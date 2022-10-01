https://ukraina.ru/20221001/1039261686.html

Руслан Мармазов о сбывшейся мечте и о задачах в информационном противоборстве России и Запада

Руслан Мармазов о сбывшейся мечте и о задачах в информационном противоборстве России и Запада - 01.10.2022 Украина.ру

Руслан Мармазов о сбывшейся мечте и о задачах в информационном противоборстве России и Запада

Украина.ру, 01.10.2022

2022-10-01T08:46

2022-10-01T08:46

2022-10-01T08:46

интервью

руслан мармазов

сво

референдум

донбасс

рф

информационная война

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Наступил момент, когда в России должны обратить серьезное внимание на отставание от противника в информационной сфере. Мы должны генерировать новости и навязывать их, насколько это возможно, внешнему потребителю, считает начальник отдела региональных проектов международной медиа-группы "Россия сегодня" Руслан Мармазов.Об этом он сказал в интервью изданию Украина.ру.- Руслан, во-первых, поздравляю, вы уроженец Донбасса, большая часть вашей жизни связана с этим регионом, вы были пресс-секретарем ФК "Шахтер". Признание, референдум...– Спасибо за поздравление. И взаимное поздравление, я знаю, Роман, что ты тоже гражданин ДНР, у тебя этот прекрасный паспорт есть.То, как стремительно последние несколько месяцев развиваются события, мы этого и ждали, и надеялись, и верили в это, но что так это все полетит и понесется птицей-тройкой, естественно, тяжело было предположить. Но здесь для меня есть объяснения, которые я сам для себя придумал.Россия, какой бы она ни была – это всегда империя. Советский Союз – империя, Российская Империя – все равно это всегда империя. В империи очень важна политическая воля. Нет политической воли, не проявлена она, не сформулирована – все движется немножко, может быть, не так, как нам хотелось бы… Но мы многих вещей не знаем.Если проявлена политическая воля на высшем уровне, тут начинается сумасшедшее движение, безудержное. И результаты мы с вами видим, как буквально не успеваем голову поворачивать из стороны в сторону, все меняется - и вот уже мой родной Донбасс уже воссоединился с Россией.Это, конечно, очень и очень здорово. Разумеется, я не думал в начале года, что все будет так развиваться. И даже если немножко отлистать назад - встречая Новый год, мы все - донецкие, луганские - все выражали такую робкую надежду, что - а может быть, уже произойдет то судьбоносное, чего мы ждем там восемь лет? И вот оно случилось, слава Господу нашему.– Как на эти события реагировали вы, ваша семья, ваши друзья? Постепенно – признание, потом спецоперация, и вот - референдум, воссоединение с Россией.– Это, конечно, все очень здорово – внутренний восторг, внутренний трепет. Если я скажу, что мы сейчас переживаем невероятный, беспрецедентный исторический момент, это будет правдой, а никакой не фигурой речи.Другое дело что внешне, может быть, мы слишком спокойные. Военкор Александр Сладков буквально вчера сформулировал интересно эту ситуацию. Он сравнивает Донбасс с бегуном на длинные дистанции, который пересек финишную черту, сорвал ленточку. Он победитель, но он сел в изнеможении - нет сил радоваться, веселиться.На одном из телеграм-каналов, по-моему, на канале "Донбасс решает", проходил сюжет с наблюдателем итальянским, он в Луганске находится и говорит: "Вы знаете, а в Луганске люди не так радовались этому всему, как в Запорожье".Луганск восемь лет кровью умывается, а на Запорожье свалилась радость нечаянная, они и мечтать о таком не могли, что это так быстро и, все-таки, малой кровью дастся.Поэтому - в любом случае, мы счастливы, мы рады, но мы же еще и такие… ты в Советской армии не служил, не знаешь, а я могу сказать – это советские дембеля были людьми очень ранимыми и суеверными. Когда приближался дембель, ни в коем случае нельзя шутить о дембеле – а вдруг он проскочит мимо или случится позже. Хотя все прекрасно понимают, что не сейчас, но через неделю - ты все равно уволишься, уйдешь домой к родителям, к друзьям, к девушкам и прочим приятным занятиям.Но это хрупкое состояние души дембеля – я сейчас тоже такое что-то ощущаю. А совсем уж большое веселье и радость, я думаю, случится после победы, которую все мы ждем.– Как изменится жизнь в новых российских регионах после присоединения? Изменится ли характер боевых действий и действий Украины в целом? Это же другой статус территорий, с которыми Украина воюет.– Да, умозрительно, конечно, я понимаю, что у всех этих трансформаций существует и эта военная сторона. Конечно, все будет меняться, и мы ведь ждали существенного обострения в Донбассе как раз в ходе референдума. Но, по большому счету - можно сказать, что этого не произошло. Были дежурные обстрелы, но, как бы страшно и кощунственно это не звучало, в Донбассе это - обычная норма жизни. Но они не были тем кровавым адом, который время от времени любят украинские соседи по стране устраивать нам. То есть, уже что-то меняется.