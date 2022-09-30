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США похоронили надежды Зеленского на НАТО, а Столтенберг - ещё и саму Украину

США похоронили надежды Зеленского на НАТО, а Столтенберг - ещё и саму Украину - 30.09.2022 Украина.ру

США похоронили надежды Зеленского на НАТО, а Столтенберг - ещё и саму Украину

За несколько часов до церемонии подписания в Кремле договоров о принятии в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей НАТО... Украина.ру, 30.09.2022

2022-09-30T23:52

2022-09-30T23:52

2022-09-30T23:42

эксклюзив

украина

владимир зеленский

нато

йенс столтенберг

сша

генри киссинджер

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За несколько часов до церемонии подписания в Кремле договоров о принятии в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей НАТО анонсировал выступление генерального секретаря Йенса Столтенберга, не уточняя, чему будет посвящена его речь, а вскоре 5-й президент Украины Пётр Порошенко объявил, что его страна может 30 сентября подать официальную заявку на вступление в Североатлантический альянс, а Столтенберг - объявить о начале переговоров по этому вопросу.После заседания Совета национальной безопасности обороны нынешний президент Украины Владимир Зеленский выпустил видеообращение, в ходе которого действительно подписал соответствующий документ."Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Североатлантического союза. Де-факто cегодня Украина подаёт заявку, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая будет отвечать нашему значению для защиты всего нашего сообщества, - в ускоренном порядке", - заявил он.То есть минуя План действий по членству в НАТО - первый шаг в юридической процедуре вступления государства в военно-политический блок. В 2008 году страны Альянса на саммите в Бухаресте пообещали принять Украину в свои ряды когда-нибудь потом, не обозначив никаких временных рамок, но отказались предоставить Киеву План.Как пояснил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в соцсетях, заявка на вступление в НАТО в ускоренном порядке не требует предоставления ПДЧ и позволяет Западу не повторять ошибки, допущенные с 2008 года."Зеленский хочет ускоренно вступить в НАТО. Отличная идея. Просто умоляет Североатлантический альянс ускорить начало третьей мировой войны. Явно накрыло парня", - написал в Telegram-канале заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.А пока не наступил тот момент, когда Украина станет членом НАТО, Зеленский предлагает подписать Договор о гарантиях безопасности, представленный главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, который предписывает государствам-гарантам (желательно США, Канаде, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Польше, Турции, Австралии, странам Северной Европы, Балтии, Центральной и Восточной Европы) взять на себя юридические обязательства по обеспечению беспрецедентных гарантий безопасности Украины и вооружению её армии настолько, чтобы ВСУ могли противостоять российским воскам.И хотя пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров утверждает, что Зеленский не смотрел выступление Путина, поскольку проводил заседание СНБО в Киеве, украинский лидер в видеообращении фактически ответил на призыв своего российского коллеги прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров."Украина была и остаётся лидером в переговорных усилиях: именно наше государство всегда предлагало России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях. Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно. Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России", — заявил Зеленский.В конце марта стороны достигли компромисса - Украина согласилась принять статус нейтрального, внеблокового, безъядерного государства в обмен на гарантии безопасности от ряда стран-гарантов, включая РФ, однако в последний момент резко изменила свою позицию. Как объяснил Путин, киевскому режиму дали прямое указание сорвать переговорный процесс, поскольку мирное решение не устраивало Запад."Даже если бы было у них желание, нет иллюзий, что им бы позволили вступать в какие то переговоры, поэтому я отношусь к любым переговорам с Украиной крайне скептически, они не самостоятельные, увы", - сказал журналистам глава ДНР Денис Пушилин.Кроме того, Зеленский объявил о дополнительных санкциях в отношении граждан и юридических лиц РФ, призвав Верховную Раду принять закон, упрощающий процедуру национализации российских активов. На что, как сказал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, Россия может ответить тоже национализацией украинских активов, но по выборочному принципу."Мы же не можем национализировать имущество украинцев, переехавших в Россию, создавших здесь предприятия, где трудятся российские граждане и платятся налоги в бюджет, - сказал сенатор, предложив изучить работающий в РФ украинский бизнес на предмет поддержки им украинских фашистов и националистов финансово или организационно. - Вот на них такие ответные меры могут распространиться".Скорейшее вступление Украины в НАТО сразу же поддержали Латвия, Литва, Эстония, Канада. И на этом хорошие новости для Зеленского закончились.Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции со своей канадской коллегой Мелани Жоли поддержал вступление новых стран в НАТО, но отметил, что необходимо следовать установленной процедуре. И тогда один из журналистов напомнил о рассмотрении заявок Финляндии и Швеции с молниеносной скоростью, в связи с чем поинтересовался, может ли с Украиной произойти так же."