного Лимана. Итог 1 октября на Украине

Союзные войска оставили Красный Лиман, сообщило Минобороны России. Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал кадровых выводов в связи со сложившейся ситуацией

2022-10-01T19:00

2022-10-01T19:00

2022-10-01T19:00

эксклюзив

хроники

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Из-за угрозы окружения союзные войска оставили Красный Лиман и отошли на более выгодные рубежи, заявило Минобороны России вечером 1 октября. В ведомстве отметили, что за минувшие сутки ударами по позициям 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ уничтожено более 200 военнослужащих убитыми, пять танков и девять боевых машин пехоты."Несмотря на понесенные потери, имея значительное превосходство в силах и средствах, противник ввёл резервы и продолжил наступление на данном направлении", — добавили в Минобороны.Глава Чечни Рамзан Кадыров подверг жёсткой критике ряд военачальников."Я всегда говорил: нет ничего лучше озвученной правды, пусть горькой, обидной, но правды. Только так можно двигаться вперед. Поэтому я не могу молчать о том, что произошло в Красном Лимане. Обороной этого участка руководил командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин. Тот самый Лапин, который получил звезду Героя России за взятие Лисичанска, хотя де-факто его там и рядом не было. Лапину отдали в подчинение и войска Западного военного округа", - отметил Кадыров.Он указал, что, по его информации, генерал-полковник Лапин "выставил на всех рубежах Лиманского направления мобилизованных бойцов с ЛНР и прочие подразделения, но не обеспечил их необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов"."Ещё две недели назад о том, что наши бойцы могут стать легкой мишенью, мне лично докладывал генерал-майор командир спецназа "Ахмат", мой дорогой брат Апты Алаудинов. В свою очередь я поставил в известность об опасности начальника ГШ ВС РФ Валерия Герасимова. Но генерал заверил меня, что не сомневается в полководческом таланте Лапина и не считает, что в Красном Лимане и его окрестностях возможно отступление. Спустя неделю Лапин переносит свой штаб в Старобельск, за сотню километров от своих подчиненных, а сам отсиживается в Луганске. Как можно оперативно управлять подразделениями, находясь в 150 км от них? Из-за отсутствия элементарной военной логистики сегодня мы оставили несколько населенных пунктов и большой участок территории. Обидно не то, что Лапин бездарь. А то, что его покрывают наверху руководители в Генштабе. Будь моя воля, я бы разжаловал Лапина до рядового, лишил бы наград и с автоматом в руках отправил бы на передовую смывать кровью свой позор", - заявил Кадыров.Он указал, что армейский непотизм не доведет до хорошего, а в армии нужно назначать командирами "людей твёрдого характера, смелых, принципиальных, которые переживают за своих бойцов, которые зубами рвут за своего солдата, которые знают, что подчиненного нельзя оставлять без помощи и поддержки"."В армии нет места кумовству, особенно в сложное время. Нам не хватило Изюма? Ещё тогда я говорил: стреляйте по военному скоплению противника в захваченном фашистами Изюме, тем более что наша артиллерия на тот момент имела такую возможность. Разом покончили бы с главными сатанистами и фашистами. Мы должны проводить СВО в полном смысле слова, а не заигрываться. Использовать любую возможность и любое оружие для защиты нашей территории. До сих пор обстреливается Донецк. Жители присоединившихся 4-х территорий хотят быть защищёнными", - подчеркнул Кадыров.Он заявил, что не знает, что докладывает Минобороны РФ верховному главнокомандующему, президенту России Владимиру Путину, но, по мнению Кадырова "надо принимать более кардинальные меры, вплоть до объявления военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного вооружения"."Не нужно каждое решение принимать с оглядкой на западно-американское сообщество - оно и так сказало и сделало многое против нас. Вчера парад в Изюме, сегодня флаг в Лимане, а завтра что? Всё было бы хорошо, если бы не так плохо", - подытожил Кадыров.Тем временем в ряде телеграм-канале распространяется информация о начавшихся в городе этнических чистках с приходом бойцов ВСУ.Российский военкор Александр Коц отметил, что у ВС РФ и бойцов Народных милиций было не такое уж большое и пространство для манёвра."По Лиману. К сожалению, у нас снова был выбор между героически погибнуть, попасть в плен или выйти с боем. Последний вариант, конечно, был наиболее предпочтительный. Из Лимана мы отошли. Теперь выстраиваем (хочется верить) оборону по Кременной, которая сейчас прямо на глазах опустела. Что дальше? Тут сразу несколько направлений. Противник может пойти на Сватово, Кременную и Лисичанск", - отметил Коц.Ранее другой российский военкор Александр Сладков вспомнил о том, что происходило во время Чеченской войны."Красный Лиман не стал крепостью. Хотя превратить городок в опорный пункт не было сложно, так ведь? Помню, когда Салман Радуев, со своей бандой был неожиданно остановлен и блокирован в селе Первомайском. Это было 9 января 1996 года. Его люди не сидели сложа руки. За 5 дней боевики, одними лопатами, превратили село в батальонный опорный пункт. Когда я зашел в Первомайское, я увидел образцовые окопы и траншеи, связывающие подвалы частных домов. Сомневаюсь, что у Радуева в банде был фортификационный взвод. Да, и боевики рылись не в песочке, а в мерзлой земле, твердой, как камень, не прекращая оборону Первомайского от спецназа ВВ МВД РФ, "Альфы" и батальона 136-й мотострелковой бригады, под воздействием армейской авиации и артиллерии 58 общевойсковой армии", - заявил Сладков.Он отметил, что речь не о претензиях к инженерам и сапёрам."Везде несёт ответственность командир направления (назовите как угодно). Ладно, инженерный аспект один из тысячи проблемных. Сетую, что могли бы обороняться в населенных пунктах, а теперь, по информации из телеграма, укрепляем Дорогу Жизни укрываясь в посадках и в поле. Это ж хуже, чем в городе", - отметил Сладков.Он также указал на украинскую тактику."Не обратить ли нам внимание а успешные действия многочисленных летучих отрядов ВСУ, действующих при поддержке легкобронированной техники. Вжик, вжик, и они в дамках", - описал методы ВСУ Сладков.В Донбассе продолжаются ожесточённые бои.

https://ukraina.ru/20221001/1039287974.html

https://ukraina.ru/20221001/1039285226.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники