https://ukraina.ru/20221001/1039286403.html

Депутат назвал вопросом выживания освобождение Львова и Киева

Депутат назвал вопросом выживания освобождение Львова и Киева - 01.10.2022 Украина.ру

Депутат назвал вопросом выживания освобождение Львова и Киева

Вопрос освобождения Киева и Львова - вопрос выживания, а не желания, заявил депутат Госдумы России Евгений Федоров в интервью изданию Украина.ру

2022-10-01T13:02

2022-10-01T13:02

2022-10-01T13:02

новости

евгений федоров

киев

львов

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В российском обществе есть люди, которые считают, что России не нужны Киев и Львов. По словам Федорова, вопрос освобождения этих городов - вопрос выживания. "Если ты хочешь жить, придётся делать, как делали твои деды и прадеды. Освобождать и Киев, и Львов, который на тот момент (Великой Отечественной войны 1941-1945-го г.г. - Ред.)в составе Советского Союза был-то всего полтора года. Просто это вопрос выживания, а не вопрос желания, нравится мне Львов или Киев, или не нравится", - сказал Федоров. Россия идет по пути восстановления Отечества, считает депутат. Он считает, что для этого нужно освободить всю территорию, и начать с агрессивной части - Украины и Прибалтики.

https://ukraina.ru/20221001/1039257953.html

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2022

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новости, евгений федоров, киев, львов