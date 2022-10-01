https://ukraina.ru/20221001/1039287606.html
От восхищения Путиным и поздравлений народу до страха и ужаса: как мир отреагировал на речь президента РФ
От восхищения Путиным и поздравлений народу до страха и ужаса: как мир отреагировал на речь президента РФ - 01.10.2022 Украина.ру
От восхищения Путиным и поздравлений народу до страха и ужаса: как мир отреагировал на речь президента РФ
Украина.ру, 01.10.2022
2022-10-01T17:50
2022-10-01T17:50
2022-10-01T18:13
эксклюзив
владимир путин
россия
референдум
джо байден
сша
ес
санкции
украина
днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/01/1039287147_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_83ae2c14ca5cf0113e34290c5f8718fc.jpg.webp
30 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с речью в Кремле перед церемонией подписания договоров о принятии в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, и Запорожской и Херсонской областей."Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Западе, чтобы это запомнили все: люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами навсегда", - заявил он.Волеизъявление жителей этих регионов о присоединении к РФ - это их неотъемлемое право, которое закреплено в 1-й статье Устава ООН, где прямо сказано о принципе равноправия и самоопределения народов, отметил глава государства."Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал ещё в 2014 году, и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы, об этом не раз было сказано. Но выбор народа в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне обсуждать не будем, он сделан, Россия его не предаст. И сегодняшние киевские власти должны относиться к этому свободному волеизъявлению людей с уважением. Только таким может быть путь к миру", - заявил Путин.Президент вновь предупредил, что Россия будет защищать свою землю всеми имеющимися силами и средствами и сделает всё, чтобы обеспечить безопасную жизнь своих людей."После распада Советского Союза Запад решил, что миру, всем нам навсегда придётся мириться с его диктатом. Тогда, в 1991 году, Запад рассчитывал, что Россия от таких потрясений уже не оправится и дальше развалится сама по себе. Да это почти и произошло – мы же помним 90-е, страшные 90-е годы, голодные, холодные и безнадёжные. Но Россия устояла, возродилась, окрепла, вновь заняла своё достойное место в мире. При этом Запад всё это время искал и продолжает искать новый шанс ослабить Россию, о чём всегда мечтали, раздробить наше государство, стравить между собой народы. <...> До богатств России Запад всё-таки сумел дорваться в конце XX века, когда государство было разрушено. Тогда нас называли и друзьями, и партнёрами, а на самом деле относились как к колонии – из страны выкачали триллионы долларов по самым разным схемам. Мы все всё помним, ничего не забыли", - заявил Путин.По его словам, Западу просто не даёт покоя, что в мире есть такая великая, огромная страна с её территорией, природными богатствами, ресурсами, с народом, который не умеет и никогда не будет жить по чужой указке. Запад готов переступить через всё для сохранения неоколониальной системы, которая позволяет ему грабить мир за счёт власти доллара и технологического диктата, извлекать основной источник не заработанного благополучия, ренту гегемона - именно ради сохранения этой ренты они пытаются лишить суверенитета все страны, отсюда и агрессия к независимым государствам, новым мировым валютам и центрам технологического развития, объяснил Путин."Им критически важно, чтобы все страны сдали свой суверенитет в пользу Соединённых Штатов. <...> Именно в алчности, в намерении сохранить свою ничем не ограниченную власть и есть подлинные причины той гибридной войны, которую "коллективный Запад" ведёт против России. Наше развитие и процветание для них угроза – конкуренция растёт. Им вообще не нужна Россия, она нужна нам", - заявил Путин.Россия – великая тысячелетняя держава, страна-цивилизация, и по таким подтасованным, фальшивым правилам жить не будет, подчеркнул глава государства."Западные страны веками твердят о том, что они несут другим народам и свободу, и демократию. Всё с точностью до наоборот: вместо демократии – подавление и эксплуатация; вместо свободы – порабощение и насилие. Весь однополярный миропорядок по своей сущности антидемократичен и несвободен, он лжив и лицемерен насквозь. <...> Вот вывозят сейчас хлеб из Украины. Куда он идёт под предлогом "обеспечить продовольственную безопасность беднейших стран мира"? Куда идёт? Всё идёт в те же европейские страны. Там 5% только ушло в беднейшие страны мира. Опять очередное надувательство и прямой обман", - отметил Путин.