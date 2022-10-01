https://ukraina.ru/20221001/1039287018.html

Политолог Ищенко: если ВСУ сдадут фронт, наемникам придется спасать себя

Политолог Ищенко: если ВСУ сдадут фронт, наемникам придется спасать себя - 01.10.2022 Украина.ру

Политолог Ищенко: если ВСУ сдадут фронт, наемникам придется спасать себя

У США закончились домашние заготовки, история с газопроводами "Северных потоков" была последней, считает Ищенко. Штаты продолжат санкционное давление на Россию, и могут увеличить число наемников, воюющих за киевские власти. Об этом пишет политолог Ростислав Ищенко в статье, опубликованной на сайте издания Украина.ру

2022-10-01T15:34

2022-10-01T15:34

2022-10-01T15:34

новости

ростислав ищенко

иностранные наемники

всу

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У США закончились домашние заготовки, история с газопроводами "Северных потоков" была последней, считает Ищенко. Штаты продолжат санкционное давление на Россию, и могут увеличить число наемников, воюющих за киевские власти. Наемники не смогут заменить на фронте мобилизованных украинцев. Их могут использовать как ударную силу. "Но если украинская армия не сможет удержать фронт, то наёмникам останется только спасать себя", - пишет Ищенко. Украинское направление не пользуется популярностью у иностранных наемников, считает Ищенко. В Штатах публикуют объявления о наборе боевиков за зарплату, в два-три раза большую, по сравнению с другими горячими точками. Однако стоимость рабочей силы, заключил политолог, возрастает тогда, когда ее не хватает.

https://ukraina.ru/20221001/1039286215.html

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новости, ростислав ищенко, иностранные наемники, всу