Я могу только повторить, что дверь в НАТО останется открытой, в том числе для Украины. Есть хорошо известный процесс для стран, которые стремятся вступить в НАТО, процесс, через который Украина в числе прочих продолжает проходить, если она этого хочет. Финляндия и Швеция в течение долгого времени были партнёрами НАТО, во многом они де-факто были союзниками по альянсу, работая в тесной координации с НАТО, имея очень передовые Вооружённые Силы, полностью совместимые с техникой НАТО, а также сильными демократиями, которые были нашими партнёрами, будучи частью ЕС. Полагаю, это объясняет быстроту процесса", - ответил дипломат.Более прямолинейным был помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан: "Сейчас, на наш взгляд, лучший путь поддержки Украины - практическая поддержка "на земле", а процесс в Брюсселе (принятия Украины в НАТО - ред.) следует предпринять в другое время".В ходе своего выступления в Брюсселе Столтенберг не дал прямого ответа на вопрос журналистов, готов ли Альянс рассмотреть заявку Украины на получение членства в ускоренном порядке, а лишь сказал : "Двери в НАТО остаются открытым. Мы демонстрировали это в последние годы. Решение о членстве принимается всеми 30 союзниками единогласно. Наша цель в настоящее время - это оказание срочной помощи Украине, чтобы помочь ей защититься от российского вторжения. Сейчас именно это главная задача альянса"."НАТО намерена дальше вести противостояние с Россией руками Украины. Альянс не станет бросаться на амбразуру и открыто идти на третью мировую. Это, по сути, ответ Генсека Столтенберга на слова Зеленского о подаче заявки Украины на вступление в НАТО по ускоренной процедуре. Такова суровая правда. До последнего украинца, так до последнего украинца. За пушечное мясо "уплачено" и поставками оружия, и другими видами военной помощи", - заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Столтенберг подчеркнул, что НАТО не признаёт и никогда не признает ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области частью России, эти земли, как он утверждает, принадлежат украинцам, и присоединение новых субъектов к РФ не изменит решимости Альянса оказывать поддержку Киеву. Поддерживает НАТО и право Украины возвращать территории, вошедшие в состав России, поскольку, как утверждает генеральный секретарь организации, "имеет право возвращать свои территории, может защищать и освобождать свои территории".Отвечая на вопрос журналиста о том, может ли Украина вести боевые действия в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях после их присоединения к России, Столтенберг сказал, что это не меняет сути конфликта, несмотря на угрозу ядерной эскалации - Украина имеет право на самооборону, что зафиксировано в Уставе ООН.Хорошо бы если бы генеральный секретарь НАТО также упомянул и о праве народа на самоопределение, также закреплённое в Уставе ООН, которое и реализовали жители этих 4 регионов, когда изъявили желание присоединиться к РФ."Если Путин прекратит боевые действия, то будет мир. Если прекратит Украина, то она перестанет существовать как суверенное государство", - заявил Столтенберг."Какой циничный мальчик – ведь если не прекратит, то исчезнет значительная часть украинцев", - прокомментировал его слова Медведев.При этом в отношении России генеральный секретарь НАТО выражался достаточно сдержанно, всячески желая не нагнетать обстановку, чтобы избежать прямой конфронтации Альянса с Москвой. Он пригрозил, что Россию ждут серьёзные последствия в случае применения ядерного оружия, но тут же делает оговорку, что НАТО не видит никаких признаков подготовки РФ к использованию своего ядерного арсенала."НАТО не является частью конфликта, - подчеркнул Столтенберг. - Но мы предоставляем поддержку Украине, чтобы она смогла реализовать право на самооборону".Своё видение текущих геополитических процессов в мире высказал и один из отцов американской дипломатии Генри Киссинджер, работавший госсекретарём и советником президента США по национальной безопасности в разгар холодной войны. По его словам, после распада СССР и Организации Варшавского договора в Восточной Европе образовалось пространство, не занятое военными блоками, и Вашингтон начал проводить курс на то, чтобы закрепиться там."США попытались интегрировать весь этот регион без исключения в стратегическую систему под своим руководством, уничтожив российский пояс безопасности. Я считал, что американский курс на включение Украины в НАТО не был мудрым, её интеграция, особенно в военном плане. Национальные системы безопасности оказались несовместимы", - заявил 99-летний американский дипломат на онлайн-мероприятии Совета по международным отношениям.В успех интеграции Украины в западную систему не верят даже в Киеве. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что НАТО не вступит в боевые действия на стороне Киева, а заявка на членство в Альянсе нужна для того, чтобы зафиксировать вектор развития и ускорить поставки западного вооружения. То есть он фактически признаёт, что вот эта вся сцена с подачей заявки о членстве в НАТО было лишь мощным пиар-ходом в ответ на принятие Россией в свой состав 4 бывших украинских регионов. А больше Зеленскому ответить Путину было нечем, а молча принять утрату территорий президент Украины не мог."Чем быстрее на Украине услышат президента Путина, сложат оружие и вернутся за стол переговоров, тем большего количества бессмысленных жертв удастся избежать. Пора трезветь от наркотического дурмана", - призвал Слуцкий.Полезно послушать российского лидера не только на Украине, но и всему миру, и такая возможность появилась незамедлительно. Трансляция выступления Столтенберга в YouTube-канале немецкого телеканала Deutsche Welle* прервалась на словах о конфликте на Украине, после чего на экране появляются кадры выступления Путина на Красной площади, когда он говорил, что "именно Россия создала современную Украину, передав туда значительные территории".* СМИ, выполняющее функцию иноагента

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Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, владимир зеленский, нато, йенс столтенберг, сша, генри киссинджер