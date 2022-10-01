Депутат объяснил отказ Турции от платежной системы "Мир" - 01.10.2022 Украина.ру
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Депутат объяснил отказ Турции от платежной системы "Мир"
Депутат объяснил отказ Турции от платежной системы "Мир" - 01.10.2022 Украина.ру
Депутат объяснил отказ Турции от платежной системы "Мир"
Отказ Турции от использования российской платежной системы "Мир" означает отсутствие у Турции суверенитета. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Госдумы России Евгений Федоров
2022-10-01T14:47
2022-10-01T14:47
новости
турция
мир
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Все банки, даже российские, зарегистрированы в налоговом ведомстве США, рассказал Федоров. Финансовые учреждения таким образом интегрированы в американскую долларовую систему мирового строительства управления. Любой банк зарабатывает на международных, а не внутренних платежах. Ни в одной стране нет ресурсов для внутреннего банковского строительства. Отказ Турции от использования российской платежной системы "Мир" означает отсутствие у Турции суверенитета. Таким образом Анкара выполняет приказы иностранного начальника, и не может их не выполнить в силу структуры своей политики и экономики.
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новости, турция, мир
Новости, Турция, мир

Депутат объяснил отказ Турции от платежной системы "Мир"

14:47 01.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРоссия вводит запрет на турецкие продукты
Россия вводит запрет на турецкие продукты - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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Отказ Турции от использования российской платежной системы "Мир" означает отсутствие у Турции суверенитета. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Госдумы России Евгений Федоров
Все банки, даже российские, зарегистрированы в налоговом ведомстве США, рассказал Федоров. Финансовые учреждения таким образом интегрированы в американскую долларовую систему мирового строительства управления.
"Грубо говоря, доллар – это воздух для экономики всего мира. И попробуй не выполнить приказ американских властей – ты просто прекратишь существование, как банк - хоть ты китайский банк, хоть ты турецкий банк, хоть ты российский банк", - сказал Федоров.
Любой банк зарабатывает на международных, а не внутренних платежах. Ни в одной стране нет ресурсов для внутреннего банковского строительства. Отказ Турции от использования российской платежной системы "Мир" означает отсутствие у Турции суверенитета. Таким образом Анкара выполняет приказы иностранного начальника, и не может их не выполнить в силу структуры своей политики и экономики.
Евгений Федоров интервью - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
11:00
Евгений Федоров: Ядерный удар по Украине – это американский план
 
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15:02Федоров: обострения на Украине и в Европе укрепляют доллар
14:47Депутат объяснил отказ Турции от платежной системы "Мир"
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