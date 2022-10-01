Посол ЛНР в России: Красный Лиман остается под контролем союзных сил - 01.10.2022 Украина.ру
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Посол ЛНР в России: Красный Лиман остается под контролем союзных сил
Посол ЛНР в России: Красный Лиман остается под контролем союзных сил - 01.10.2022 Украина.ру
Посол ЛНР в России: Красный Лиман остается под контролем союзных сил
Красный Лиман (ДНР) остается под контролем союзных сил, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник в телеграм-канале
2022-10-01T10:35
2022-10-01T10:35
новости
красный лиман
кольцо
окружение
днр
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Посол ЛНР в России Родион Мирошник прокомментировал ситуацию в Красном Лимане (Краматорский район ДНР). По его словам, город находится под контролем союзных сил. Комендантские подразделения ЛНР и отрядов "Барс" продолжают нести службу внутри города. В ночь на 1 октября подразделения резерва Южного военного округа нанесли удар по украинским войскам в районах Дробышева и Северска с целью деблокировать наметившееся окружение, рассказал он. ВСУ перегруппируются после удара, союзные войска подтягивают дополнительные резервы.
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новости, красный лиман, кольцо, окружение, днр
Новости, Красный Лиман, кольцо, окружение, ДНР

Посол ЛНР в России: Красный Лиман остается под контролем союзных сил

10:35 01.10.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкКрасный Лиман
Красный Лиман - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Красный Лиман (ДНР) остается под контролем союзных сил, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник в телеграм-канале
Посол ЛНР в России Родион Мирошник прокомментировал ситуацию в Красном Лимане (Краматорский район ДНР). По его словам, город находится под контролем союзных сил. Комендантские подразделения ЛНР и отрядов "Барс" продолжают нести службу внутри города.
В ночь на 1 октября подразделения резерва Южного военного округа нанесли удар по украинским войскам в районах Дробышева и Северска с целью деблокировать наметившееся окружение, рассказал он.
"Трасса Красный Лиман - Торское - Кременная под полным контролем Союзных сил. Лесные массивы между Белогоровкой, Кременной и Ямполем сейчас серая зона. Там происходят перманентные боестолкновения", - сообщил Мирошник.
ВСУ перегруппируются после удара, союзные войска подтягивают дополнительные резервы.
Стела при въезде в Красный Лиман - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 12:14
Пушилин сообщил об окружении Красного Лимана в полукольцо ВСУУкраинские войска взяли в полукольцо Красный Лиман, дорога от Сватово находится под обстрелом. Об этом сообщил 30 сентября глава ДНР Денис Пушилин
 
НовостиКрасный ЛиманкольцоокружениеДНР
 
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