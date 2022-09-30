https://ukraina.ru/20220930/1039280910.html

Глава разведки Украины угрожает атакой на Крым

Глава разведки Украины угрожает атакой на Крым - 30.09.2022 Украина.ру

Глава разведки Украины угрожает атакой на Крым

Глава равзедки Украины Кирилл Буданов объявил о намерении напасть на Крым. Об этом он заявил в интервью, пишут журналисты "Интерфакс-Украина"

2022-09-30T23:15

2022-09-30T23:15

2022-09-30T23:15

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Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов угрожает атаковать Крым "довольно скоро". В российский регион он собрался возвращаться с оружием.Других вариантов не существует, добавил Буданов.30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о включении в состав России Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик. На праздничном митинг-концерте на Красной площади он пообещал сделать все для защиты людей и восстановления этих регионов.ё

https://ukraina.ru/20220930/1039279705.html

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новости, украина, крым, россия