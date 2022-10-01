"Я не могу молчать". Кадыров назвал фамилию ответственного за ситуацию в Красном Лимане
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГосударственный визит президента РФ В. Путина в ОАЭ
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал фамилию, по его мнению, виновного за происходящее в Красном Лимане (ДНР). По мнению Кадырова, двигаться вперед можно только с правдой. "Я не могу молчать о том, что произошло в Красном Лимане", написал Кадыров в телеграм-канале
Обороной участка в районе Красного Лимана руководил командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин, рассказал Кадыров. Он получил звезду Героя России за взятие Лисичанска, но "де-факто его там и рядом не было". В подчинение Лапину дали войска и Западного военного округа.
"Генерал-полковник выставил на всех рубежах Лиманского направления мобилизованных бойцов с ЛНР и прочие подразделения, но не обеспечил их необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов", - рассказал Кадыров.
Две недели назад Кадыров поставил в известность об опасности начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова. Тот, по словам Кадырова, заверил, что не сомневается в таланте Лапина, и не считает, что в Красном Лимане и его окрестностях возможно отступление. Через неделю после этого Лапин перенес штаб в Старобельск, за 150 километров (по мнению Кадырова) от Красного Лимана. 1 октября союзные войска, заявил Кадыров, оставили несколько населенных пунктов и большой участок территории "из-за отсутствия элементарной военной логистики".
"Обидно не то, что Лапин бездарь. А то, что его покрывают наверху руководители в Генштабе. Будь моя воля, я бы разжаловал Лапина до рядового, лишил бы наград и с автоматом в руках отправил бы на передовую смывать кровью свой позор", - заявил Кадыров.
Когда украинские войска заняли Изюм, Кадыров предлагал нанести артиллерийский удар по скоплению противника. Таким образом, по его мнению, российские войска разом покончили бы с "главными сатанистами и фашистами". Спецоперацию на Украине, добавил он, нужно проводить в полной мере, а не заигрываться.
"Я не знаю, что докладывает МО РФ Верховному Главнокомандующему, но по моему личному мнению, надо принимать более кардинальные меры, вплоть до объявления военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного вооружения. Не нужно каждое решение принимать с оглядкой на западно-американское сообщество - оно и так сказало и сделало многое против нас", заключил Кадыров.
Вчера, 13:11Военный эксперт объяснил, что начнется, если ВСУ все же захватят Красный Лиман Если ВСУ захватят Красный Лиман, они вряд ли остановятся. Противник будет пытаться двигаться в направлении Северска, Соледара и Артемовска и русские войска не смогут перебросить резервы под Донецк. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру