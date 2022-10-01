https://ukraina.ru/20221001/1039284982.html
Депутат Федоров объяснил, почему Россия послала НАТО сигнал о ядерном оружии
Депутат Федоров объяснил, почему Россия послала НАТО сигнал о ядерном оружии - 01.10.2022 Украина.ру
Депутат Федоров объяснил, почему Россия послала НАТО сигнал о ядерном оружии
Депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров рассказал в интервью изданию Украина.ру рассказал, что пугает Вашингтон
2022-10-01T12:02
2022-10-01T12:02
2022-10-01T12:02
новости
украина
сша
ядерное оружие
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В России официально заявили о мобилизации 300 тысяч граждан на военную службу. Это число военнослужащих не сопоставимо с тем, какие войска под видом добровольцев может отправить на Украину военно-политический блок НАТО, заявил Федоров. Поэтому в России напомнили Западу о ядерном оружии. По мнению Федорова, за счет угрозы США Москва может договориться с Вашингтоном о невмешательстве в дела России.
https://ukraina.ru/20221001/1039257953.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, ядерное оружие
Новости, Украина, США, Ядерное оружие
Депутат Федоров объяснил, почему Россия послала НАТО сигнал о ядерном оружии
Депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров рассказал в интервью изданию Украина.ру рассказал, что пугает Вашингтон
В России официально заявили о мобилизации 300 тысяч граждан на военную службу. Это число военнослужащих не сопоставимо с тем, какие войска под видом добровольцев может отправить на Украину военно-политический блок НАТО, заявил Федоров. Поэтому в России напомнили Западу о ядерном оружии.
"Это единственное, что пугает Соединённые штаты Америки, потому что немедленно [президент США Джозеф] Байден подскочил, приехал в Женеву, и попросил подписать документы о так называемой стратегической стабильности, чтобы не было "Карибского кризиса". Но "Карибский кризис" - в наших интересах, потому что мы должны сформировать угрозу территории США в виде ядерной неделимой безопасности, то есть - равную угрозу", - сказал Федоров.
По мнению Федорова, за счет угрозы США Москва может договориться с Вашингтоном о невмешательстве в дела России.