https://ukraina.ru/20221001/1039286696.html

Депутат объяснил отказ Турции от платежной системы "Мир"

Депутат объяснил отказ Турции от платежной системы "Мир" - 01.10.2022 Украина.ру

Депутат объяснил отказ Турции от платежной системы "Мир"

Отказ Турции от использования российской платежной системы "Мир" означает отсутствие у Турции суверенитета. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Госдумы России Евгений Федоров

2022-10-01T14:47

2022-10-01T14:47

2022-10-01T14:47

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Все банки, даже российские, зарегистрированы в налоговом ведомстве США, рассказал Федоров. Финансовые учреждения таким образом интегрированы в американскую долларовую систему мирового строительства управления. Любой банк зарабатывает на международных, а не внутренних платежах. Ни в одной стране нет ресурсов для внутреннего банковского строительства. Отказ Турции от использования российской платежной системы "Мир" означает отсутствие у Турции суверенитета. Таким образом Анкара выполняет приказы иностранного начальника, и не может их не выполнить в силу структуры своей политики и экономики.

https://ukraina.ru/20221001/1039257953.html

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новости, турция, мир