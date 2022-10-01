https://ukraina.ru/20221001/1039284982.html

Депутат Федоров объяснил, почему Россия послала НАТО сигнал о ядерном оружии

Депутат Федоров объяснил, почему Россия послала НАТО сигнал о ядерном оружии - 01.10.2022 Украина.ру

Депутат Федоров объяснил, почему Россия послала НАТО сигнал о ядерном оружии

Депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров рассказал в интервью изданию Украина.ру рассказал, что пугает Вашингтон

2022-10-01T12:02

2022-10-01T12:02

2022-10-01T12:02

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ядерное оружие

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В России официально заявили о мобилизации 300 тысяч граждан на военную службу. Это число военнослужащих не сопоставимо с тем, какие войска под видом добровольцев может отправить на Украину военно-политический блок НАТО, заявил Федоров. Поэтому в России напомнили Западу о ядерном оружии. По мнению Федорова, за счет угрозы США Москва может договориться с Вашингтоном о невмешательстве в дела России.

https://ukraina.ru/20221001/1039257953.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, ядерное оружие