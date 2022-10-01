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Кнутов рассказал о передаваемой киевскому режиму старой бронетехнике

Кнутов рассказал о передаваемой киевскому режиму старой бронетехнике - 01.10.2022 Украина.ру

Кнутов рассказал о передаваемой киевскому режиму старой бронетехнике

Поставляемая некоторыми странами НАТО киевскому режиму бронетехника может быть использована ВСУ для решения различных задач, но не поможет им в организации крупного наступления. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2022-10-01T04:30

2022-10-01T04:30

2022-10-01T04:30

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Он уточнил, что модифицированные танки "Т-55", передаваемые Киеву Словенией, оснащены пушкой 105 мм, под которые практически нигде в мире нет снарядов.Таким образом, по мнению эксперта, такие танки можно будет использовать либо как эвакуационные машины, либо как машины разминирования.В свою очередь, Литва передаёт Киеву пятьдесят М-113, очень старых гусеничных бронетранспортёров, у которых нет даже защитных антикумулятивных экранов, рассказал КнутовС полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220924/1039054334.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, юрий кнутов, спецоперация, бронетехника, танки, бронетранспортеры, литва, словения, всу