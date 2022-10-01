https://ukraina.ru/20221001/1039286506.html

Германия могла выйти из украинского конфликта, если не подрыв "Северных потоков" - Федоров

Германия могла выйти из украинского конфликта, если не подрыв "Северных потоков" - Федоров - 01.10.2022 Украина.ру

Германия могла выйти из украинского конфликта, если не подрыв "Северных потоков" - Федоров

Германия могла договориться с Россией о поставках газа взамен на выход из украинского конфликта. Об этом депутат Госдумы России Евгений Федоров рассказал в интервью изданию Украина.ру

2022-10-01T14:13

2022-10-01T14:13

2022-10-01T14:13

новости

германия

евгений федоров

северный поток

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Утечка на российских газопроводах "Северного потока" на дне Балтийского моря - удар по возможной капитуляции Германии, считает Федоров. По его словам, без подрыва газопровода Германия могла выйти из военного конфликта зимой взамен на поставки газа. Трубопровод, считает Федоров, подорвали "американцы и англичане"."Соответственно, американцы и англичане организовали этот подрыв для того, чтобы такого рода развития событий не могло быть. Грубо говоря, поставили Германию в безвыходную ситуацию", - сказал Федоров. Федоров считает, что подрывом газопровода причастные к этому лица подставили Данию - инцидент произошел в датской экономической зоне.

https://ukraina.ru/20221001/1039257953.html

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новости, германия, евгений федоров, северный поток