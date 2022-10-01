ВСУ в Красном Лимане, удары по Донецку и Энергодару. Главное на Украине на 16:00 1 октября - 01.10.2022 Украина.ру
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ВСУ в Красном Лимане, удары по Донецку и Энергодару. Главное на Украине на 16:00 1 октября
ВСУ в Красном Лимане, удары по Донецку и Энергодару. Главное на Украине на 16:00 1 октября - 01.10.2022 Украина.ру
ВСУ в Красном Лимане, удары по Донецку и Энергодару. Главное на Украине на 16:00 1 октября
Украинские военные вошли в Красный Лиман, сообщили российские военные корреспонденты. ВСУ нанесли удары по Донецку и Энергодару
2022-10-01T16:07
2022-10-01T16:09
хроники
эксклюзив
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О вхоже украинских военных в Красный Лиман сообщил военкор, боец Народной милиции ДНР Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский."Хохлы поднимают тряпку на въезде в Красный Лиман. Не слышно канонады, видимо, фронт уже далеко", - написал он у себя в телеграм-канале, выложив соответствующее видео украинских военных в 13:09.Всего за 19 минут до этого российский военкор Александр Коц отметил, что ВС РФ пытались помешать продвижению ВСУ."Дорога на Сватово из Красного Лимана на этот момент фактически блокирована. Бои в Тернах, в тот район отрабатывает наша артиллерия. Дорога на Кременную пока остается, но на нее выходят ДРГ. Также противник пытается навязать бои в районе Торского, есть риск физического блокирования дороги. Артиллерия 2 корпуса бьет по колоннам, которые идут из Северска в сторону Торского, а также замечена техника, которая из-под Белогоровки может выйти на Кременную, чтобы отрезать и Лиман, и Торское", - писал Коц у себя в телеграм-канале в 12:50.Проект WarGonzo уточнил, где могло происходить заснятое украинскими военными на видео."Вероятнее всего это въезд в Красный Лиман со стороны Дробышево. Не припомню таких гаражей, когда заезжаешь со стороны Сватово. Но в любом случае от этого не легче. Хотелось бы не видеть эти кадры никогда. И не показывать их вам. Но больно так, что молчать нет сил. Впрочем, информация о подкреплении достоверна. Есть шанс не дать противнику закрепиться", - сообщил проект в 13:16 в своём телеграм-канале.Менее чем через час проект WarGonzo сообщил о том, что украинские военные уже в центре города."ВСУ заходят и закрепляются в Красном Лимане. Драматичные новости из города. Неонацисты уже передвигаются по центральным улицам Красного Лимана. Проверяют документы и начинают кошмарить местных. Информация подтверждается из нескольких источников. Если и есть шансы отстоять и отбить город, то они - невероятно малы", - указывалось в публикации от 14:00.Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий опубликовал несколько видео из Красного Лимана. На одном из них ВСУшники въезжают в город, проезжая мимо погибших защитников Красного Лимана. На другом оставшийся в живых защитник города крайне резко комментирует происходящее.В 14:48 ещё российский военкор, ведущий телеграм-канал "Старше Эдды" описал происходящее в Красном Лимане и вокруг него."Кадровые части ВС РФ укрепляют дорогу Кременная-Торское. В самом Лимане несмотря на то, что хохлы выложили видео у стелы, продолжатся перестрелки. На данный момент хохол активных действий не ведёт, видимо перегруппировывается и подсчитывает потери, они у них очень серьёзные. Активно работает наша арта и авиация. Точно можно сказать на данный момент одно. В отличии от балаклейского прорыва, под Лиманом хохол понёс очень тяжёлые потери, растратив существенную часть резервов", - отметил он.Российский военкор Александр Сладков вспомнил об опыте времён Чеченской войны."Красный Лиман не стал крепостью. Хотя превратить городок в опорный пункт не было сложно, так ведь? Помню, когда Салман Радуев, со своей бандой был неожиданно остановлен и блокирован в селе Первомайском. Это было 9 января 1996 года. Его люди не сидели сложа руки. За 5 дней боевики, одними лопатами, превратили село в батальонный опорный пункт. Когда я зашел в Первомайское, я увидел образцовые окопы и траншеи, связывающие подвалы частных домов. Сомневаюсь, что у Радуева в банде был фортификационный взвод. Да, и боевики рылись не в песочке, а в мерзлой земле, твердой, как камень, не прекращая оборону Первомайского от спецназа ВВ МВД РФ, "Альфы" и батальона 136-й мотострелковой бригады, под воздействием армейской авиации и артиллерии 58 общевойсковой армии", - отметил Сладков.