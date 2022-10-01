https://ukraina.ru/20221001/1039287606.html

От восхищения Путиным и поздравлений народу до страха и ужаса: как мир отреагировал на речь президента РФ

От восхищения Путиным и поздравлений народу до страха и ужаса: как мир отреагировал на речь президента РФ - 01.10.2022 Украина.ру

От восхищения Путиным и поздравлений народу до страха и ужаса: как мир отреагировал на речь президента РФ

Украина.ру, 01.10.2022

2022-10-01T17:50

2022-10-01T17:50

2022-10-01T18:13

эксклюзив

владимир путин

россия

референдум

джо байден

сша

ес

санкции

украина

днр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/01/1039287147_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_83ae2c14ca5cf0113e34290c5f8718fc.jpg.webp

30 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с речью в Кремле перед церемонией подписания договоров о принятии в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, и Запорожской и Херсонской областей."Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Западе, чтобы это запомнили все: люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами навсегда", - заявил он.Волеизъявление жителей этих регионов о присоединении к РФ - это их неотъемлемое право, которое закреплено в 1-й статье Устава ООН, где прямо сказано о принципе равноправия и самоопределения народов, отметил глава государства."Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал ещё в 2014 году, и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы, об этом не раз было сказано. Но выбор народа в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне обсуждать не будем, он сделан, Россия его не предаст. И сегодняшние киевские власти должны относиться к этому свободному волеизъявлению людей с уважением. Только таким может быть путь к миру", - заявил Путин.Президент вновь предупредил, что Россия будет защищать свою землю всеми имеющимися силами и средствами и сделает всё, чтобы обеспечить безопасную жизнь своих людей."После распада Советского Союза Запад решил, что миру, всем нам навсегда придётся мириться с его диктатом. Тогда, в 1991 году, Запад рассчитывал, что Россия от таких потрясений уже не оправится и дальше развалится сама по себе. Да это почти и произошло – мы же помним 90-е, страшные 90-е годы, голодные, холодные и безнадёжные. Но Россия устояла, возродилась, окрепла, вновь заняла своё достойное место в мире. При этом Запад всё это время искал и продолжает искать новый шанс ослабить Россию, о чём всегда мечтали, раздробить наше государство, стравить между собой народы. <...> До богатств России Запад всё-таки сумел дорваться в конце XX века, когда государство было разрушено. Тогда нас называли и друзьями, и партнёрами, а на самом деле относились как к колонии – из страны выкачали триллионы долларов по самым разным схемам. Мы все всё помним, ничего не забыли", - заявил Путин.По его словам, Западу просто не даёт покоя, что в мире есть такая великая, огромная страна с её территорией, природными богатствами, ресурсами, с народом, который не умеет и никогда не будет жить по чужой указке. Запад готов переступить через всё для сохранения неоколониальной системы, которая позволяет ему грабить мир за счёт власти доллара и технологического диктата, извлекать основной источник не заработанного благополучия, ренту гегемона - именно ради сохранения этой ренты они пытаются лишить суверенитета все страны, отсюда и агрессия к независимым государствам, новым мировым валютам и центрам технологического развития, объяснил Путин."Им критически важно, чтобы все страны сдали свой суверенитет в пользу Соединённых Штатов. <...> Именно в алчности, в намерении сохранить свою ничем не ограниченную власть и есть подлинные причины той гибридной войны, которую "коллективный Запад" ведёт против России. Наше развитие и процветание для них угроза – конкуренция растёт. Им вообще не нужна Россия, она нужна нам", - заявил Путин.Россия – великая тысячелетняя держава, страна-цивилизация, и по таким подтасованным, фальшивым правилам жить не будет, подчеркнул глава государства."Западные страны веками твердят о том, что они несут другим народам и свободу, и демократию. Всё с точностью до наоборот: вместо демократии – подавление и эксплуатация; вместо свободы – порабощение и насилие. Весь однополярный миропорядок по своей сущности антидемократичен и несвободен, он лжив и лицемерен насквозь. <...> Вот вывозят сейчас хлеб из Украины. Куда он идёт под предлогом "обеспечить продовольственную безопасность беднейших стран мира"? Куда идёт? Всё идёт в те же европейские страны. Там 5% только ушло в беднейшие страны мира. Опять очередное надувательство и прямой обман", - отметил Путин.Российский лидер заявил, что Западу до сих пор всё сходило с рук: соглашения в сфере стратегической безопасности летят в мусорную корзину; договорённости, достигнутые на самом высоком политической уровне, объявляются небылицами; твёрдые обещания не расширять НАТО на восток, как только на них купились наши прежние руководители, обернулись грязным обманом; договоры по противоракетной обороне и ракетам средней и меньшей дальности в одностороннем порядке под надуманными предлогами разорваны.