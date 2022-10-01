https://ukraina.ru/20221001/1039286506.html
Германия могла выйти из украинского конфликта, если не подрыв "Северных потоков" - Федоров
Германия могла выйти из украинского конфликта, если не подрыв "Северных потоков" - Федоров - 01.10.2022 Украина.ру
Германия могла выйти из украинского конфликта, если не подрыв "Северных потоков" - Федоров
Германия могла договориться с Россией о поставках газа взамен на выход из украинского конфликта. Об этом депутат Госдумы России Евгений Федоров рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-10-01T14:13
2022-10-01T14:13
2022-10-01T14:13
новости
германия
евгений федоров
северный поток
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Утечка на российских газопроводах "Северного потока" на дне Балтийского моря - удар по возможной капитуляции Германии, считает Федоров. По его словам, без подрыва газопровода Германия могла выйти из военного конфликта зимой взамен на поставки газа. Трубопровод, считает Федоров, подорвали "американцы и англичане"."Соответственно, американцы и англичане организовали этот подрыв для того, чтобы такого рода развития событий не могло быть. Грубо говоря, поставили Германию в безвыходную ситуацию", - сказал Федоров. Федоров считает, что подрывом газопровода причастные к этому лица подставили Данию - инцидент произошел в датской экономической зоне.
https://ukraina.ru/20221001/1039257953.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, германия, евгений федоров, северный поток
Германия могла выйти из украинского конфликта, если не подрыв "Северных потоков" - Федоров
Германия могла договориться с Россией о поставках газа взамен на выход из украинского конфликта. Об этом депутат Госдумы России Евгений Федоров рассказал в интервью изданию Украина.ру
Утечка на российских газопроводах "Северного потока" на дне Балтийского моря - удар по возможной капитуляции Германии, считает Федоров. По его словам, без подрыва газопровода Германия могла выйти из военного конфликта зимой взамен на поставки газа. Трубопровод, считает Федоров, подорвали "американцы и англичане".
"Соответственно, американцы и англичане организовали этот подрыв для того, чтобы такого рода развития событий не могло быть. Грубо говоря, поставили Германию в безвыходную ситуацию", - сказал Федоров.
Федоров считает, что подрывом газопровода причастные к этому лица подставили Данию - инцидент произошел в датской экономической зоне.