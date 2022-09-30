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Идет бой за свободу. Украинские эксперты о речи Путина и новой политической реальности

Идет бой за свободу. Украинские эксперты о речи Путина и новой политической реальности - 01.10.2022 Украина.ру

Идет бой за свободу. Украинские эксперты о речи Путина и новой политической реальности

Выступление Владимира Путина 30 сентября в Кремле слушали по всему миру. Историческая речь еще будет разобрана на цитаты. А пока первые реакции украинских... Украина.ру, 01.10.2022

2022-09-30T23:55

2022-09-30T23:55

2022-10-01T08:30

эксклюзив

украина

россия

владимир путин

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Выступление Владимира Путина 30 сентября в Кремле слушали по всему миру. Историческая речь еще будет разобрана на цитаты. А пока первые реакции украинских экспертов.Украинский журналист Дмитрий ВасилецПослушал выступление Путина. Согласен с каждым словом, Путин на весь мир громко говорит правду, неудобную, горькую, но очевидную.Как и Путин, говорил и буду говорить, сейчас идет бой за свободу, против порабощения и экономического геноцида целых народов группой нацистов мирового олигархата.Правда на нашей стороне, враг будет разбит, Победа будет за нами!Политический аналитик Михаил ЧаплыгаЭто таки правда. Весь мир его слушает...И он говорит то, что срезонирует в таком числе людей, что страшно...Почему?Потому, что (нечего) было молиться на соросят поросят... нужно было быть собой и учить людей КРИТИЧЕСКОМУ мышлению, а не гнобить Учителей и не превращать народ в поглотителей тупых мемчиков... Нужно было учить КРИТИЧЕСКИ мыслить... а не "стопфейки" и прочую "дефектормедия" соросят любить...УЧИТЬ, УЧИТЬ, УЧИТЬ!Да... это позволило бы быть нам СУБЪЕКТНЫМИ... с опорой не на США или РФ, а на НАРОД... СВОЙ Народ...Но мы пошли путем иным...С одного ярма в другое...Превратили людей в зомби...Лишили их права Мыслить и быть критичными... Это же опасно для новых глобальных правителей и властей...Будет катарсис.Политический эксперт Елена МаркосянНу вот и всё! Четыре региона Украины становятся частью России. Путин в своем выступлении потребовал от Киева и западных кураторов украинской колонии прекратить огонь и начать переговоры. Условия переговоров уже названы. И давно. Это демилитаризация, денацификация и границы НАТО 1997 года.Стартовые условия переговоров за время СВО изменились. Это понятно. Но если этот ультиматум не будет принят, следующие условия для переговоров будут иными и гораздо более худшими, чем сегодня.Украинский журналист и телеведущая Диана Панченко"Ответственность требует мужества. Когда мы предупреждали, что Майдан может привести к необратимым последствиям, нас называли "пособниками Януковича". А мы хотели сохранить страну.Когда мы говорили, что нужно выполнить Минские соглашения, нас называли "агентами Кремля". А мы хотели сохранить страну.Мы предостерегали - нельзя называть Донбасс раковой опухолью. А нам кричали "вы продвигаете российские нарративы"Мы предупреждали - нельзя заигрывать с НАТО.Нельзя отменять историю.Нельзя запрещать язык.Нас не слышали.24 февраля нас назвали "предателями" и "коллаборантами". Нас попытались отменить. За то что мы хотели сохранить страну.Сегодня мы говорим - нельзя быть легкомысленными. Нельзя лезть на рожон. Если вы хотите сохранить хотя бы людей. Почему я говорю "мы"? Потому что у меня много единомышленников. Многие из них молчат. Пока. Но по-прежнему болеют за здравый смысл. И заговорят. Как бы кому-то не хотелось, чтоб мы молчали".

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Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f793261f5bf102be7ee49e86bef7220.png.webp

эксклюзив, украина, россия, владимир путин