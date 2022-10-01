https://ukraina.ru/20221001/1039287974.html

ВСУ в Красном Лимане, удары по Донецку и Энергодару. Главное на Украине на 16:00 1 октября

ВСУ в Красном Лимане, удары по Донецку и Энергодару. Главное на Украине на 16:00 1 октября - 01.10.2022 Украина.ру

ВСУ в Красном Лимане, удары по Донецку и Энергодару. Главное на Украине на 16:00 1 октября

Украинские военные вошли в Красный Лиман, сообщили российские военные корреспонденты. ВСУ нанесли удары по Донецку и Энергодару

2022-10-01T16:07

2022-10-01T16:07

2022-10-01T16:09

хроники

эксклюзив

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О вхоже украинских военных в Красный Лиман сообщил военкор, боец Народной милиции ДНР Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский."Хохлы поднимают тряпку на въезде в Красный Лиман. Не слышно канонады, видимо, фронт уже далеко", - написал он у себя в телеграм-канале, выложив соответствующее видео украинских военных в 13:09.Всего за 19 минут до этого российский военкор Александр Коц отметил, что ВС РФ пытались помешать продвижению ВСУ."Дорога на Сватово из Красного Лимана на этот момент фактически блокирована. Бои в Тернах, в тот район отрабатывает наша артиллерия. Дорога на Кременную пока остается, но на нее выходят ДРГ. Также противник пытается навязать бои в районе Торского, есть риск физического блокирования дороги. Артиллерия 2 корпуса бьет по колоннам, которые идут из Северска в сторону Торского, а также замечена техника, которая из-под Белогоровки может выйти на Кременную, чтобы отрезать и Лиман, и Торское", - писал Коц у себя в телеграм-канале в 12:50.Проект WarGonzo уточнил, где могло происходить заснятое украинскими военными на видео."Вероятнее всего это въезд в Красный Лиман со стороны Дробышево. Не припомню таких гаражей, когда заезжаешь со стороны Сватово. Но в любом случае от этого не легче. Хотелось бы не видеть эти кадры никогда. И не показывать их вам. Но больно так, что молчать нет сил. Впрочем, информация о подкреплении достоверна. Есть шанс не дать противнику закрепиться", - сообщил проект в 13:16 в своём телеграм-канале.Менее чем через час проект WarGonzo сообщил о том, что украинские военные уже в центре города."ВСУ заходят и закрепляются в Красном Лимане. Драматичные новости из города. Неонацисты уже передвигаются по центральным улицам Красного Лимана. Проверяют документы и начинают кошмарить местных. Информация подтверждается из нескольких источников. Если и есть шансы отстоять и отбить город, то они - невероятно малы", - указывалось в публикации от 14:00.Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий опубликовал несколько видео из Красного Лимана. На одном из них ВСУшники въезжают в город, проезжая мимо погибших защитников Красного Лимана. На другом оставшийся в живых защитник города крайне резко комментирует происходящее.В 14:48 ещё российский военкор, ведущий телеграм-канал "Старше Эдды" описал происходящее в Красном Лимане и вокруг него."Кадровые части ВС РФ укрепляют дорогу Кременная-Торское. В самом Лимане несмотря на то, что хохлы выложили видео у стелы, продолжатся перестрелки. На данный момент хохол активных действий не ведёт, видимо перегруппировывается и подсчитывает потери, они у них очень серьёзные. Активно работает наша арта и авиация. Точно можно сказать на данный момент одно. В отличии от балаклейского прорыва, под Лиманом хохол понёс очень тяжёлые потери, растратив существенную часть резервов", - отметил он.Российский военкор Александр Сладков вспомнил об опыте времён Чеченской войны."Красный Лиман не стал крепостью. Хотя превратить городок в опорный пункт не было сложно, так ведь? Помню, когда Салман Радуев, со своей бандой был неожиданно остановлен и блокирован в селе Первомайском. Это было 9 января 1996 года. Его люди не сидели сложа руки. За 5 дней боевики, одними лопатами, превратили село в батальонный опорный пункт. Когда я зашел в Первомайское, я увидел образцовые окопы и траншеи, связывающие подвалы частных домов. Сомневаюсь, что у Радуева в банде был фортификационный взвод. Да, и боевики рылись не в песочке, а в мерзлой земле, твердой, как камень, не прекращая оборону Первомайского от спецназа ВВ МВД РФ, "Альфы" и батальона 136-й мотострелковой бригады, под воздействием армейской авиации и артиллерии 58 общевойсковой армии", - отметил Сладков.Он подчеркнул, что это — не его претензия к инженерам и сапёрам."Везде несёт ответственность командир (назовите как угодно). Ладно, инженерный аспект один из тысячи проблемных. Сетую, что могли бы обороняться в населённых пунктах, а теперь, по информации из телеграма, укрепляем Дорогу Жизни укрываясь в посадках и в поле. Это ж хуже, чем в городе", - написал Сладков.Он также обратил внимание на тактику украинских военных."И, не обратить ли нам внимание а успешные действия многочисленных летучих отрядов ВСУ, действующих при поддержке легкобронированной техники. Вжик, вжик, и они в дамках", - указал он.У Красного Лимана идут тяжёлые бои.Удары по Донецку и ЭнергодараДнём 1 октября представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК сообщило о последствиях ударов ВСУ по Донецку."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 1 октября поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: Донецк (Кировский район) - погиб мужчина 1948 года рождения, ранения различной степени тяжести получили две женщины 1955 года рождения", - указывалось в сообщении.Также поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВСУ. Так, в Донецке был обстрелян многоквартирный жилой дом по улице Пинтера, 60, а также школа №67.Позже представительство ДНР в СЦКК сообщило о новых жертвах украинских военных."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 1 октября поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: Донецк (Кировский район) - погибла женщина 1934 года рождения", - указывалось в сообщении.Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.Также мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил об обстреле украинскими военными детского сада."Во время сегодняшнего обстрела повреждены стены, двери и полы в здании детского сада пгт Старомихайловка. Кроме того, прилёт украинских снарядов зафиксирован на хоз. двор детского сада на пос. Абакумова Кировского района. Посечено осколками отдельно стоящее здание кухни. Жертв нет", - отметил Кулемзин.Также ВСУ продолжают наносить удары по Северной Таврии."ВСУ снова обстреливают Энергодар — в районе прибрежной линии города было слышно 13 взрывов", - сообщила администрация Энергодара.Экстренные службы находятся в немедленной готовности для оказания помощи в случае чрезвычайных ситуаций. На данный момент о разрушениях гражданской инфраструктуры не сообщается, пострадавших нет.Также об обстреле сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов."Боевики ВСУ открыли артиллерийский огонь по прибрежной линии города энергетиков. Не менее десяти прилётов. В данный момент о разрушениях гражданской инфраструктуры не сообщается, пострадавших нет. Экстренные службы находятся в немедленной готовности для оказания помощи в случае чрезвычайных ситуаций. Просим Вас быть бдительными и сохранять спокойствие!" - заявил он.Обстановка в регионе остаётся напряжённой.

https://ukraina.ru/20221001/1039285226.html

https://ukraina.ru/20221001/1039283000.html

https://ukraina.ru/20220930/1039278510.html

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2022

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив