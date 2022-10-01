https://ukraina.ru/20221001/1039287503.html
Политолог вывел зависимость планов США от численности ВСУ
Политолог вывел зависимость планов США от численности ВСУ - 01.10.2022 Украина.ру
Политолог вывел зависимость планов США от численности ВСУ
США продолжают политику войны с Россией на истощение за счет ресурсов Украины и Европы. Стратегия борьбы США напрямую зависит от численности ВСУ. Об этом политолог Ростислав Ищенко пишет в статье, опубликованной на сайте издания Украина.ру
2022-10-01T15:46
2022-10-01T15:46
2022-10-01T15:46
новости
ростислав ищенко
всу
сша
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США планируют продолжать политику войны с Россией на истощение, в которой будут использовать ресурсы Европы и Украины, пишет Ищенко. "Попытка максимально увеличить количество наёмников частично увенчалась успехом (для харьковского наступления удалось собрать достаточно многочисленную орду), но возможность поддерживать их численность на достигнутом уровне сомнительна, ибо наёмники идут на войну зарабатывать, а не умирать. На Украине, конечно, хорошо платят, но лучше ведь вернуться с меньшими деньгами откуда-нибудь из Африки, чем вообще не вернуться", - пишет политолог. Способность Штатов реализовывать стратегии борьбы на истощение зависит от способности Киева поддерживать численность ВСУ за счет мобилизации и удерживать фронт, заключил Ищенко.
https://ukraina.ru/20221001/1039286215.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ростислав ищенко, всу, сша
Политолог вывел зависимость планов США от численности ВСУ
США продолжают политику войны с Россией на истощение за счет ресурсов Украины и Европы. Стратегия борьбы США напрямую зависит от численности ВСУ. Об этом политолог Ростислав Ищенко пишет в статье, опубликованной на сайте издания Украина.ру
США планируют продолжать политику войны с Россией на истощение, в которой будут использовать ресурсы Европы и Украины, пишет Ищенко.
"Попытка максимально увеличить количество наёмников частично увенчалась успехом (для харьковского наступления удалось собрать достаточно многочисленную орду), но возможность поддерживать их численность на достигнутом уровне сомнительна, ибо наёмники идут на войну зарабатывать, а не умирать. На Украине, конечно, хорошо платят, но лучше ведь вернуться с меньшими деньгами откуда-нибудь из Африки, чем вообще не вернуться", - пишет политолог.
Способность Штатов реализовывать стратегии борьбы на истощение зависит от способности Киева поддерживать численность ВСУ за счет мобилизации и удерживать фронт, заключил Ищенко.