https://ukraina.ru/20221001/1039275473.html

Не США: Кнутов о том, кто может первым применить ядерное оружие на Украине

Не США: Кнутов о том, кто может первым применить ядерное оружие на Украине - 01.10.2022 Украина.ру

Не США: Кнутов о том, кто может первым применить ядерное оружие на Украине

Применить ядерное оружие первым может киевский режим, если Запад передаст его Украине, заявил в интервью Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2022-10-01T07:00

2022-10-01T07:00

2022-10-01T07:00

новости

юрий кнутов

ядерное оружие

киевский режим

спецоперация

сша

великобритания

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Он напомнил об угрозах некоторых американских конгрессменов, которые призывали нанести ядерный удар по территории России, и слова премьер-министра Великобритании Лиз Трасс о том, что она "не задумаваясь", готова нажать "ядерную кнопку".Он добавил, что ещё одним тревожным симптомом являются часто звучащие на Западе заявления о том, что Россия якобы может применить ядерное оружие.По словам Кнутова, вариант с передачей ядерного оружия киевскому режиму является исключительно опасным.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220929/1039194466.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, юрий кнутов, ядерное оружие, киевский режим, спецоперация, сша, великобритания