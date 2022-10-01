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Посол ЛНР в России: Красный Лиман остается под контролем союзных сил
Посол ЛНР в России: Красный Лиман остается под контролем союзных сил - 01.10.2022 Украина.ру
Посол ЛНР в России: Красный Лиман остается под контролем союзных сил
Красный Лиман (ДНР) остается под контролем союзных сил, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник в телеграм-канале
2022-10-01T10:35
2022-10-01T10:35
2022-10-01T10:35
новости
красный лиман
кольцо
окружение
днр
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Посол ЛНР в России Родион Мирошник прокомментировал ситуацию в Красном Лимане (Краматорский район ДНР). По его словам, город находится под контролем союзных сил. Комендантские подразделения ЛНР и отрядов "Барс" продолжают нести службу внутри города. В ночь на 1 октября подразделения резерва Южного военного округа нанесли удар по украинским войскам в районах Дробышева и Северска с целью деблокировать наметившееся окружение, рассказал он. ВСУ перегруппируются после удара, союзные войска подтягивают дополнительные резервы.
https://ukraina.ru/20220930/1039247507.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, красный лиман, кольцо, окружение, днр
Новости, Красный Лиман, кольцо, окружение, ДНР
Посол ЛНР в России: Красный Лиман остается под контролем союзных сил
Красный Лиман (ДНР) остается под контролем союзных сил, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник в телеграм-канале