Российский лидер заявил, что Западу до сих пор всё сходило с рук: соглашения в сфере стратегической безопасности летят в мусорную корзину; договорённости, достигнутые на самом высоком политической уровне, объявляются небылицами; твёрдые обещания не расширять НАТО на восток, как только на них купились наши прежние руководители, обернулись грязным обманом; договоры по противоракетной обороне и ракетам средней и меньшей дальности в одностороннем порядке под надуманными предлогами разорваны.Речь Путина слушали по всему миру, и реакция на слова президента России последовала незамедлительно."США и союзников не запугать безрассудными угрозами и словами Путина. США будут всегда уважать международно признанные границы Украины. Мы продолжим поддерживать усилия Украины, направленные на восстановление контроля над своей территорией, усиливая её в военном и дипломатическом отношении. Я призываю всех членов мирового сообщества отвергнуть незаконные попытки аннексии со стороны России и поддерживать народ Украины столько, сколько потребуется", - заявил президент США Джо Байден, напомнив о выделенных Конгрессом дополнительных $13 млрд для Киева.За период правления 46-го президента США общий объём военной помощи Украине со стороны Вашингтона достиг почти $17 млрд, а на следующей неделе, как сообщил помощник американского лидера по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, объявит о новом пакете. И что, даже танки Abrams готовы передать ВСУ, поинтересовались журналисты."Я не исключаю ничего, но на сегодняшний день не готов объявить о поставках американских танков", - ответил Салливан.Как оказалось, решительности Штатов в поддержке Киева в противостоянии России гораздо меньше, чем думали на Украине - в ответ на подачу президентом Владимиром Зеленским заявки на принятие страны в НАТО в ускоренном порядке чиновники Белого дома заявили, что сейчас не время заниматься этим вопросом. Вашингтон предпочитает ограничиться дальнейшей военной и финансовой помощью. Для этого Пентагон созывает на 12-13 октября в Брюсселе заседание контактной группы США и союзников из ЕС и НАТО по Украине.Ни США, ни остальной мир не признают присоединение к России новых территорий, заверил Байден. Осудили проведение референдумов и подчеркнули, что рассматривают Украину в международно признанных границах в частности Израиль, Турция, Дания, Польша, Чехия, Греция, Латвия. "Никто не признаёт аннексию этих территорий. (Это решение российских властей - ред.) делает практически невозможным, чтобы война закончилась", - заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.Президент Румынии Клаус Йоханнис призвал все государства и международные организации не признавать факт присоединения к РФ новых регионов. Президент Молдавии Майя Санду осудила Россию за проведение "фиктивных голосований под дулом пистолета", назвав Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье и Крым частью Украины. Не мешало бы ей послушать, что говорили международные наблюдатели о ходе голосования, а они подтвердили, что никакого принуждения не было, оружие держали только военные, охранявшие безопасность избирателей и членов избирательных комиссий. Дальше декларацию наблюдателей можно передать в Словакию президенту Зузане Чапутовой, премьер-министру Эдуарду Хегеру и председателю парламента Борису Коллеру, говорящим о нелегитимности референдума."Эти области были насильно отобраны у Украины путём военной агрессии со стороны РФ, которая тем самым грубо нарушила Хартию ООН, все основные принципы международного права и нанесла огромный человеческий и материальный урон", - говорится в заявлении канцелярии президента республики.К международному праву апеллирует и украинская сторона. Как сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, Киев официально уведомил Международный суд ООН, что референдумы и подписание договоров о вхождении в состав России 4 бывших украинских регионов грубо нарушают юридически обязывающее постановление Суда об обеспечительных мерах от 16 марта, когда было вынесено решение о том, что Россия должна немедленно приостановить проведение военной операции на Украине, и призывал суд рассмотреть дело по существу как можно скорее. Только министр забыл о заключении того же Международного суда ООН от 2010 года по вопросу о законности провозглашения независимости Косово, рассмотренном по просьбе Сербии: международное право не содержит никакого запрета на принятие деклараций о независимости. Если руководствоваться этим принципом, то ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области имели полное право выйти из состава Украины. Правда, суд тогда, пытаясь не допустить парада суверенитетов, сделал оговорку, что случай с Косово исключительный, но всё же юридический прецедент создан."В Уставе ООН есть положение о праве наций на самоопределение. И здесь есть прецедент. Во время косовского кризиса Международный суд постановил, что если часть территории, часть страны решает провозгласить независимость, она не обязана спрашивать разрешения у центрального правительства этой страны. Так было в случае с Косово. Разве ситуация с Донецкой республикой, Луганской республикой и другими не такая же? Это то же самое. Поскольку у них есть такое право - и я хотел бы ещё раз подчеркнуть, что оно у них есть в соответствии с Уставом ООН и правом на самоопределение, - они им пользуются", - заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов на конференции в университете Сакарьи об урегулировании конфликта на Украине.