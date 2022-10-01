Депутат назвал вопросом выживания освобождение Львова и Киева - 01.10.2022 Украина.ру
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Депутат назвал вопросом выживания освобождение Львова и Киева
Депутат назвал вопросом выживания освобождение Львова и Киева - 01.10.2022 Украина.ру
Депутат назвал вопросом выживания освобождение Львова и Киева
Вопрос освобождения Киева и Львова - вопрос выживания, а не желания, заявил депутат Госдумы России Евгений Федоров в интервью изданию Украина.ру
2022-10-01T13:02
2022-10-01T13:02
новости
евгений федоров
киев
львов
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В российском обществе есть люди, которые считают, что России не нужны Киев и Львов. По словам Федорова, вопрос освобождения этих городов - вопрос выживания. "Если ты хочешь жить, придётся делать, как делали твои деды и прадеды. Освобождать и Киев, и Львов, который на тот момент (Великой Отечественной войны 1941-1945-го г.г. - Ред.)в составе Советского Союза был-то всего полтора года. Просто это вопрос выживания, а не вопрос желания, нравится мне Львов или Киев, или не нравится", - сказал Федоров. Россия идет по пути восстановления Отечества, считает депутат. Он считает, что для этого нужно освободить всю территорию, и начать с агрессивной части - Украины и Прибалтики.
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новости, евгений федоров, киев, львов
Новости, Евгений Федоров, Киев, Львов

Депутат назвал вопросом выживания освобождение Львова и Киева

13:02 01.10.2022
 
© CC0, FreepikКиев Украина
Киев Украина
© CC0, Freepik
Читать в
Вопрос освобождения Киева и Львова - вопрос выживания, а не желания, заявил депутат Госдумы России Евгений Федоров в интервью изданию Украина.ру
В российском обществе есть люди, которые считают, что России не нужны Киев и Львов. По словам Федорова, вопрос освобождения этих городов - вопрос выживания.
"Если ты хочешь жить, придётся делать, как делали твои деды и прадеды. Освобождать и Киев, и Львов, который на тот момент (Великой Отечественной войны 1941-1945-го г.г. - Ред.)в составе Советского Союза был-то всего полтора года. Просто это вопрос выживания, а не вопрос желания, нравится мне Львов или Киев, или не нравится", - сказал Федоров.
Россия идет по пути восстановления Отечества, считает депутат. Он считает, что для этого нужно освободить всю территорию, и начать с агрессивной части - Украины и Прибалтики.
Евгений Федоров интервью - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
11:00
Евгений Федоров: Ядерный удар по Украине – это американский план
 
НовостиЕвгений ФедоровКиевЛьвов
 
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Заголовок открываемого материала
14:13Германия могла выйти из украинского конфликта, если не подрыв "Северных потоков" - Федоров
13:02Депутат назвал вопросом выживания освобождение Львова и Киева
12:56Федоров: Жители ЛДНР нашли в себе силы отменить независимость от России
12:43"На Мюнхенской конференции хихикали, а теперь боятся": Ищенко о новом выступлении Путина
12:35Пока не примёрзнут половые органы к стульям: Гаспарян о последствиях диверсий на "Северных потоках"
12:21Депутат предложил разрешить конфликт на Украине методом Хрущева
12:10Обстановка под Красным Лиманом, обстрелы и теракты. Главное на Украине на 12:00 1 октября
12:02Депутат Федоров объяснил, почему Россия послала НАТО сигнал о ядерном оружии
11:54Федоров: частичная мобилизация не скажется на экономике РФ
11:25Пригожин предложил мобилизовать в первую очередь контрактников, уволенных в запас
11:00Евгений Федоров: Ядерный удар по Украине – это американский план
10:58Конгрессмен США: НАТО создали ради борьбы за Украину
10:48Пелоси отказалась поддерживать заявку Украины на вступление в НАТО
10:37Стратегия США после Московской речи Путина
10:35Посол ЛНР в России: Красный Лиман остается под контролем союзных сил
10:29В России осенний призыв отложили из-за частичной мобилизации
10:03Турция не признала включение в состав РФ четырех бывших регионов Украины
10:00Западная Украина за минувшую неделю
09:36Деньги, но не НАТО, новый статус Азовского моря. Главное на Украине на утро 1 октября
09:32Зеленский отменил осенний призыв на Украине
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