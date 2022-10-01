https://ukraina.ru/20221001/1039287503.html

Политолог вывел зависимость планов США от численности ВСУ

Политолог вывел зависимость планов США от численности ВСУ - 01.10.2022 Украина.ру

Политолог вывел зависимость планов США от численности ВСУ

США продолжают политику войны с Россией на истощение за счет ресурсов Украины и Европы. Стратегия борьбы США напрямую зависит от численности ВСУ. Об этом политолог Ростислав Ищенко пишет в статье, опубликованной на сайте издания Украина.ру

2022-10-01T15:46

2022-10-01T15:46

2022-10-01T15:46

новости

ростислав ищенко

всу

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103432/41/1034324147_0:0:4096:2304_1920x0_80_0_0_ef199a46c48f7f8a853c65775250f2b0.jpg.webp

США планируют продолжать политику войны с Россией на истощение, в которой будут использовать ресурсы Европы и Украины, пишет Ищенко. "Попытка максимально увеличить количество наёмников частично увенчалась успехом (для харьковского наступления удалось собрать достаточно многочисленную орду), но возможность поддерживать их численность на достигнутом уровне сомнительна, ибо наёмники идут на войну зарабатывать, а не умирать. На Украине, конечно, хорошо платят, но лучше ведь вернуться с меньшими деньгами откуда-нибудь из Африки, чем вообще не вернуться", - пишет политолог. Способность Штатов реализовывать стратегии борьбы на истощение зависит от способности Киева поддерживать численность ВСУ за счет мобилизации и удерживать фронт, заключил Ищенко.

https://ukraina.ru/20221001/1039286215.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ростислав ищенко, всу, сша