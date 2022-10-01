https://ukraina.ru/20221001/1039288568.html

Рогов сообщил об обстрелах Энергодара

Рогов сообщил об обстрелах Энергодара - 01.10.2022 Украина.ру

Рогов сообщил об обстрелах Энергодара

Украинские войска обстреляли береговую линию Энергодара и района Запорожской АЭС. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов

2022-10-01T16:53

2022-10-01T16:53

2022-10-01T16:53

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Интенсивность артиллерийских обстрелов Энергодара со стороны украинских войск резко выросла. 1 октября местные власти зафиксировали свыше 20 прилетов по береговой линии Энергодара и района Запорожской АЭС. Также власти зафиксировали несколько ударов в районе ТЭС. По мнению Рогова, таким образом украинские власти мстят новым гражданам России за их выбор. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о включении в состав России Херсонской и Запорожской областей, ДНР, ЛНР. 3 октября договоры ратифицирует Госдума России, 4 октября - Совет Федерации.

https://ukraina.ru/20220930/1039266501.html

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новости, энергодар, обстрелы, всу