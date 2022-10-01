https://ukraina.ru/20221001/1039286798.html

Федоров: обострения на Украине и в Европе укрепляют доллар

Федоров: обострения на Украине и в Европе укрепляют доллар - 01.10.2022 Украина.ру

Федоров: обострения на Украине и в Европе укрепляют доллар

Рубль - это премия за экспортные операции, в России эту валюту печатают в зависимости от объема выкупленных долларов. Следующим шагом к восстановлению суверенитета в полном объеме будет выпуск национальной валюты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Госдумы России Евгений Федоров

2022-10-01T15:02

2022-10-01T15:02

2022-10-01T15:02

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доллар

евгений федоров

россия

рубль

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В России нет национальной валюты, а российский рубль - это производная доллара на бирже, заявил депутат Госдумы Евгений Федоров. В настоящее время Россия откатилась на позиции Древней Руси с правом чеканить московскую монету, но фактически такого права не имеет. Федоров предлагает выпускать национальную валюту - валюту в объеме национальной экономики, по нулевой процентной ставке. В настоящее время рубль печатает Центральный банк России - депозитарий Международного валютного фонда. "Соответственно, надо выпускать национальный рубль по нулевой ставке, выкупать товары за рубежом в объёме экспорта, а не в четыре раза меньше. То есть, надо резко поднимать товарную массу в стране, соответственно, выдавать населению деньги в виде зарплат, чтобы они могли выкупить больший объём товаров, потому что, в конце концов, нам нужны не деньги, нам нужны товары", - добавил Федоров. Переход на материальный рубль позволит двукратное резкое повышение уровня жизни граждан России, вытеснить доллар, и российская нацвалюты станет мировым платежным средством. Пока что все обострения на Украине, в Европе, подрыв газопроводов "Северных потоков" укрепляют долларовую систему.

https://ukraina.ru/20221001/1039257953.html

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новости, доллар, евгений федоров, россия, рубль