МИД Польши призвал к срочному усилению военной поддержки Украины, расширению антироссийских санкций и продолжению действий, направленных на полную международную изоляции РФ. В чём, в чём, а в этом Запад достиг высшего мастерства. Министерство финансов США объявило о введении санкций против Совет Федерации, а также компаний Валтекс-НТ, Новострим ,Радиоавионика, Маркус, Светлогорскхимволокно, Ротек-Элпром, НТЦ радиоэлектронной борьбы, Sinno Electronics Co., Limited (Гонконг), Taco LLC (Армения) и НТЦ Модуль.Под персональные санкции США попали депутаты Государственной Думы, которых ещё не было в этом списке, председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, её заместитель Ольга Скоробогатова, названная куратором платёжной системы "Мир" и операций ЦБ РФ на российском и зарубежных финансовых рынках, вице-премьер РФ Александр Новак за роль в расширение российского экспорта, глава Росгвардии Виктор Золотов, актёр Дмитрий Певцов, а также родственники премьер-министра РФ Михаила Мишустина, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, министра обороны РФ Сергея Шойгу, заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева, мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Госдепартамент ввёл визовые ограничения в отношении 910 лиц, включая представителей военных кругов РФ и Белоруссии.Канада добавила в санкционный список ещё 43 человек, включая вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Княгинина, бывшего председателя ВЭБ.РФ Владимира Дмитриева, заместителя председателя правления ПАО "Газпром" Фамила Садыгова, членов семьей главы российской госкорпорации ВЭБ Игоря Шувалова и пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.Великобритания вводит запрет на экспорт около 700 товаров, которые, как утверждает МИД королевства, играют ключевую роль в промышленных и технологических возможностях России."На самом деле мы от этих услуг зависим мало. В прошлом мы, действительно, неоднократно пользовались перечисленными услугами: и юридическими, и архитектурными - но поскольку все западные юридические фирмы покинули Россию ещё весной, то, думаю, что для нас это небольшая потеря. У нас есть свои собственные, достаточно самостоятельные фирмы, которые способны справиться со всем необходимым", - заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.Накануне церемонии в Кремле министр обороны Великобритании Бен Уоллес приезжал в Киев на переговоры со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым для обсуждения увеличения военной помощи Лондона. Однако официально об этом визите стороны не сообщали, о поездке британский чиновник написал на своей странице в соцсети.Внимательно за выступлением президента России следили журналисты всех мировых изданий."Ничего подобного я ещё от Владимира Путина не видел, с такой жёсткостью и такой продолжительностью — тут есть над чем задуматься. Здесь мы имеем дело с конфронтацией, которой я в прошедшие годы никогда не ожидал. Всё сильно обострилось, и от этого действительно становится не по себе. Это были 45 минут объявления вызова. На мой взгляд, иначе это интерпретировать невозможно", - поделился своими впечатлениями корреспондент немецкой газеты Die Welt Кристоф Ваннер.Он считает, что теперь последуют ультиматумы в адрес украинского руководства, в частности, с требованием освободить эти области, причём в кратчайшие сроки, в противном случае будут происходить массивные удары. По словам журналиста, российский президент умеет удивить, в последнее время он непредсказуем — мы видим это каждый день по спецоперации на Украине.А у читателей британского издания Daily Mail речь российского лидера вызвала не тревогу, а восхищение."Народ проголосовал на референдуме. Я согласен с Путиным, это и называется демократией, нравится вам это или нет", — написал Eljohnny.Другой пользователь также подчеркну, что это был выбор жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей присоединиться к России, и Запад должен уважать его, в противном случае Россия имеет полное право принять более решительные меры. Omegatrooper считает, что Украина должна признать референдумы и прекратить агрессию, ей пора начать переговоры с Москвой.Пользователь Clear акцентировал внимание на словах Путина о готовности обеспечить безопасность новых регионов: "Отличная новость. Он заботится о своём собственном народе, чего Украина никогда не делала. Вместо этого в течение 8 лет ВСУ бомбили мирное население. Удачи, русский народ! У вас есть лидер, который действительно заботится о вас".Кто-то поддерживает, кто-то осуждает, но никого речь президента России не оставила равнодушным.
