https://ukraina.ru/20221001/1039285966.html
Пока не примёрзнут половые органы к стульям: Гаспарян о последствиях диверсий на "Северных потоках"
Пока не примёрзнут половые органы к стульям: Гаспарян о последствиях диверсий на "Северных потоках" - 01.10.2022 Украина.ру
Пока не примёрзнут половые органы к стульям: Гаспарян о последствиях диверсий на "Северных потоках"
Вместе с политологом, публицистом и радиоведущим Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 01.10.2022
2022-10-01T12:35
2022-10-01T12:35
2022-10-01T12:35
интервью
армен гаспарян
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Вместе с политологом, публицистом и радиоведущим Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 01:02 - Речь Путина на церемонии подписания договора о вступлении новых территорий в состав России: сигналы для Запада; 06:18 – Насколько мы близки к ядерной войне? 09:15 – Что происходит в Красном Лимане? 12:30 – Диверсии на "Северных потоках": последствия.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/01/1039285846_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_76ba235528c62f2ecd89bfe6d3cd0e57.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
интервью, армен гаспарян, видео
Пока не примёрзнут половые органы к стульям: Гаспарян о последствиях диверсий на "Северных потоках"
Вместе с политологом, публицистом и радиоведущим Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
01:02 - Речь Путина на церемонии подписания договора о вступлении новых территорий в состав России: сигналы для Запада;
06:18 – Насколько мы близки к ядерной войне?
09:15 – Что происходит в Красном Лимане?
12:30 – Диверсии на "Северных потоках": последствия.