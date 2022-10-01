Ищенко: Россия поставила цель строительства нового миропорядка - 01.10.2022 Украина.ру
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Ищенко: Россия поставила цель строительства нового миропорядка
Ищенко: Россия поставила цель строительства нового миропорядка - 01.10.2022 Украина.ру
Ищенко: Россия поставила цель строительства нового миропорядка
Об этом говорится в статье политолога Ростислав Ищенко, опубликованной на сайте издания Украина.ру
2022-10-01T15:25
2022-10-01T15:25
новости
ростислав ищенко
владимир путин
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Президент России Владимир Путин обратился к народам России и всего мира в речи, произнесенной в Кремле 30 сентября перед подписанием договоров о включении в состав РФ четырех бывших регионов Украины. Россия вернула себе сверхдержавный статус, считает Ищенко. Россия поставила цель строительства нового миропорядка. Для этого Запад нужно или усадить за стол конструктивных переговоров, или победить в текущей конфронтации.
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новости, ростислав ищенко, владимир путин
Новости, Ростислав Ищенко, Владимир Путин

Ищенко: Россия поставила цель строительства нового миропорядка

15:25 01.10.2022
 
© скриншотВладимир Путин выступает на Красной площади 30 сентября
Владимир Путин выступает на Красной площади 30 сентября
© скриншот
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Об этом говорится в статье политолога Ростислав Ищенко, опубликованной на сайте издания Украина.ру
Президент России Владимир Путин обратился к народам России и всего мира в речи, произнесенной в Кремле 30 сентября перед подписанием договоров о включении в состав РФ четырех бывших регионов Украины. Россия вернула себе сверхдержавный статус, считает Ищенко.
"Он (Путин. - Ред.) объясняет, что Россия использует в актуальной политике право силы только потому, что силу права (международное право) Запад уничтожил, имея в виду используя своё преимущество уничтожить вначале Россию, а затем и другие растущие экономики, обрастающие соответствующими своему весу политическими амбициями", - пишет Ищенко.
Россия поставила цель строительства нового миропорядка. Для этого Запад нужно или усадить за стол конструктивных переговоров, или победить в текущей конфронтации.
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