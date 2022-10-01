https://ukraina.ru/20221001/1039286917.html

Ищенко: Россия поставила цель строительства нового миропорядка

Ищенко: Россия поставила цель строительства нового миропорядка - 01.10.2022 Украина.ру

Ищенко: Россия поставила цель строительства нового миропорядка

Об этом говорится в статье политолога Ростислав Ищенко, опубликованной на сайте издания Украина.ру

2022-10-01T15:25

2022-10-01T15:25

2022-10-01T15:25

новости

ростислав ищенко

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1e/1039279587_8:0:1302:728_1920x0_80_0_0_1f32112b08d1318887f70889002ef6a2.png.webp

Президент России Владимир Путин обратился к народам России и всего мира в речи, произнесенной в Кремле 30 сентября перед подписанием договоров о включении в состав РФ четырех бывших регионов Украины. Россия вернула себе сверхдержавный статус, считает Ищенко. Россия поставила цель строительства нового миропорядка. Для этого Запад нужно или усадить за стол конструктивных переговоров, или победить в текущей конфронтации.

https://ukraina.ru/20221001/1039286215.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ростислав ищенко, владимир путин