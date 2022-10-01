Германия могла выйти из украинского конфликта, если не подрыв "Северных потоков" - Федоров - 01.10.2022 Украина.ру
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Германия могла выйти из украинского конфликта, если не подрыв "Северных потоков" - Федоров
Германия могла выйти из украинского конфликта, если не подрыв "Северных потоков" - Федоров - 01.10.2022 Украина.ру
Германия могла выйти из украинского конфликта, если не подрыв "Северных потоков" - Федоров
Германия могла договориться с Россией о поставках газа взамен на выход из украинского конфликта. Об этом депутат Госдумы России Евгений Федоров рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-10-01T14:13
2022-10-01T14:13
новости
германия
евгений федоров
северный поток
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Утечка на российских газопроводах "Северного потока" на дне Балтийского моря - удар по возможной капитуляции Германии, считает Федоров. По его словам, без подрыва газопровода Германия могла выйти из военного конфликта зимой взамен на поставки газа. Трубопровод, считает Федоров, подорвали "американцы и англичане"."Соответственно, американцы и англичане организовали этот подрыв для того, чтобы такого рода развития событий не могло быть. Грубо говоря, поставили Германию в безвыходную ситуацию", - сказал Федоров. Федоров считает, что подрывом газопровода причастные к этому лица подставили Данию - инцидент произошел в датской экономической зоне.
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новости, германия, евгений федоров, северный поток
Новости, Германия, Евгений Федоров, Северный поток

Германия могла выйти из украинского конфликта, если не подрыв "Северных потоков" - Федоров

14:13 01.10.2022
 
© Danish DefenceУтечка газа Северный поток 2
Утечка газа Северный поток 2
© Danish Defence
Читать в
Германия могла договориться с Россией о поставках газа взамен на выход из украинского конфликта. Об этом депутат Госдумы России Евгений Федоров рассказал в интервью изданию Украина.ру
Утечка на российских газопроводах "Северного потока" на дне Балтийского моря - удар по возможной капитуляции Германии, считает Федоров. По его словам, без подрыва газопровода Германия могла выйти из военного конфликта зимой взамен на поставки газа. Трубопровод, считает Федоров, подорвали "американцы и англичане".
"Соответственно, американцы и англичане организовали этот подрыв для того, чтобы такого рода развития событий не могло быть. Грубо говоря, поставили Германию в безвыходную ситуацию", - сказал Федоров.
Федоров считает, что подрывом газопровода причастные к этому лица подставили Данию - инцидент произошел в датской экономической зоне.
Евгений Федоров интервью - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
11:00
Евгений Федоров: Ядерный удар по Украине – это американский план
 
НовостиГерманияЕвгений ФедоровСеверный поток
 
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Заголовок открываемого материала
14:13Германия могла выйти из украинского конфликта, если не подрыв "Северных потоков" - Федоров
13:02Депутат назвал вопросом выживания освобождение Львова и Киева
12:56Федоров: Жители ЛДНР нашли в себе силы отменить независимость от России
12:43"На Мюнхенской конференции хихикали, а теперь боятся": Ищенко о новом выступлении Путина
12:35Пока не примёрзнут половые органы к стульям: Гаспарян о последствиях диверсий на "Северных потоках"
12:21Депутат предложил разрешить конфликт на Украине методом Хрущева
12:10Обстановка под Красным Лиманом, обстрелы и теракты. Главное на Украине на 12:00 1 октября
12:02Депутат Федоров объяснил, почему Россия послала НАТО сигнал о ядерном оружии
11:54Федоров: частичная мобилизация не скажется на экономике РФ
11:25Пригожин предложил мобилизовать в первую очередь контрактников, уволенных в запас
11:00Евгений Федоров: Ядерный удар по Украине – это американский план
10:58Конгрессмен США: НАТО создали ради борьбы за Украину
10:48Пелоси отказалась поддерживать заявку Украины на вступление в НАТО
10:37Стратегия США после Московской речи Путина
10:35Посол ЛНР в России: Красный Лиман остается под контролем союзных сил
10:29В России осенний призыв отложили из-за частичной мобилизации
10:03Турция не признала включение в состав РФ четырех бывших регионов Украины
10:00Западная Украина за минувшую неделю
09:36Деньги, но не НАТО, новый статус Азовского моря. Главное на Украине на утро 1 октября
09:32Зеленский отменил осенний призыв на Украине
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