https://ukraina.ru/20220930/1039275855.html
https://ukraina.ru/20221001/1039281242.html
https://ukraina.ru/20220930/1039280255.html
https://ukraina.ru/20220922/1038957149.html
https://ukraina.ru/20221001/1039286215.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/01/1039287147_267:0:2996:2047_1920x0_80_0_0_f0304a8bf5a9df159871bbedaa415295.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, владимир путин, россия, референдум, джо байден, сша, ес, санкции, украина, днр, лнр, запорожская область, херсонская область
30 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с речью в Кремле перед церемонией подписания договоров о принятии в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, и Запорожской и Херсонской областей.
"Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Западе, чтобы это запомнили все: люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами навсегда", - заявил он.
Волеизъявление жителей этих регионов о присоединении к РФ - это их неотъемлемое право, которое закреплено в 1-й статье Устава ООН, где прямо сказано о принципе равноправия и самоопределения народов, отметил глава государства.
"Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал ещё в 2014 году, и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы, об этом не раз было сказано. Но выбор народа в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне обсуждать не будем, он сделан, Россия его не предаст. И сегодняшние киевские власти должны относиться к этому свободному волеизъявлению людей с уважением. Только таким может быть путь к миру", - заявил Путин.
Президент вновь предупредил, что Россия будет защищать свою землю всеми имеющимися силами и средствами и сделает всё, чтобы обеспечить безопасную жизнь своих людей.
"После распада Советского Союза Запад решил, что миру, всем нам навсегда придётся мириться с его диктатом. Тогда, в 1991 году, Запад рассчитывал, что Россия от таких потрясений уже не оправится и дальше развалится сама по себе. Да это почти и произошло – мы же помним 90-е, страшные 90-е годы, голодные, холодные и безнадёжные. Но Россия устояла, возродилась, окрепла, вновь заняла своё достойное место в мире. При этом Запад всё это время искал и продолжает искать новый шанс ослабить Россию, о чём всегда мечтали, раздробить наше государство, стравить между собой народы. <...> До богатств России Запад всё-таки сумел дорваться в конце XX века, когда государство было разрушено. Тогда нас называли и друзьями, и партнёрами, а на самом деле относились как к колонии – из страны выкачали триллионы долларов по самым разным схемам. Мы все всё помним, ничего не забыли", - заявил Путин.
По его словам, Западу просто не даёт покоя, что в мире есть такая великая, огромная страна с её территорией, природными богатствами, ресурсами, с народом, который не умеет и никогда не будет жить по чужой указке. Запад готов переступить через всё для сохранения неоколониальной системы, которая позволяет ему грабить мир за счёт власти доллара и технологического диктата, извлекать основной источник не заработанного благополучия, ренту гегемона - именно ради сохранения этой ренты они пытаются лишить суверенитета все страны, отсюда и агрессия к независимым государствам, новым мировым валютам и центрам технологического развития, объяснил Путин.
"Им критически важно, чтобы все страны сдали свой суверенитет в пользу Соединённых Штатов. <...> Именно в алчности, в намерении сохранить свою ничем не ограниченную власть и есть подлинные причины той гибридной войны, которую "коллективный Запад" ведёт против России. Наше развитие и процветание для них угроза – конкуренция растёт. Им вообще не нужна Россия, она нужна нам", - заявил Путин.
Россия – великая тысячелетняя держава, страна-цивилизация, и по таким подтасованным, фальшивым правилам жить не будет, подчеркнул глава государства.
"Западные страны веками твердят о том, что они несут другим народам и свободу, и демократию. Всё с точностью до наоборот: вместо демократии – подавление и эксплуатация; вместо свободы – порабощение и насилие. Весь однополярный миропорядок по своей сущности антидемократичен и несвободен, он лжив и лицемерен насквозь. <...> Вот вывозят сейчас хлеб из Украины. Куда он идёт под предлогом "обеспечить продовольственную безопасность беднейших стран мира"? Куда идёт? Всё идёт в те же европейские страны. Там 5% только ушло в беднейшие страны мира. Опять очередное надувательство и прямой обман", - отметил Путин.
Российский лидер заявил, что Западу до сих пор всё сходило с рук: соглашения в сфере стратегической безопасности летят в мусорную корзину; договорённости, достигнутые на самом высоком политической уровне, объявляются небылицами; твёрдые обещания не расширять НАТО на восток, как только на них купились наши прежние руководители, обернулись грязным обманом; договоры по противоракетной обороне и ракетам средней и меньшей дальности в одностороннем порядке под надуманными предлогами разорваны.
