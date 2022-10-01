Кнутов рассказал о передаваемой киевскому режиму старой бронетехнике - 01.10.2022 Украина.ру
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Кнутов рассказал о передаваемой киевскому режиму старой бронетехнике
Кнутов рассказал о передаваемой киевскому режиму старой бронетехнике - 01.10.2022 Украина.ру
Кнутов рассказал о передаваемой киевскому режиму старой бронетехнике
Поставляемая некоторыми странами НАТО киевскому режиму бронетехника может быть использована ВСУ для решения различных задач, но не поможет им в организации крупного наступления. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2022-10-01T04:30
2022-10-01T04:30
новости
юрий кнутов
спецоперация
бронетехника
танки
бронетранспортеры
литва
словения
всу
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Он уточнил, что модифицированные танки "Т-55", передаваемые Киеву Словенией, оснащены пушкой 105 мм, под которые практически нигде в мире нет снарядов.Таким образом, по мнению эксперта, такие танки можно будет использовать либо как эвакуационные машины, либо как машины разминирования.В свою очередь, Литва передаёт Киеву пятьдесят М-113, очень старых гусеничных бронетранспортёров, у которых нет даже защитных антикумулятивных экранов, рассказал КнутовС полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220924/1039054334.html
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новости, юрий кнутов, спецоперация, бронетехника, танки, бронетранспортеры, литва, словения, всу
Новости, Юрий Кнутов, Спецоперация, бронетехника, танки, бронетранспортеры, Литва, Словения, ВСУ

Кнутов рассказал о передаваемой киевскому режиму старой бронетехнике

04:30 01.10.2022
 
М-113 флаг украины
М-113 флаг украины
Читать в
Поставляемая некоторыми странами НАТО киевскому режиму бронетехника может быть использована ВСУ для решения различных задач, но не поможет им в организации крупного наступления. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Он уточнил, что модифицированные танки "Т-55", передаваемые Киеву Словенией, оснащены пушкой 105 мм, под которые практически нигде в мире нет снарядов.
Таким образом, по мнению эксперта, такие танки можно будет использовать либо как эвакуационные машины, либо как машины разминирования.
В свою очередь, Литва передаёт Киеву пятьдесят М-113, очень старых гусеничных бронетранспортёров, у которых нет даже защитных антикумулятивных экранов, рассказал Кнутов

В любом случае пятьдесят единиц — они, конечно, могут сыграть определённую роль при переброске войск с одного участка фронта на другой, повысить мобильность ВСУ, создать на каких-то направлениях определённые проблемы, хотя еще раз хочу сказать, наша артиллерия с подобного рода бронетехникой справится великолепно. Это будет рассматриваться больше как мишени, чем как какое-то серьёзное оружие

Юрий Кнутов
Юрий Кнутов
Директор Музея войск ПВО
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Вооруженные силы РФ подбили танк Т-72 ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
24 сентября, 15:35
В США рассказали о проблемах ВСУ с переданными Западом советскими танкамиУ западных стран практически закончились танки Т-72, поэтому им приходится передавать киевскому режиму боевые машины на основе Т-55, к которым у ВСУ нет боеприпасов. Об этом говорится в статье, опубликованной 22 сентября в американском издании Military Watch Magazine
 
НовостиЮрий КнутовСпецоперациябронетехникатанкибронетранспортерыЛитваСловенияВСУ
 
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