Не США: Кнутов о том, кто может первым применить ядерное оружие на Украине - 01.10.2022 Украина.ру
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Не США: Кнутов о том, кто может первым применить ядерное оружие на Украине
Не США: Кнутов о том, кто может первым применить ядерное оружие на Украине - 01.10.2022 Украина.ру
Не США: Кнутов о том, кто может первым применить ядерное оружие на Украине
Применить ядерное оружие первым может киевский режим, если Запад передаст его Украине, заявил в интервью Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2022-10-01T07:00
2022-10-01T07:00
новости
юрий кнутов
ядерное оружие
киевский режим
спецоперация
сша
великобритания
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Он напомнил об угрозах некоторых американских конгрессменов, которые призывали нанести ядерный удар по территории России, и слова премьер-министра Великобритании Лиз Трасс о том, что она "не задумаваясь", готова нажать "ядерную кнопку".Он добавил, что ещё одним тревожным симптомом являются часто звучащие на Западе заявления о том, что Россия якобы может применить ядерное оружие.По словам Кнутова, вариант с передачей ядерного оружия киевскому режиму является исключительно опасным.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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Украина.ру
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новости, юрий кнутов, ядерное оружие, киевский режим, спецоперация, сша, великобритания
Новости, Юрий Кнутов, ядерное оружие, киевский режим, Спецоперация, США, Великобритания

Не США: Кнутов о том, кто может первым применить ядерное оружие на Украине

07:00 01.10.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкАтомный взрыв
Атомный взрыв - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
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Применить ядерное оружие первым может киевский режим, если Запад передаст его Украине, заявил в интервью Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Он напомнил об угрозах некоторых американских конгрессменов, которые призывали нанести ядерный удар по территории России, и слова премьер-министра Великобритании Лиз Трасс о том, что она "не задумаваясь", готова нажать "ядерную кнопку".

Больше всего меня тревожит возможность передачи США, либо Великобританией, ядерного оружия Украине … в Киеве мы знаем, что за люди, что за политики, просто у многих крыша отъехала... Когда подобного рода людям могут передать тактическое ядерное оружие — это очень страшно. То, что этот вариант вполне возможен, и то, что такой вариант прорабатывается — я в этом не сомневаюсь ни грамма. Дай бог, чтобы я ошибался

Юрий Кнутов
Директор Музея войск ПВО
Он добавил, что ещё одним тревожным симптомом являются часто звучащие на Западе заявления о том, что Россия якобы может применить ядерное оружие.
По словам Кнутова, вариант с передачей ядерного оружия киевскому режиму является исключительно опасным.

Это самая страшная ситуация на сегодняшний день. Предотвратить ее можно только одним путем — это максимально говорить об этом, предупреждать об этом общественное мнение, в том числе и граждан западных стран

Юрий Кнутов
Директор Музея войск ПВО
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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НовостиЮрий Кнутовядерное оружиекиевский режимСпецоперацияСШАВеликобритания
 
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