https://ukraina.ru/20221001/1039288803.html
В Минобороны России подтвердили вывод войск из Красного Лимана
В Минобороны России подтвердили вывод войск из Красного Лимана - 01.10.2022 Украина.ру
В Минобороны России подтвердили вывод войск из Красного Лимана
Союзные войска оставили Красный Лиман в Донецкой Народной Республике. Информацию подтвердили в сводке Минобороны России 1 октября
2022-10-01T17:12
2022-10-01T17:12
2022-10-01T17:12
новости
кадыров
красный лиман
вывод войск
днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1e/1039235929_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_2267a4d5a75fd0ce783dc826633cf372.jpg.webp
"В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи", - сообщили в Минобороны. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал фамилию виновного в оставлении Красного Лимана. По его словам, вывод войск произошел "из-за отсутствия элементарной военной логистики".
https://ukraina.ru/20221001/1039288678.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1e/1039235929_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4a832f7e0516e5ea40a55825d10b98f3.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, кадыров, красный лиман, вывод войск, днр
Новости, Кадыров, Красный Лиман, вывод войск, ДНР
В Минобороны России подтвердили вывод войск из Красного Лимана
Союзные войска оставили Красный Лиман в Донецкой Народной Республике. Информацию подтвердили в сводке Минобороны России 1 октября