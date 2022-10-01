В Минобороны России подтвердили вывод войск из Красного Лимана - 01.10.2022 Украина.ру
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В Минобороны России подтвердили вывод войск из Красного Лимана
В Минобороны России подтвердили вывод войск из Красного Лимана - 01.10.2022 Украина.ру
В Минобороны России подтвердили вывод войск из Красного Лимана
Союзные войска оставили Красный Лиман в Донецкой Народной Республике. Информацию подтвердили в сводке Минобороны России 1 октября
2022-10-01T17:12
2022-10-01T17:12
новости
кадыров
красный лиман
вывод войск
днр
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"В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи", - сообщили в Минобороны. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал фамилию виновного в оставлении Красного Лимана. По его словам, вывод войск произошел "из-за отсутствия элементарной военной логистики".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, кадыров, красный лиман, вывод войск, днр
Новости, Кадыров, Красный Лиман, вывод войск, ДНР

В Минобороны России подтвердили вывод войск из Красного Лимана

17:12 01.10.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСтела при въезде в Красный Лиман
Стела при въезде в Красный Лиман - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Читать в
Союзные войска оставили Красный Лиман в Донецкой Народной Республике. Информацию подтвердили в сводке Минобороны России 1 октября
"В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи", - сообщили в Минобороны.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал фамилию виновного в оставлении Красного Лимана. По его словам, вывод войск произошел "из-за отсутствия элементарной военной логистики".
Государственный визит президента РФ В. Путина в ОАЭ - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
17:07
"Я не могу молчать". Кадыров назвал фамилию ответственного за ситуацию в Красном ЛиманеГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал фамилию, по его мнению, виновного за происходящее в Красном Лимане (ДНР). По мнению Кадырова, двигаться вперед можно только с правдой. "Я не могу молчать о том, что произошло в Красном Лимане", написал Кадыров в телеграм-канале
 
НовостиКадыровКрасный Лиманвывод войскДНР
 
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Заголовок открываемого материала
17:12В Минобороны России подтвердили вывод войск из Красного Лимана
17:07"Я не могу молчать". Кадыров назвал фамилию ответственного за ситуацию в Красном Лимане
16:53Рогов сообщил об обстрелах Энергодара
16:07ВСУ в Красном Лимане, удары по Донецку и Энергодару. Главное на Украине на 16:00 1 октября
15:46Политолог вывел зависимость планов США от численности ВСУ
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