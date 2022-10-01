https://ukraina.ru/20221001/1039285966.html

Пока не примёрзнут половые органы к стульям: Гаспарян о последствиях диверсий на "Северных потоках"

Пока не примёрзнут половые органы к стульям: Гаспарян о последствиях диверсий на "Северных потоках" - 01.10.2022 Украина.ру

Пока не примёрзнут половые органы к стульям: Гаспарян о последствиях диверсий на "Северных потоках"

Вместе с политологом, публицистом и радиоведущим Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 01.10.2022

2022-10-01T12:35

2022-10-01T12:35

2022-10-01T12:35

интервью

армен гаспарян

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Вместе с политологом, публицистом и радиоведущим Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 01:02 - Речь Путина на церемонии подписания договора о вступлении новых территорий в состав России: сигналы для Запада; 06:18 – Насколько мы близки к ядерной войне? 09:15 – Что происходит в Красном Лимане? 12:30 – Диверсии на "Северных потоках": последствия.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

интервью, армен гаспарян, видео