Речь Путина слушали по всему миру, и реакция на слова президента России последовала незамедлительно.
"США и союзников не запугать безрассудными угрозами и словами Путина. США будут всегда уважать международно признанные границы Украины. Мы продолжим поддерживать усилия Украины, направленные на восстановление контроля над своей территорией, усиливая её в военном и дипломатическом отношении. Я призываю всех членов мирового сообщества отвергнуть незаконные попытки аннексии со стороны России и поддерживать народ Украины столько, сколько потребуется", - заявил президент США Джо Байден, напомнив о выделенных Конгрессом дополнительных $13 млрд для Киева.
За период правления 46-го президента США общий объём военной помощи Украине со стороны Вашингтона достиг почти $17 млрд, а на следующей неделе, как сообщил помощник американского лидера по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, объявит о новом пакете. И что, даже танки Abrams готовы передать ВСУ, поинтересовались журналисты.
"Я не исключаю ничего, но на сегодняшний день не готов объявить о поставках американских танков", - ответил Салливан.
Как оказалось, решительности Штатов в поддержке Киева в противостоянии России гораздо меньше, чем думали на Украине - в ответ на подачу президентом Владимиром Зеленским заявки на принятие страны в НАТО в ускоренном порядке чиновники Белого дома заявили, что сейчас не время заниматься этим вопросом. Вашингтон предпочитает ограничиться дальнейшей военной и финансовой помощью. Для этого Пентагон созывает на 12-13 октября в Брюсселе заседание контактной группы США и союзников из ЕС и НАТО по Украине.
Ни США, ни остальной мир не признают присоединение к России новых территорий, заверил Байден. Осудили проведение референдумов и подчеркнули, что рассматривают Украину в международно признанных границах в частности Израиль, Турция, Дания, Польша, Чехия, Греция, Латвия.
"Никто не признаёт аннексию этих территорий. (Это решение российских властей - ред.) делает практически невозможным, чтобы война закончилась", - заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Президент Румынии Клаус Йоханнис призвал все государства и международные организации не признавать факт присоединения к РФ новых регионов. Президент Молдавии Майя Санду осудила Россию за проведение "фиктивных голосований под дулом пистолета", назвав Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье и Крым частью Украины. Не мешало бы ей послушать, что говорили международные наблюдатели о ходе голосования, а они подтвердили, что никакого принуждения не было, оружие держали только военные, охранявшие безопасность избирателей и членов избирательных комиссий. Дальше декларацию наблюдателей можно передать в Словакию президенту Зузане Чапутовой, премьер-министру Эдуарду Хегеру и председателю парламента Борису Коллеру, говорящим о нелегитимности референдума.
"Эти области были насильно отобраны у Украины путём военной агрессии со стороны РФ, которая тем самым грубо нарушила Хартию ООН, все основные принципы международного права и нанесла огромный человеческий и материальный урон", - говорится в заявлении канцелярии президента республики.
К международному праву апеллирует и украинская сторона. Как сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, Киев официально уведомил Международный суд ООН, что референдумы и подписание договоров о вхождении в состав России 4 бывших украинских регионов грубо нарушают юридически обязывающее постановление Суда об обеспечительных мерах от 16 марта, когда было вынесено решение о том, что Россия должна немедленно приостановить проведение военной операции на Украине, и призывал суд рассмотреть дело по существу как можно скорее. Только министр забыл о заключении того же Международного суда ООН от 2010 года по вопросу о законности провозглашения независимости Косово, рассмотренном по просьбе Сербии: международное право не содержит никакого запрета на принятие деклараций о независимости. Если руководствоваться этим принципом, то ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области имели полное право выйти из состава Украины. Правда, суд тогда, пытаясь не допустить парада суверенитетов, сделал оговорку, что случай с Косово исключительный, но всё же юридический прецедент создан.
"В Уставе ООН есть положение о праве наций на самоопределение. И здесь есть прецедент. Во время косовского кризиса Международный суд постановил, что если часть территории, часть страны решает провозгласить независимость, она не обязана спрашивать разрешения у центрального правительства этой страны. Так было в случае с Косово. Разве ситуация с Донецкой республикой, Луганской республикой и другими не такая же? Это то же самое. Поскольку у них есть такое право - и я хотел бы ещё раз подчеркнуть, что оно у них есть в соответствии с Уставом ООН и правом на самоопределение, - они им пользуются", - заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов на конференции в университете Сакарьи об урегулировании конфликта на Украине.
