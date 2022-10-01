В Минобороны России подтвердили вывод войск из Красного Лимана

"Я не могу молчать". Кадыров назвал фамилию ответственного за ситуацию в Красном Лимане Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал фамилию, по его мнению, виновного за происходящее в Красном Лимане (ДНР). По мнению Кадырова, двигаться вперед можно только с правдой. "Я не могу молчать о том, что произошло в Красном Лимане", написал Кадыров в телеграм-канале