Он подчеркнул, что это — не его претензия к инженерам и сапёрам."Везде несёт ответственность командир (назовите как угодно). Ладно, инженерный аспект один из тысячи проблемных. Сетую, что могли бы обороняться в населённых пунктах, а теперь, по информации из телеграма, укрепляем Дорогу Жизни укрываясь в посадках и в поле. Это ж хуже, чем в городе", - написал Сладков.Он также обратил внимание на тактику украинских военных."И, не обратить ли нам внимание а успешные действия многочисленных летучих отрядов ВСУ, действующих при поддержке легкобронированной техники. Вжик, вжик, и они в дамках", - указал он.У Красного Лимана идут тяжёлые бои.Удары по Донецку и ЭнергодараДнём 1 октября представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК сообщило о последствиях ударов ВСУ по Донецку."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 1 октября поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: Донецк (Кировский район) - погиб мужчина 1948 года рождения, ранения различной степени тяжести получили две женщины 1955 года рождения", - указывалось в сообщении.Также поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВСУ. Так, в Донецке был обстрелян многоквартирный жилой дом по улице Пинтера, 60, а также школа №67.Позже представительство ДНР в СЦКК сообщило о новых жертвах украинских военных."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 1 октября поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: Донецк (Кировский район) - погибла женщина 1934 года рождения", - указывалось в сообщении.Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.Также мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил об обстреле украинскими военными детского сада."Во время сегодняшнего обстрела повреждены стены, двери и полы в здании детского сада пгт Старомихайловка. Кроме того, прилёт украинских снарядов зафиксирован на хоз. двор детского сада на пос. Абакумова Кировского района. Посечено осколками отдельно стоящее здание кухни. Жертв нет", - отметил Кулемзин.Также ВСУ продолжают наносить удары по Северной Таврии."ВСУ снова обстреливают Энергодар — в районе прибрежной линии города было слышно 13 взрывов", - сообщила администрация Энергодара.Экстренные службы находятся в немедленной готовности для оказания помощи в случае чрезвычайных ситуаций. На данный момент о разрушениях гражданской инфраструктуры не сообщается, пострадавших нет.Также об обстреле сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов."Боевики ВСУ открыли артиллерийский огонь по прибрежной линии города энергетиков. Не менее десяти прилётов. В данный момент о разрушениях гражданской инфраструктуры не сообщается, пострадавших нет. Экстренные службы находятся в немедленной готовности для оказания помощи в случае чрезвычайных ситуаций. Просим Вас быть бдительными и сохранять спокойствие!" - заявил он.Обстановка в регионе остаётся напряжённой.
https://ukraina.ru/20221001/1039285226.html
https://ukraina.ru/20221001/1039283000.html
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Егор Леев
Егор Леев
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники, эксклюзив
Хроники, Эксклюзив

ВСУ в Красном Лимане, удары по Донецку и Энергодару. Главное на Украине на 16:00 1 октября

16:07 01.10.2022 (обновлено: 16:09 01.10.2022)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкКрасный Лиман
Красный Лиман - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Егор Леев
автор Украина.ру
Все материалы
Украинские военные вошли в Красный Лиман, сообщили российские военные корреспонденты. ВСУ нанесли удары по Донецку и Энергодару
О вхоже украинских военных в Красный Лиман сообщил военкор, боец Народной милиции ДНР Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский.
"Хохлы поднимают тряпку на въезде в Красный Лиман. Не слышно канонады, видимо, фронт уже далеко", - написал он у себя в телеграм-канале, выложив соответствующее видео украинских военных в 13:09.
Всего за 19 минут до этого российский военкор Александр Коц отметил, что ВС РФ пытались помешать продвижению ВСУ.
