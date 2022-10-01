"Я не могу молчать". Кадыров назвал фамилию ответственного за ситуацию в Красном Лимане - 01.10.2022 Украина.ру
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"Я не могу молчать". Кадыров назвал фамилию ответственного за ситуацию в Красном Лимане
"Я не могу молчать". Кадыров назвал фамилию ответственного за ситуацию в Красном Лимане - 01.10.2022 Украина.ру
"Я не могу молчать". Кадыров назвал фамилию ответственного за ситуацию в Красном Лимане
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал фамилию, по его мнению, виновного за происходящее в Красном Лимане (ДНР). По мнению Кадырова, двигаться вперед можно только с правдой. "Я не могу молчать о том, что произошло в Красном Лимане", написал Кадыров в телеграм-канале
2022-10-01T17:07
2022-10-01T17:07
новости
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красный лиман
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Обороной участка в районе Красного Лимана руководил командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин, рассказал Кадыров. Он получил звезду Героя России за взятие Лисичанска, но "де-факто его там и рядом не было". В подчинение Лапину дали войска и Западного военного округа. "Генерал-полковник выставил на всех рубежах Лиманского направления мобилизованных бойцов с ЛНР и прочие подразделения, но не обеспечил их необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов", - рассказал Кадыров. Две недели назад Кадыров поставил в известность об опасности начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова. Тот, по словам Кадырова, заверил, что не сомневается в таланте Лапина, и не считает, что в Красном Лимане и его окрестностях возможно отступление. Через неделю после этого Лапин перенес штаб в Старобельск, за 150 километров (по мнению Кадырова) от Красного Лимана. 1 октября союзные войска, заявил Кадыров, оставили несколько населенных пунктов и большой участок территории "из-за отсутствия элементарной военной логистики". Когда украинские войска заняли Изюм, Кадыров предлагал нанести артиллерийский удар по скоплению противника. Таким образом, по его мнению, российские войска разом покончили бы с "главными сатанистами и фашистами". Спецоперацию на Украине, добавил он, нужно проводить в полной мере, а не заигрываться. "Я не знаю, что докладывает МО РФ Верховному Главнокомандующему, но по моему личному мнению, надо принимать более кардинальные меры, вплоть до объявления военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного вооружения. Не нужно каждое решение принимать с оглядкой на западно-американское сообщество - оно и так сказало и сделало многое против нас", заключил Кадыров.
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новости, кадыров, красный лиман, всу
Новости, Кадыров, Красный Лиман, ВСУ

"Я не могу молчать". Кадыров назвал фамилию ответственного за ситуацию в Красном Лимане

17:07 01.10.2022
 
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© РИА Новости . Алексей Никольский
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал фамилию, по его мнению, виновного за происходящее в Красном Лимане (ДНР). По мнению Кадырова, двигаться вперед можно только с правдой. "Я не могу молчать о том, что произошло в Красном Лимане", написал Кадыров в телеграм-канале
Обороной участка в районе Красного Лимана руководил командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин, рассказал Кадыров. Он получил звезду Героя России за взятие Лисичанска, но "де-факто его там и рядом не было". В подчинение Лапину дали войска и Западного военного округа.
"Генерал-полковник выставил на всех рубежах Лиманского направления мобилизованных бойцов с ЛНР и прочие подразделения, но не обеспечил их необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов", - рассказал Кадыров.
Две недели назад Кадыров поставил в известность об опасности начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова. Тот, по словам Кадырова, заверил, что не сомневается в таланте Лапина, и не считает, что в Красном Лимане и его окрестностях возможно отступление. Через неделю после этого Лапин перенес штаб в Старобельск, за 150 километров (по мнению Кадырова) от Красного Лимана. 1 октября союзные войска, заявил Кадыров, оставили несколько населенных пунктов и большой участок территории "из-за отсутствия элементарной военной логистики".
"Обидно не то, что Лапин бездарь. А то, что его покрывают наверху руководители в Генштабе. Будь моя воля, я бы разжаловал Лапина до рядового, лишил бы наград и с автоматом в руках отправил бы на передовую смывать кровью свой позор", - заявил Кадыров.
Когда украинские войска заняли Изюм, Кадыров предлагал нанести артиллерийский удар по скоплению противника. Таким образом, по его мнению, российские войска разом покончили бы с "главными сатанистами и фашистами". Спецоперацию на Украине, добавил он, нужно проводить в полной мере, а не заигрываться.
"Я не знаю, что докладывает МО РФ Верховному Главнокомандующему, но по моему личному мнению, надо принимать более кардинальные меры, вплоть до объявления военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного вооружения. Не нужно каждое решение принимать с оглядкой на западно-американское сообщество - оно и так сказало и сделало многое против нас", заключил Кадыров.
Красный Лиман
Вчера, 13:11
Военный эксперт объяснил, что начнется, если ВСУ все же захватят Красный Лиман Если ВСУ захватят Красный Лиман, они вряд ли остановятся. Противник будет пытаться двигаться в направлении Северска, Соледара и Артемовска и русские войска не смогут перебросить резервы под Донецк. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
 
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Заголовок открываемого материала
17:12В Минобороны России подтвердили вывод войск из Красного Лимана
17:07"Я не могу молчать". Кадыров назвал фамилию ответственного за ситуацию в Красном Лимане
16:53Рогов сообщил об обстрелах Энергодара
16:07ВСУ в Красном Лимане, удары по Донецку и Энергодару. Главное на Украине на 16:00 1 октября
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