МИД Польши призвал к срочному усилению военной поддержки Украины, расширению антироссийских санкций и продолжению действий, направленных на полную международную изоляции РФ. В чём, в чём, а в этом Запад достиг высшего мастерства. Министерство финансов США объявило о введении санкций против Совет Федерации, а также компаний Валтекс-НТ, Новострим ,Радиоавионика, Маркус, Светлогорскхимволокно, Ротек-Элпром, НТЦ радиоэлектронной борьбы, Sinno Electronics Co., Limited (Гонконг), Taco LLC (Армения) и НТЦ Модуль.
Под персональные санкции США попали депутаты Государственной Думы, которых ещё не было в этом списке, председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, её заместитель Ольга Скоробогатова, названная куратором платёжной системы "Мир" и операций ЦБ РФ на российском и зарубежных финансовых рынках, вице-премьер РФ Александр Новак за роль в расширение российского экспорта, глава Росгвардии Виктор Золотов, актёр Дмитрий Певцов, а также родственники премьер-министра РФ Михаила Мишустина, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, министра обороны РФ Сергея Шойгу, заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева, мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Госдепартамент ввёл визовые ограничения в отношении 910 лиц, включая представителей военных кругов РФ и Белоруссии.
Канада добавила в санкционный список ещё 43 человек, включая вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Княгинина, бывшего председателя ВЭБ.РФ Владимира Дмитриева, заместителя председателя правления ПАО "Газпром" Фамила Садыгова, членов семьей главы российской госкорпорации ВЭБ Игоря Шувалова и пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Великобритания вводит запрет на экспорт около 700 товаров, которые, как утверждает МИД королевства, играют ключевую роль в промышленных и технологических возможностях России.
"На самом деле мы от этих услуг зависим мало. В прошлом мы, действительно, неоднократно пользовались перечисленными услугами: и юридическими, и архитектурными - но поскольку все западные юридические фирмы покинули Россию ещё весной, то, думаю, что для нас это небольшая потеря. У нас есть свои собственные, достаточно самостоятельные фирмы, которые способны справиться со всем необходимым", - заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
Накануне церемонии в Кремле министр обороны Великобритании Бен Уоллес приезжал в Киев на переговоры со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым для обсуждения увеличения военной помощи Лондона. Однако официально об этом визите стороны не сообщали, о поездке британский чиновник написал на своей странице в соцсети.
Внимательно за выступлением президента России следили журналисты всех мировых изданий.
"Ничего подобного я ещё от Владимира Путина не видел, с такой жёсткостью и такой продолжительностью — тут есть над чем задуматься. Здесь мы имеем дело с конфронтацией, которой я в прошедшие годы никогда не ожидал. Всё сильно обострилось, и от этого действительно становится не по себе. Это были 45 минут объявления вызова. На мой взгляд, иначе это интерпретировать невозможно", - поделился своими впечатлениями корреспондент немецкой газеты Die Welt Кристоф Ваннер.
Он считает, что теперь последуют ультиматумы в адрес украинского руководства, в частности, с требованием освободить эти области, причём в кратчайшие сроки, в противном случае будут происходить массивные удары. По словам журналиста, российский президент умеет удивить, в последнее время он непредсказуем — мы видим это каждый день по спецоперации на Украине.
А у читателей британского издания Daily Mail речь российского лидера вызвала не тревогу, а восхищение.
"Народ проголосовал на референдуме. Я согласен с Путиным, это и называется демократией, нравится вам это или нет", — написал Eljohnny.
Другой пользователь также подчеркну, что это был выбор жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей присоединиться к России, и Запад должен уважать его, в противном случае Россия имеет полное право принять более решительные меры. Omegatrooper считает, что Украина должна признать референдумы и прекратить агрессию, ей пора начать переговоры с Москвой.
Пользователь Clear акцентировал внимание на словах Путина о готовности обеспечить безопасность новых регионов: "Отличная новость. Он заботится о своём собственном народе, чего Украина никогда не делала. Вместо этого в течение 8 лет ВСУ бомбили мирное население. Удачи, русский народ! У вас есть лидер, который действительно заботится о вас".
Кто-то поддерживает, кто-то осуждает, но никого речь президента России не оставила равнодушным.