"Дорога на Сватово из Красного Лимана на этот момент фактически блокирована. Бои в Тернах, в тот район отрабатывает наша артиллерия. Дорога на Кременную пока остается, но на нее выходят ДРГ. Также противник пытается навязать бои в районе Торского, есть риск физического блокирования дороги. Артиллерия 2 корпуса бьет по колоннам, которые идут из Северска в сторону Торского, а также замечена техника, которая из-под Белогоровки может выйти на Кременную, чтобы отрезать и Лиман, и Торское", - писал Коц у себя в телеграм-канале в 12:50.
Проект WarGonzo уточнил, где могло происходить заснятое украинскими военными на видео.
"Вероятнее всего это въезд в Красный Лиман со стороны Дробышево. Не припомню таких гаражей, когда заезжаешь со стороны Сватово. Но в любом случае от этого не легче. Хотелось бы не видеть эти кадры никогда. И не показывать их вам. Но больно так, что молчать нет сил. Впрочем, информация о подкреплении достоверна. Есть шанс не дать противнику закрепиться", - сообщил проект в 13:16 в своём телеграм-канале.
Менее чем через час проект WarGonzo сообщил о том, что украинские военные уже в центре города.
Красный Лиман - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
12:10
Обстановка под Красным Лиманом, обстрелы и теракты. Главное на Украине на 12:00 1 октябряПод Красным Лиманом может измениться обстановка. Украинские военные продолжают обстреливать Донбасс и Северную Таврию, а также пытаются осуществлять теракты
"ВСУ заходят и закрепляются в Красном Лимане. Драматичные новости из города. Неонацисты уже передвигаются по центральным улицам Красного Лимана. Проверяют документы и начинают кошмарить местных. Информация подтверждается из нескольких источников. Если и есть шансы отстоять и отбить город, то они - невероятно малы", - указывалось в публикации от 14:00.
Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий опубликовал несколько видео из Красного Лимана. На одном из них ВСУшники въезжают в город, проезжая мимо погибших защитников Красного Лимана. На другом оставшийся в живых защитник города крайне резко комментирует происходящее.
В 14:48 ещё российский военкор, ведущий телеграм-канал "Старше Эдды" описал происходящее в Красном Лимане и вокруг него.
"Кадровые части ВС РФ укрепляют дорогу Кременная-Торское. В самом Лимане несмотря на то, что хохлы выложили видео у стелы, продолжатся перестрелки. На данный момент хохол активных действий не ведёт, видимо перегруппировывается и подсчитывает потери, они у них очень серьёзные. Активно работает наша арта и авиация. Точно можно сказать на данный момент одно. В отличии от балаклейского прорыва, под Лиманом хохол понёс очень тяжёлые потери, растратив существенную часть резервов", - отметил он.
Российский военкор Александр Сладков вспомнил об опыте времён Чеченской войны.
"Красный Лиман не стал крепостью. Хотя превратить городок в опорный пункт не было сложно, так ведь? Помню, когда Салман Радуев, со своей бандой был неожиданно остановлен и блокирован в селе Первомайском. Это было 9 января 1996 года. Его люди не сидели сложа руки. За 5 дней боевики, одними лопатами, превратили село в батальонный опорный пункт. Когда я зашел в Первомайское, я увидел образцовые окопы и траншеи, связывающие подвалы частных домов. Сомневаюсь, что у Радуева в банде был фортификационный взвод. Да, и боевики рылись не в песочке, а в мерзлой земле, твердой, как камень, не прекращая оборону Первомайского от спецназа ВВ МВД РФ, "Альфы" и батальона 136-й мотострелковой бригады, под воздействием армейской авиации и артиллерии 58 общевойсковой армии", - отметил Сладков.
Он подчеркнул, что это — не его претензия к инженерам и сапёрам.
"Везде несёт ответственность командир (назовите как угодно). Ладно, инженерный аспект один из тысячи проблемных. Сетую, что могли бы обороняться в населённых пунктах, а теперь, по информации из телеграма, укрепляем Дорогу Жизни укрываясь в посадках и в поле. Это ж хуже, чем в городе", - написал Сладков.
Он также обратил внимание на тактику украинских военных.
