Пока не примёрзнут половые органы к стульям: Гаспарян о последствиях диверсий на "Северных потоках" - 01.10.2022 Украина.ру
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Пока не примёрзнут половые органы к стульям: Гаспарян о последствиях диверсий на "Северных потоках"
Пока не примёрзнут половые органы к стульям: Гаспарян о последствиях диверсий на "Северных потоках" - 01.10.2022 Украина.ру
Пока не примёрзнут половые органы к стульям: Гаспарян о последствиях диверсий на "Северных потоках"
Вместе с политологом, публицистом и радиоведущим Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 01.10.2022
2022-10-01T12:35
2022-10-01T12:35
интервью
армен гаспарян
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Вместе с политологом, публицистом и радиоведущим Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 01:02 - Речь Путина на церемонии подписания договора о вступлении новых территорий в состав России: сигналы для Запада; 06:18 – Насколько мы близки к ядерной войне? 09:15 – Что происходит в Красном Лимане? 12:30 – Диверсии на "Северных потоках": последствия.
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2022
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
интервью, армен гаспарян, видео
Интервью, Армен Гаспарян

Пока не примёрзнут половые органы к стульям: Гаспарян о последствиях диверсий на "Северных потоках"

12:35 01.10.2022
 
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Вместе с политологом, публицистом и радиоведущим Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
01:02 - Речь Путина на церемонии подписания договора о вступлении новых территорий в состав России: сигналы для Запада;
06:18 – Насколько мы близки к ядерной войне?
09:15 – Что происходит в Красном Лимане?
12:30 – Диверсии на "Северных потоках": последствия.
 
ИнтервьюАрмен Гаспарян
 
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Заголовок открываемого материала
12:35Пока не примёрзнут половые органы к стульям: Гаспарян о последствиях диверсий на "Северных потоках"
12:21Депутат предложил разрешить конфликт на Украине методом Хрущева
12:10Обстановка под Красным Лиманом, обстрелы и теракты. Главное на Украине на 12:00 1 октября
12:02Депутат Федоров объяснил, почему Россия послала НАТО сигнал о ядерном оружии
11:54Федоров: частичная мобилизация не скажется на экономике РФ
11:25Пригожин предложил мобилизовать в первую очередь контрактников, уволенных в запас
11:00Евгений Федоров: Ядерный удар по Украине – это американский план
10:58Конгрессмен США: НАТО создали ради борьбы за Украину
10:48Пелоси отказалась поддерживать заявку Украины на вступление в НАТО
10:37Стратегия США после Московской речи Путина
10:35Посол ЛНР в России: Красный Лиман остается под контролем союзных сил
10:29В России осенний призыв отложили из-за частичной мобилизации
10:03Турция не признала включение в состав РФ четырех бывших регионов Украины
10:00Западная Украина за минувшую неделю
09:36Деньги, но не НАТО, новый статус Азовского моря. Главное на Украине на утро 1 октября
09:32Зеленский отменил осенний призыв на Украине
09:31Донбасс и Таврия. Дорога домой.
08:52Что ожидает Украину в октябре. Сокращение территории и отсрочка от мобилизации женщин
08:46Руслан Мармазов о сбывшейся мечте и о задачах в информационном противоборстве России и Запада
07:00Не США: Кнутов о том, кто может первым применить ядерное оружие на Украине
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