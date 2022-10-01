https://ukraina.ru/20221001/1039288678.html

"Я не могу молчать". Кадыров назвал фамилию ответственного за ситуацию в Красном Лимане

"Я не могу молчать". Кадыров назвал фамилию ответственного за ситуацию в Красном Лимане - 01.10.2022 Украина.ру

"Я не могу молчать". Кадыров назвал фамилию ответственного за ситуацию в Красном Лимане

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал фамилию, по его мнению, виновного за происходящее в Красном Лимане (ДНР). По мнению Кадырова, двигаться вперед можно только с правдой. "Я не могу молчать о том, что произошло в Красном Лимане", написал Кадыров в телеграм-канале

2022-10-01T17:07

2022-10-01T17:07

2022-10-01T17:07

новости

кадыров

красный лиман

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103347/97/1033479778_0:0:2153:1212_1920x0_80_0_0_05d47a2195d8ac551d1aeda7281eb058.jpg.webp

Обороной участка в районе Красного Лимана руководил командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин, рассказал Кадыров. Он получил звезду Героя России за взятие Лисичанска, но "де-факто его там и рядом не было". В подчинение Лапину дали войска и Западного военного округа. "Генерал-полковник выставил на всех рубежах Лиманского направления мобилизованных бойцов с ЛНР и прочие подразделения, но не обеспечил их необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов", - рассказал Кадыров. Две недели назад Кадыров поставил в известность об опасности начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова. Тот, по словам Кадырова, заверил, что не сомневается в таланте Лапина, и не считает, что в Красном Лимане и его окрестностях возможно отступление. Через неделю после этого Лапин перенес штаб в Старобельск, за 150 километров (по мнению Кадырова) от Красного Лимана. 1 октября союзные войска, заявил Кадыров, оставили несколько населенных пунктов и большой участок территории "из-за отсутствия элементарной военной логистики". Когда украинские войска заняли Изюм, Кадыров предлагал нанести артиллерийский удар по скоплению противника. Таким образом, по его мнению, российские войска разом покончили бы с "главными сатанистами и фашистами". Спецоперацию на Украине, добавил он, нужно проводить в полной мере, а не заигрываться. "Я не знаю, что докладывает МО РФ Верховному Главнокомандующему, но по моему личному мнению, надо принимать более кардинальные меры, вплоть до объявления военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного вооружения. Не нужно каждое решение принимать с оглядкой на западно-американское сообщество - оно и так сказало и сделало многое против нас", заключил Кадыров.

https://ukraina.ru/20220930/1039252170.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, кадыров, красный лиман, всу