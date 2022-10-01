"На Мюнхенской конференции хихикали, а теперь боятся": Ищенко о новом выступлении Путина - 01.10.2022 Украина.ру
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"На Мюнхенской конференции хихикали, а теперь боятся": Ищенко о новом выступлении Путина
"На Мюнхенской конференции хихикали, а теперь боятся": Ищенко о новом выступлении Путина - 01.10.2022 Украина.ру
"На Мюнхенской конференции хихикали, а теперь боятся": Ищенко о новом выступлении Путина
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру раскрыл главные сигналы, прозвучавшие в выступлении Владимира Путина в Кремле 30 сентября, а Украина.ру, 01.10.2022
2022-10-01T12:43
2022-10-01T12:43
новости
ростислав ищенко
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Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру раскрыл главные сигналы, прозвучавшие в выступлении Владимира Путина в Кремле 30 сентября, а также рассказал о том, что изменится после включения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
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новости, ростислав ищенко, владимир путин, видео
Новости, Ростислав Ищенко, Владимир Путин

"На Мюнхенской конференции хихикали, а теперь боятся": Ищенко о новом выступлении Путина

12:43 01.10.2022
 
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Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру раскрыл главные сигналы, прозвучавшие в выступлении Владимира Путина в Кремле 30 сентября, а также рассказал о том, что изменится после включения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
 
НовостиРостислав ИщенкоВладимир Путин
 
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