Отдых на Азовском побережье в Крыму - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
09:36
Деньги, но не НАТО, новый статус Азовского моря. Главное на Украине на утро 1 октябряСША выделили новые деньги для Украины, но не поддержали её срочную заявку на членство в НАТО. Азовское море изменило свой статус
"И, не обратить ли нам внимание а успешные действия многочисленных летучих отрядов ВСУ, действующих при поддержке легкобронированной техники. Вжик, вжик, и они в дамках", - указал он.
У Красного Лимана идут тяжёлые бои.
Удары по Донецку и Энергодара
Днём 1 октября представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК сообщило о последствиях ударов ВСУ по Донецку.
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 1 октября поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: Донецк (Кировский район) - погиб мужчина 1948 года рождения, ранения различной степени тяжести получили две женщины 1955 года рождения", - указывалось в сообщении.
Также поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВСУ. Так, в Донецке был обстрелян многоквартирный жилой дом по улице Пинтера, 60, а также школа №67.
Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
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Позже представительство ДНР в СЦКК сообщило о новых жертвах украинских военных.
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 1 октября поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: Донецк (Кировский район) - погибла женщина 1934 года рождения", - указывалось в сообщении.
Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.
Также мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил об обстреле украинскими военными детского сада.
"Во время сегодняшнего обстрела повреждены стены, двери и полы в здании детского сада пгт Старомихайловка. Кроме того, прилёт украинских снарядов зафиксирован на хоз. двор детского сада на пос. Абакумова Кировского района. Посечено осколками отдельно стоящее здание кухни. Жертв нет", - отметил Кулемзин.
Также ВСУ продолжают наносить удары по Северной Таврии.
"ВСУ снова обстреливают Энергодар — в районе прибрежной линии города было слышно 13 взрывов", - сообщила администрация Энергодара.
Экстренные службы находятся в немедленной готовности для оказания помощи в случае чрезвычайных ситуаций. На данный момент о разрушениях гражданской инфраструктуры не сообщается, пострадавших нет.
Также об обстреле сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Боевики ВСУ открыли артиллерийский огонь по прибрежной линии города энергетиков. Не менее десяти прилётов. В данный момент о разрушениях гражданской инфраструктуры не сообщается, пострадавших нет. Экстренные службы находятся в немедленной готовности для оказания помощи в случае чрезвычайных ситуаций. Просим Вас быть бдительными и сохранять спокойствие!" - заявил он.
Обстановка в регионе остаётся напряжённой.
 
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17:12В Минобороны России подтвердили вывод войск из Красного Лимана
17:07"Я не могу молчать". Кадыров назвал фамилию ответственного за ситуацию в Красном Лимане
16:53Рогов сообщил об обстрелах Энергодара
16:07ВСУ в Красном Лимане, удары по Донецку и Энергодару. Главное на Украине на 16:00 1 октября
15:46Политолог вывел зависимость планов США от численности ВСУ
15:34Политолог Ищенко: если ВСУ сдадут фронт, наемникам придется спасать себя
15:25Ищенко: Россия поставила цель строительства нового миропорядка
15:02Федоров: обострения на Украине и в Европе укрепляют доллар
14:47Депутат объяснил отказ Турции от платежной системы "Мир"
14:13Германия могла выйти из украинского конфликта, если не подрыв "Северных потоков" - Федоров
13:02Депутат назвал вопросом выживания освобождение Львова и Киева
12:56Федоров: Жители ЛДНР нашли в себе силы отменить независимость от России
12:43"На Мюнхенской конференции хихикали, а теперь боятся": Ищенко о новом выступлении Путина
12:35Пока не примёрзнут половые органы к стульям: Гаспарян о последствиях диверсий на "Северных потоках"
12:21Депутат предложил разрешить конфликт на Украине методом Хрущева
12:10Обстановка под Красным Лиманом, обстрелы и теракты. Главное на Украине на 12:00 1 октября
12:02Депутат Федоров объяснил, почему Россия послала НАТО сигнал о ядерном оружии
11:54Федоров: частичная мобилизация не скажется на экономике РФ
11:25Пригожин предложил мобилизовать в первую очередь контрактников, уволенных в запас
11:00Евгений Федоров: Ядерный удар по Украине – это американский план
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