https://ukraina.ru/20221001/1039288568.html
Рогов сообщил об обстрелах Энергодара
Рогов сообщил об обстрелах Энергодара - 01.10.2022 Украина.ру
Рогов сообщил об обстрелах Энергодара
Украинские войска обстреляли береговую линию Энергодара и района Запорожской АЭС. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов
2022-10-01T16:53
2022-10-01T16:53
2022-10-01T16:53
новости
энергодар
обстрелы
всу
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Интенсивность артиллерийских обстрелов Энергодара со стороны украинских войск резко выросла. 1 октября местные власти зафиксировали свыше 20 прилетов по береговой линии Энергодара и района Запорожской АЭС. Также власти зафиксировали несколько ударов в районе ТЭС. По мнению Рогова, таким образом украинские власти мстят новым гражданам России за их выбор. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о включении в состав России Херсонской и Запорожской областей, ДНР, ЛНР. 3 октября договоры ратифицирует Госдума России, 4 октября - Совет Федерации.
https://ukraina.ru/20220930/1039266501.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, энергодар, обстрелы, всу
Новости, Энергодар, обстрелы, ВСУ
Рогов сообщил об обстрелах Энергодара
Украинские войска обстреляли береговую линию Энергодара и района Запорожской АЭС. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов
Интенсивность артиллерийских обстрелов Энергодара со стороны украинских войск резко выросла. 1 октября местные власти зафиксировали свыше 20 прилетов по береговой линии Энергодара и района Запорожской АЭС.
"На данный момент уже свыше 20 прилётов по береговой линии и территории в округе города, в котором размещена Запорожская АЭС", - сообщил Рогов в телеграм-канале.
Также власти зафиксировали несколько ударов в районе ТЭС. По мнению Рогова, таким образом украинские власти мстят новым гражданам России за их выбор.
30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о включении в состав России Херсонской и Запорожской областей, ДНР, ЛНР. 3 октября договоры ратифицирует Госдума России, 4 октября - Совет Федерации.