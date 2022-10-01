https://ukraina.ru/20221001/1039286696.html
Депутат объяснил отказ Турции от платежной системы "Мир"
Депутат объяснил отказ Турции от платежной системы "Мир" - 01.10.2022 Украина.ру
Депутат объяснил отказ Турции от платежной системы "Мир"
Отказ Турции от использования российской платежной системы "Мир" означает отсутствие у Турции суверенитета. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Госдумы России Евгений Федоров
2022-10-01T14:47
2022-10-01T14:47
2022-10-01T14:47
новости
турция
мир
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101721/50/1017215071_0:176:3015:1872_1920x0_80_0_0_ddbdf43b2b2be686f3d5ec813dafc603.jpg
Все банки, даже российские, зарегистрированы в налоговом ведомстве США, рассказал Федоров. Финансовые учреждения таким образом интегрированы в американскую долларовую систему мирового строительства управления. Любой банк зарабатывает на международных, а не внутренних платежах. Ни в одной стране нет ресурсов для внутреннего банковского строительства. Отказ Турции от использования российской платежной системы "Мир" означает отсутствие у Турции суверенитета. Таким образом Анкара выполняет приказы иностранного начальника, и не может их не выполнить в силу структуры своей политики и экономики.
https://ukraina.ru/20221001/1039257953.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101721/50/1017215071_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_9493ffb8a1567130b26efef51620426a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, турция, мир
Депутат объяснил отказ Турции от платежной системы "Мир"
Отказ Турции от использования российской платежной системы "Мир" означает отсутствие у Турции суверенитета. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Госдумы России Евгений Федоров
Все банки, даже российские, зарегистрированы в налоговом ведомстве США, рассказал Федоров. Финансовые учреждения таким образом интегрированы в американскую долларовую систему мирового строительства управления.
"Грубо говоря, доллар – это воздух для экономики всего мира. И попробуй не выполнить приказ американских властей – ты просто прекратишь существование, как банк - хоть ты китайский банк, хоть ты турецкий банк, хоть ты российский банк", - сказал Федоров.
Любой банк зарабатывает на международных, а не внутренних платежах. Ни в одной стране нет ресурсов для внутреннего банковского строительства. Отказ Турции от использования российской платежной системы "Мир" означает отсутствие у Турции суверенитета. Таким образом Анкара выполняет приказы иностранного начальника, и не может их не выполнить в силу структуры своей политики и экономики.