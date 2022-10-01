https://ukraina.ru/20221001/1039285226.html

Обстановка под Красным Лиманом, обстрелы и теракты. Главное на Украине на 12:00 1 октября

Обстановка под Красным Лиманом, обстрелы и теракты. Главное на Украине на 12:00 1 октября - 01.10.2022 Украина.ру

Обстановка под Красным Лиманом, обстрелы и теракты. Главное на Украине на 12:00 1 октября

Под Красным Лиманом может измениться обстановка. Украинские военные продолжают обстреливать Донбасс и Северную Таврию, а также пытаются осуществлять теракты

2022-10-01T12:10

2022-10-01T12:10

2022-10-01T12:10

эксклюзив

хроники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/01/1039285102_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c081974e9125dfecb3eebcf634c4922c.jpg

О происходящем под Красным Лиманом утром 1 октября рассказал российский военный корреспондент Александр Коц."Оборона города продолжается. Дорога жизни по трассе из Кременной через Торское по-прежнему физически не перерезана, вдоль нее создана небольшая зона безопасности. Однако по полям периодически пытаются прорваться группы на легкобронированной технике. Они уничтожаются группами русского спецназа. Противник подтягивает силы с Северска, есть целые подразделения, состоящие из иностранцев, которые отметились зверствами на Изюмском наступе", - отметил Коц.Он указал, что ВСУ не дают замкнуть котёл вокруг города."Русская артиллерия работает по тяжелой технике противника. Подошедшие резервы Южного военного округа не дают врагу замкнуть котел вокруг города. В нем, к слову, еще остаются мирные жители. Обстановка продолжает оставаться тяжёлой, но не катастрофической", - подытожил журналист.Командир батальона "Восток" Народной милиции ДНР Александр Ходаковский заявил, что, независимо от исхода сражения за Красный Лиман, союзные войска выполнили свою задачу."Независимо от того, чем закончится краснолиманская эпопея, парни даже не представляют до конца, что они сделали. Украине нужен был темп, нужно было ловить момент после харьковского наступления, и давить нас на всех направлениях. Они были на кураже, у них был ресурс, вполне реалистичные планы, инициатива, в конце-концов.... Они собирались давануть на мариупольском направлении, для чего под Угледар перебрасывали силы и средства, - но столкнулись с сопротивлением в Красном Лимане и завязли", - отметил Ходаковский.Всё это потребовало у Украины перебросить под Красный Лиман дополнительные резервы."Чтобы сломить наших парней, им пришлось отменить планы и забрать ресурс с других направлений, но темпы были уже потеряны, шок от отступления уже прошёл, началась мобилизация. Если бы не фактор Красного Лимана - кроме харьковского фиаско нас ждало ещё много проблем... Оценивая обстановку, наш батальон уже готовился к боям в окружении, для чего начал формировать позиции на рубеже отступления. Мы сомневались, что противник через нас пройдёт - нам помогали условия местности, - но справа и слева он мог прорвать оборону и зайти к нам в тыл. Хаотично отступать, влезть в кашу и потеряться - не вариант. Значит, нужно занимать круговую оборону - так мы решили. Но у кого-то хватило духу упереться и дать бой, и процессы пошли не в пользу Украины. Даже если гарнизон Красного Лимана падёт - свою сверхзадачу он выполнил", - подытожил Ходаковский.Позже медиаэксперт Анатолий Шарий сообщил, что скоро под Красным Лиманом может начаться то, что серьёзно озадачит украинские власти."Есть информация, что под Лиманом скоро начнется нечто, что приведет к срочной работе Офиса Президента по созданию версии для общественности - почему же так случилось и кто виноват", - отметил он.Популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" сообщил о том, что украинский Генштаб сообщил президенту Владимиру Зеленскому о больших потерях ВСУ."Генштаб ВСУ доложил, что в попытках взять Лиман ВСУ понесли огромные потери.Зеленский требует продолжать наступление. Банковой необходимо продолжать "победный марш". Если военный кейс затухнет или не дай Бог, развернётся в обратную сторону, то это сильно ударит по имиджу Зеленского, который обнадежил массы в стратегическом превосходстве ВСУ, кинув тысячи солдат для достижения политических целей. Все решится в ближайшие дни", - указывалось в сообщении канала.Однако на официальном уровне власти Украины говорят о том, что взяли союзные силы в котёл. При этом находящиеся на месте российские военкорры отмечают: говорить о полном окружении защитников Красного Лимана нельзя.Тем временем ВСУ продолжают обстрелы Донбасса и Северной Таврии.Обстрелы и терактыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по территории республики 28 ударов."На донецком направлении противник применял - артиллерию 155 и 152 мм, на ясиноватском – артиллерию 155 мм, на горловском - РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 мм, танки, выпустив 118 единиц различных боеприпасов", - указывалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы семи населённых пунктов республики: столица Донецк (Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Зайцево, Новоселовка, Горловка, Михайловка, Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский район)."За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица в Никитовском районе Горловки. Ранения различной степени тяжести получили четыре гражданских лица в Киевском и Куйбышевском районах Донецка, Яковлевке", - сообщило представительство.Огнём украинской артиллерии были повреждены 5 домостроений в Кировском и Киевском районах Донецка, а также Никитовском районе Горловки.Утром украинский обстрел продолжился. Представительство ДНР в СЦКК сообщило о повреждениях жилых домов в Петровском районе Донецка.Позже телеграм-канал "Донбасс решает" опубликовал видео обстрелов Кировского района Донецка.По информации канала был ранен один местный житель.Как сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики капитан Иван Филипоненко, за прошедшие сутки ВСУ обстреляли Северодонецк с применением РСЗО M142 HIMARS, выпустив 3 ракеты."В результате обстрела разрушено здание, в котором ранее располагался офис миссии ООН", - отметил Филипоненко.В Донбассе продолжаются ожесточённые бои.Неспокойно было и в Северной Таврии. Утром 1 октября администрация Новой Каховки сообщила об обстреле со стороны ВСУ."10:55 - Укронацисты пятый раз за сутки обстреливают мирное население Новой Каховки. Работает ПВО ВС РФ. 5 взрывов", - указывалось в сообщении администрации.Пока никаких подробностей об этих обстрелах нет.В ночь на 1 октября член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщил о том, что 30 сентября в Мелитополе предотвратили теракт."В Мелитополе предотвратили диверсию в День Воссоединения Запорожской области с Россией. Сегодня сотрудники полиции при обследовании объектов инфраструктуры обнаружили на опоре ЛЭП на ул. 40 лет Победы в пгт Акимовка четыре пластины взрывчатого вещества С4 американского производства. На место прибыли взрывотехники Росгвардии, которые обезвредили взрывчатку", - рассказал Рогов.По его словам, Украина стремилась омрачить самый значимый для жителей Запорожской области день — день подписания договора о присоединении к России."Утром нацисты обстреляли колонну мирных жителей, выезжавших на территорию, подконтрольную России. Затем попыталась оставить без электричества Мелитополь и район. Предсмертная агония государства-террориста УГИЛ (Украинское государство Ивано-Франковска и Львова — Ред.) страшна" - отметил Рогов.Он заявил, что российские силовые ведомства и армия помогают сохранять мир и порядок в Запорожской области.

https://ukraina.ru/20221001/1039283000.html

https://ukraina.ru/20220930/1039278510.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники