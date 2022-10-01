https://ukraina.ru/20221001/1039286215.html

"На Мюнхенской конференции хихикали, а теперь боятся": Ищенко о новом выступлении Путина

"На Мюнхенской конференции хихикали, а теперь боятся": Ищенко о новом выступлении Путина - 01.10.2022 Украина.ру

"На Мюнхенской конференции хихикали, а теперь боятся": Ищенко о новом выступлении Путина

Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру раскрыл главные сигналы, прозвучавшие в выступлении Владимира Путина в Кремле 30 сентября, а Украина.ру, 01.10.2022

2022-10-01T12:43

2022-10-01T12:43

2022-10-01T12:43

новости

ростислав ищенко

владимир путин

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Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру раскрыл главные сигналы, прозвучавшие в выступлении Владимира Путина в Кремле 30 сентября, а также рассказал о том, что изменится после включения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ростислав ищенко, владимир путин, видео