Как на самом деле будет меняться вся эта ситуация? Я думаю, что нашей стороне, нам это добавляет уверенности и мотивации, и аргументов для того, чтобы, наконец-то, как минимум - быстро, относительно быстро зачистить всю территорию ДНР, затем зачистить всю территорию Запорожской области, Херсонской, навести здесь порядок.Как будет дальше, я бы сейчас продолжал бы этот рассказ, как в старой песне – "значит, нам туда дорога", потому мне думается, что и Одесская улица, и Николаевская улица, и Харьковская улица - они туда, на запад нас ведут.Но, как будет развиваться ситуация - я не знаю. Очень надеюсь, что в правильном ключе, потому что Россия – это империя, как я сказал в самом начале, и для нее это характерно - наведение справедливого порядка.Здесь важно, как поведет себя противоборствующая сторона, вот они, плохие. Мы же, с этой стороны - хорошие, они, с той стороны - плохие. Это самое древнее ощущение человека, то, что во многом делает его человеком, так называемая теория Абаева-Поршнева, где есть мы, хорошие, и есть они – плохие. Вот с этого все начинается. Так вот, как будут действовать "они плохие", я не знаю – они полнейшие отморозки, судя по последним годам нашего общения.Мало того, что отморозки, но отморозки подневольные. Поэтому - какую им еще из Вашингтона команду дадут действовать, от этого очень многое зависит. Хотя, я думаю, события последних дней или последних месяцев, они подозадачили и Вашингтон, и коллективный Запад. Потому что такого от России они, наверное, тоже не ожидали, давненько, еще со времен Советского Союза, Москва не позволяла себе таких вещей, вот действительно - без оглядки на чьи-то там интересы, кроме своих.Только свои интересы, только выполнение своих задач. Я считаю, разумеется, что это правильно, мне это греет душу. Если это будет проводиться еще боле решительно – это прекрасно. Тогда изменится жизнь в Донбассе и в других регионах на новых территориях к лучшему. Потому что сейчас, кстати, интересный момент – сейчас заканчивается в Донбассе очень любопытный исторический период, он будет иметь уже вот-вот через считанные часы, как мне кажется, или через считанные дни, вот окончательные рамки "с" и "по". Это время существования ДНР в статусе независимых государств, воюющих, признанных, непризнанных, это не суть важно.Наступает новая эра, когда эти территории становятся полноценными, полноправными субъектами Российской Федерации. Я очень жду, чтобы скорее приходили к российским стандартам, чтобы упорядочилась жизнь. Конечно, существование в военные годы там не во всех случаях располагало к выстраиванию каких-то идеальных отношений – хозяйственных или человеческих, или еще каких-то.Теперь пришел момент, чтобы тоже здесь очистить территории от негативной копоти времен войны, и привнести нормальные атрибуты мирного существования нормальных российских регионов. Со своей историей, но - российских.- Как вы оцениваете наши действия на поле информационной войны, надо ли что-то в них менять, на что стоит сделать упор?– Я считаю, что нам есть, что менять в этом направлении, есть участки, на каких необходимо активизироваться, вносить какие-то новые подходы, новые технологии. К сожалению, вынужден констатировать, что наш враг на площадке идеологической, во многих вопросах выглядел хитрее, увереннее, выглядел более дерзким, более, может быть, уместным в каких-то моментах. Но, с другой стороны, надо понимать такую важную вещь, что они ведь очень часто врут, а у лжеца простор больше для маневра, он может выдумывать все, что угодно.Поскольку мы стараемся придерживаться правды, то, конечно, нам в этом смысле сложнее. По работе я практически каждый день пролистываю некоторые ведущие западные газеты. Ложь настолько несусветная! Я сейчас это говорю не для того, чтобы как-то пнуть нашего противника, ему до лампочки на самом деле, что я сейчас говорю - я для нас говорю, для понимания. Ложь несусветная! Именно - геббельсовская. И освещение референдума, и происходящих событий, которые я ежедневно вижу, я же им - живой свидетель, я точно знаю, что это не так.И это настолько наглая, нахальная ложь, что даже невольно немножко теряешься. Так и хочется сказать – да вы же врете! Я знаю, что это не так!Но у западных наших бывших партнеров, а теперь несомненных противников и даже, я сказал бы, врагов, возможности огромные. Мировые СМИ у них в руках, и то, что мы сейчас наговорим – да, увидят и услышат какое-то количество наших читателей и зрителей, потребителей нашей продукции здесь, у нас.То есть, мы для своего внутреннего рынка пытаемся пояснить какие-то вещи, себе их пояснить. А они навязывают свою точку зрения всем сразу, и инструментарий им это позволяет – вывалить сразу на всех свою собственную "правду", которая от правды зачастую отличается очень существенно.Так вот – наступил момент, когда мы должны с этим бороться. Мы должны генерировать новости и навязывать их, насколько это возможно, внешнему потребителю.

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2022

Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, руслан мармазов, сво, референдум, донбасс, рф, информационная война