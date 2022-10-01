Рогов сообщил об обстрелах Энергодара - 01.10.2022 Украина.ру
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Рогов сообщил об обстрелах Энергодара
Рогов сообщил об обстрелах Энергодара - 01.10.2022 Украина.ру
Рогов сообщил об обстрелах Энергодара
Украинские войска обстреляли береговую линию Энергодара и района Запорожской АЭС. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов
2022-10-01T16:53
2022-10-01T16:53
новости
энергодар
обстрелы
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Интенсивность артиллерийских обстрелов Энергодара со стороны украинских войск резко выросла. 1 октября местные власти зафиксировали свыше 20 прилетов по береговой линии Энергодара и района Запорожской АЭС. Также власти зафиксировали несколько ударов в районе ТЭС. По мнению Рогова, таким образом украинские власти мстят новым гражданам России за их выбор. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о включении в состав России Херсонской и Запорожской областей, ДНР, ЛНР. 3 октября договоры ратифицирует Госдума России, 4 октября - Совет Федерации.
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новости, энергодар, обстрелы, всу
Новости, Энергодар, обстрелы, ВСУ

Рогов сообщил об обстрелах Энергодара

16:53 01.10.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС находится под контролем российских военных
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Украинские войска обстреляли береговую линию Энергодара и района Запорожской АЭС. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов
Интенсивность артиллерийских обстрелов Энергодара со стороны украинских войск резко выросла. 1 октября местные власти зафиксировали свыше 20 прилетов по береговой линии Энергодара и района Запорожской АЭС.
"На данный момент уже свыше 20 прилётов по береговой линии и территории в округе города, в котором размещена Запорожская АЭС", - сообщил Рогов в телеграм-канале.
Также власти зафиксировали несколько ударов в районе ТЭС. По мнению Рогова, таким образом украинские власти мстят новым гражданам России за их выбор.
30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о включении в состав России Херсонской и Запорожской областей, ДНР, ЛНР. 3 октября договоры ратифицирует Госдума России, 4 октября - Совет Федерации.
Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
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