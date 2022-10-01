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Посол ЛНР в России: Красный Лиман остается под контролем союзных сил

Посол ЛНР в России: Красный Лиман остается под контролем союзных сил - 01.10.2022 Украина.ру

Посол ЛНР в России: Красный Лиман остается под контролем союзных сил

Красный Лиман (ДНР) остается под контролем союзных сил, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник в телеграм-канале

2022-10-01T10:35

2022-10-01T10:35

2022-10-01T10:35

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красный лиман

кольцо

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днр

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Посол ЛНР в России Родион Мирошник прокомментировал ситуацию в Красном Лимане (Краматорский район ДНР). По его словам, город находится под контролем союзных сил. Комендантские подразделения ЛНР и отрядов "Барс" продолжают нести службу внутри города. В ночь на 1 октября подразделения резерва Южного военного округа нанесли удар по украинским войскам в районах Дробышева и Северска с целью деблокировать наметившееся окружение, рассказал он. ВСУ перегруппируются после удара, союзные войска подтягивают дополнительные резервы.

https://ukraina.ru/20220930/1039247507.html

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новости, красный лиман, кольцо, окружение, днр