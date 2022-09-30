https://ukraina.ru/20220930/1039280910.html
Глава разведки Украины угрожает атакой на Крым
Глава разведки Украины угрожает атакой на Крым - 30.09.2022 Украина.ру
Глава разведки Украины угрожает атакой на Крым
Глава равзедки Украины Кирилл Буданов объявил о намерении напасть на Крым. Об этом он заявил в интервью, пишут журналисты "Интерфакс-Украина"
2022-09-30T23:15
2022-09-30T23:15
2022-09-30T23:15
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Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов угрожает атаковать Крым "довольно скоро". В российский регион он собрался возвращаться с оружием.Других вариантов не существует, добавил Буданов.30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о включении в состав России Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик. На праздничном митинг-концерте на Красной площади он пообещал сделать все для защиты людей и восстановления этих регионов.ё
https://ukraina.ru/20220930/1039279705.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, крым, россия
Новости, Украина, Крым, Россия
Глава разведки Украины угрожает атакой на Крым
Глава равзедки Украины Кирилл Буданов объявил о намерении напасть на Крым. Об этом он заявил в интервью, пишут журналисты "Интерфакс-Украина"
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов угрожает атаковать Крым "довольно скоро". В российский регион он собрался возвращаться с оружием.
"Мы обязательно вернемся туда, довольно скоро. С оружием вернемся", - сказал Буданов в интервью в эфире украинского национального марафона.
Других вариантов не существует, добавил Буданов.
30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о включении в состав России Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик. На праздничном митинг-концерте на Красной площади он пообещал сделать все для защиты людей и восстановления этих регионов.ё