Речь Путина слушали по всему миру, и реакция на слова президента России последовала незамедлительно."США и союзников не запугать безрассудными угрозами и словами Путина. США будут всегда уважать международно признанные границы Украины. Мы продолжим поддерживать усилия Украины, направленные на восстановление контроля над своей территорией, усиливая её в военном и дипломатическом отношении. Я призываю всех членов мирового сообщества отвергнуть незаконные попытки аннексии со стороны России и поддерживать народ Украины столько, сколько потребуется", - заявил президент США Джо Байден, напомнив о выделенных Конгрессом дополнительных $13 млрд для Киева.За период правления 46-го президента США общий объём военной помощи Украине со стороны Вашингтона достиг почти $17 млрд, а на следующей неделе, как сообщил помощник американского лидера по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, объявит о новом пакете. И что, даже танки Abrams готовы передать ВСУ, поинтересовались журналисты."Я не исключаю ничего, но на сегодняшний день не готов объявить о поставках американских танков", - ответил Салливан.Как оказалось, решительности Штатов в поддержке Киева в противостоянии России гораздо меньше, чем думали на Украине - в ответ на подачу президентом Владимиром Зеленским заявки на принятие страны в НАТО в ускоренном порядке чиновники Белого дома заявили, что сейчас не время заниматься этим вопросом. Вашингтон предпочитает ограничиться дальнейшей военной и финансовой помощью. Для этого Пентагон созывает на 12-13 октября в Брюсселе заседание контактной группы США и союзников из ЕС и НАТО по Украине.Ни США, ни остальной мир не признают присоединение к России новых территорий, заверил Байден. Осудили проведение референдумов и подчеркнули, что рассматривают Украину в международно признанных границах в частности Израиль, Турция, Дания, Польша, Чехия, Греция, Латвия. "Никто не признаёт аннексию этих территорий. (Это решение российских властей - ред.) делает практически невозможным, чтобы война закончилась", - заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.Президент Румынии Клаус Йоханнис призвал все государства и международные организации не признавать факт присоединения к РФ новых регионов. Президент Молдавии Майя Санду осудила Россию за проведение "фиктивных голосований под дулом пистолета", назвав Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье и Крым частью Украины. Не мешало бы ей послушать, что говорили международные наблюдатели о ходе голосования, а они подтвердили, что никакого принуждения не было, оружие держали только военные, охранявшие безопасность избирателей и членов избирательных комиссий. Дальше декларацию наблюдателей можно передать в Словакию президенту Зузане Чапутовой, премьер-министру Эдуарду Хегеру и председателю парламента Борису Коллеру, говорящим о нелегитимности референдума."Эти области были насильно отобраны у Украины путём военной агрессии со стороны РФ, которая тем самым грубо нарушила Хартию ООН, все основные принципы международного права и нанесла огромный человеческий и материальный урон", - говорится в заявлении канцелярии президента республики.К международному праву апеллирует и украинская сторона. Как сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, Киев официально уведомил Международный суд ООН, что референдумы и подписание договоров о вхождении в состав России 4 бывших украинских регионов грубо нарушают юридически обязывающее постановление Суда об обеспечительных мерах от 16 марта, когда было вынесено решение о том, что Россия должна немедленно приостановить проведение военной операции на Украине, и призывал суд рассмотреть дело по существу как можно скорее. Только министр забыл о заключении того же Международного суда ООН от 2010 года по вопросу о законности провозглашения независимости Косово, рассмотренном по просьбе Сербии: международное право не содержит никакого запрета на принятие деклараций о независимости. Если руководствоваться этим принципом, то ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области имели полное право выйти из состава Украины. Правда, суд тогда, пытаясь не допустить парада суверенитетов, сделал оговорку, что случай с Косово исключительный, но всё же юридический прецедент создан."В Уставе ООН есть положение о праве наций на самоопределение. И здесь есть прецедент. Во время косовского кризиса Международный суд постановил, что если часть территории, часть страны решает провозгласить независимость, она не обязана спрашивать разрешения у центрального правительства этой страны. Так было в случае с Косово. Разве ситуация с Донецкой республикой, Луганской республикой и другими не такая же? Это то же самое. Поскольку у них есть такое право - и я хотел бы ещё раз подчеркнуть, что оно у них есть в соответствии с Уставом ООН и правом на самоопределение, - они им пользуются", - заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов на конференции в университете Сакарьи об урегулировании конфликта на Украине.