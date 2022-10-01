Политолог вывел зависимость планов США от численности ВСУ - 01.10.2022 Украина.ру
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Политолог вывел зависимость планов США от численности ВСУ
Политолог вывел зависимость планов США от численности ВСУ - 01.10.2022 Украина.ру
Политолог вывел зависимость планов США от численности ВСУ
США продолжают политику войны с Россией на истощение за счет ресурсов Украины и Европы. Стратегия борьбы США напрямую зависит от численности ВСУ. Об этом политолог Ростислав Ищенко пишет в статье, опубликованной на сайте издания Украина.ру
2022-10-01T15:46
2022-10-01T15:46
новости
ростислав ищенко
всу
сша
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США планируют продолжать политику войны с Россией на истощение, в которой будут использовать ресурсы Европы и Украины, пишет Ищенко. "Попытка максимально увеличить количество наёмников частично увенчалась успехом (для харьковского наступления удалось собрать достаточно многочисленную орду), но возможность поддерживать их численность на достигнутом уровне сомнительна, ибо наёмники идут на войну зарабатывать, а не умирать. На Украине, конечно, хорошо платят, но лучше ведь вернуться с меньшими деньгами откуда-нибудь из Африки, чем вообще не вернуться", - пишет политолог. Способность Штатов реализовывать стратегии борьбы на истощение зависит от способности Киева поддерживать численность ВСУ за счет мобилизации и удерживать фронт, заключил Ищенко.
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новости, ростислав ищенко, всу, сша
Новости, Ростислав Ищенко, ВСУ, США

Политолог вывел зависимость планов США от численности ВСУ

15:46 01.10.2022
 
© Twitter / Ministry of DefenceУоллес ВСУ
Уоллес ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© Twitter / Ministry of Defence
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США продолжают политику войны с Россией на истощение за счет ресурсов Украины и Европы. Стратегия борьбы США напрямую зависит от численности ВСУ. Об этом политолог Ростислав Ищенко пишет в статье, опубликованной на сайте издания Украина.ру
США планируют продолжать политику войны с Россией на истощение, в которой будут использовать ресурсы Европы и Украины, пишет Ищенко.
"Попытка максимально увеличить количество наёмников частично увенчалась успехом (для харьковского наступления удалось собрать достаточно многочисленную орду), но возможность поддерживать их численность на достигнутом уровне сомнительна, ибо наёмники идут на войну зарабатывать, а не умирать. На Украине, конечно, хорошо платят, но лучше ведь вернуться с меньшими деньгами откуда-нибудь из Африки, чем вообще не вернуться", - пишет политолог.
Способность Штатов реализовывать стратегии борьбы на истощение зависит от способности Киева поддерживать численность ВСУ за счет мобилизации и удерживать фронт, заключил Ищенко.
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НовостиРостислав ИщенкоВСУСША
 
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Заголовок открываемого материала
15:46Политолог вывел зависимость планов США от численности ВСУ
15:34Политолог Ищенко: если ВСУ сдадут фронт, наемникам придется спасать себя
15:25Ищенко: Россия поставила цель строительства нового миропорядка
15:02Федоров: обострения на Украине и в Европе укрепляют доллар
14:47Депутат объяснил отказ Турции от платежной системы "Мир"
14:13Германия могла выйти из украинского конфликта, если не подрыв "Северных потоков" - Федоров
13:02Депутат назвал вопросом выживания освобождение Львова и Киева
12:56Федоров: Жители ЛДНР нашли в себе силы отменить независимость от России
12:43"На Мюнхенской конференции хихикали, а теперь боятся": Ищенко о новом выступлении Путина
12:35Пока не примёрзнут половые органы к стульям: Гаспарян о последствиях диверсий на "Северных потоках"
12:21Депутат предложил разрешить конфликт на Украине методом Хрущева
12:10Обстановка под Красным Лиманом, обстрелы и теракты. Главное на Украине на 12:00 1 октября
12:02Депутат Федоров объяснил, почему Россия послала НАТО сигнал о ядерном оружии
11:54Федоров: частичная мобилизация не скажется на экономике РФ
11:25Пригожин предложил мобилизовать в первую очередь контрактников, уволенных в запас
11:00Евгений Федоров: Ядерный удар по Украине – это американский план
10:58Конгрессмен США: НАТО создали ради борьбы за Украину
10:48Пелоси отказалась поддерживать заявку Украины на вступление в НАТО
10:37Стратегия США после Московской речи Путина
10:35Посол ЛНР в России: Красный Лиман остается под контролем союзных сил
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