МИД Польши призвал к срочному усилению военной поддержки Украины, расширению антироссийских санкций и продолжению действий, направленных на полную международную изоляции РФ. В чём, в чём, а в этом Запад достиг высшего мастерства. Министерство финансов США объявило о введении санкций против Совет Федерации, а также компаний Валтекс-НТ, Новострим ,Радиоавионика, Маркус, Светлогорскхимволокно, Ротек-Элпром, НТЦ радиоэлектронной борьбы, Sinno Electronics Co., Limited (Гонконг), Taco LLC (Армения) и НТЦ Модуль.Под персональные санкции США попали депутаты Государственной Думы, которых ещё не было в этом списке, председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, её заместитель Ольга Скоробогатова, названная куратором платёжной системы "Мир" и операций ЦБ РФ на российском и зарубежных финансовых рынках, вице-премьер РФ Александр Новак за роль в расширение российского экспорта, глава Росгвардии Виктор Золотов, актёр Дмитрий Певцов, а также родственники премьер-министра РФ Михаила Мишустина, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, министра обороны РФ Сергея Шойгу, заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева, мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Госдепартамент ввёл визовые ограничения в отношении 910 лиц, включая представителей военных кругов РФ и Белоруссии.Канада добавила в санкционный список ещё 43 человек, включая вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Княгинина, бывшего председателя ВЭБ.РФ Владимира Дмитриева, заместителя председателя правления ПАО "Газпром" Фамила Садыгова, членов семьей главы российской госкорпорации ВЭБ Игоря Шувалова и пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.Великобритания вводит запрет на экспорт около 700 товаров, которые, как утверждает МИД королевства, играют ключевую роль в промышленных и технологических возможностях России."На самом деле мы от этих услуг зависим мало. В прошлом мы, действительно, неоднократно пользовались перечисленными услугами: и юридическими, и архитектурными - но поскольку все западные юридические фирмы покинули Россию ещё весной, то, думаю, что для нас это небольшая потеря. У нас есть свои собственные, достаточно самостоятельные фирмы, которые способны справиться со всем необходимым", - заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.Накануне церемонии в Кремле министр обороны Великобритании Бен Уоллес приезжал в Киев на переговоры со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым для обсуждения увеличения военной помощи Лондона. Однако официально об этом визите стороны не сообщали, о поездке британский чиновник написал на своей странице в соцсети.Внимательно за выступлением президента России следили журналисты всех мировых изданий."Ничего подобного я ещё от Владимира Путина не видел, с такой жёсткостью и такой продолжительностью — тут есть над чем задуматься. Здесь мы имеем дело с конфронтацией, которой я в прошедшие годы никогда не ожидал. Всё сильно обострилось, и от этого действительно становится не по себе. Это были 45 минут объявления вызова. На мой взгляд, иначе это интерпретировать невозможно", - поделился своими впечатлениями корреспондент немецкой газеты Die Welt Кристоф Ваннер.Он считает, что теперь последуют ультиматумы в адрес украинского руководства, в частности, с требованием освободить эти области, причём в кратчайшие сроки, в противном случае будут происходить массивные удары. По словам журналиста, российский президент умеет удивить, в последнее время он непредсказуем — мы видим это каждый день по спецоперации на Украине.А у читателей британского издания Daily Mail речь российского лидера вызвала не тревогу, а восхищение."Народ проголосовал на референдуме. Я согласен с Путиным, это и называется демократией, нравится вам это или нет", — написал Eljohnny.Другой пользователь также подчеркну, что это был выбор жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей присоединиться к России, и Запад должен уважать его, в противном случае Россия имеет полное право принять более решительные меры. Omegatrooper считает, что Украина должна признать референдумы и прекратить агрессию, ей пора начать переговоры с Москвой.Пользователь Clear акцентировал внимание на словах Путина о готовности обеспечить безопасность новых регионов: "Отличная новость. Он заботится о своём собственном народе, чего Украина никогда не делала. Вместо этого в течение 8 лет ВСУ бомбили мирное население. Удачи, русский народ! У вас есть лидер, который действительно заботится о вас".Кто-то поддерживает, кто-то осуждает, но никого речь президента России не оставила равнодушным.

https://ukraina.ru/20220930/1039275855.html

https://ukraina.ru/20221001/1039281242.html

https://ukraina.ru/20220930/1039280255.html

https://ukraina.ru/20220922/1038957149.html

https://ukraina.ru/20221001/1039286215.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, владимир путин, россия, референдум, джо байден, сша, ес, санкции, украина, днр, лнр, запорожская область, херсонская область