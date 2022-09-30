https://ukraina.ru/20220930/1039279274.html

Роман Камышов из Херсона: Теперь наша область выросла до Владивостока

Роман Камышов из Херсона: Теперь наша область выросла до Владивостока - 30.09.2022 Украина.ру

Роман Камышов из Херсона: Теперь наша область выросла до Владивостока

Украина.ру, 30.09.2022

2022-09-30T19:44

2022-09-30T19:44

2022-09-30T19:44

интервью

херсон

референдум

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В Херсоне всё ещё хватает людей, которые ждут Украину, но киевский режим с каждым днем помогает им разочаровываться в самом себе, считает заместитель председателя федерации профсоюзов Херсонской области Роман Камышов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру .Крепкий молодой мужчина ждал нас на одной из центральных улиц Херсона. Сразу представился: позывной "Малыш". Он рассказал, что в городе он не один – с женой и двумя детьми. Старший ходит во второй класс, младший пока только учится ходить. Близкие поддерживают Роман Алексеевича: работы много и без надежного тыла в такой работе никуда. В тоже время, как мы поняли, работающие украинские ДРГ беспокоят всех. Вот и наш собеседник, хотя и не скрывает своего отношения к происходящему, все же свое фото обнародовать не хочет.- Роман, расскажите, как жители восприняли итоги референдума?- Сейчас, когда мы подвели итоги референдума, я хочу выразить признательность всем людям Херсона за то, что они нам поверили, пошли за нами. Они сделали свой свободный правильный выбор. Я уверен, что с приходом Российской Федерации на Херсонщину здесь, наконец, появится закон, порядок и обычная мирная жизнь.Но ничего не изменится по щелку пальцев – это надо понимать. Не стоит ждать "золотых гор" и мгновенно отремонтированных дорог. Это нужно будет делать самим жителям Херсона. А Россия будет обеспечивать здесь закон и порядок.- Как активисты профсоюза участвовали в проведении референдума?- Из числа членов профсоюза многие участвовали в самих избирательных комиссиях – это были работники медицинских и образовательных учреждений, железнодорожных предприятий. Что меня поразило. Так как сейчас была применена система не стационарных участков, а именно выездных, и делалось это в целях безопасности, для того, чтобы сложнее было навести какой-то тактический удар. Так если бы мы собрались и восемь часов находились в одном месте, естественно об этом мог кто-то узнать и туда был бы какой-то налет.При взаимодействии с Центральной избирательной комиссией Херсонской области мы старались по профсоюзам сообщать, где будут участки буквально за час, за два, за три. Но к нашему большому удивлению люди собирались коллективами за 30-40 минут, приходили и в течении часа-двух максимум голосовали и расходились. Мы сами просили, чтобы не оставались в большом скоплении.Один из таких поразительных примеров: есть военизированная охрана на железной дороге, где порядка 300 человек. Полувоенная организация, люди очень дисциплинированные.Я созвонился с председателем профсоюза, говорю: так и так, у вас будет голосование через два часа. Через два часа 200 человек стояло. Нас спросили, где будет следующий пункт голосования, так как примерно 100 человек сейчас на постах, чтобы они могли приехать. И на следующий все эти 100 человек приехали и проголосовали.- Как думаете, почему люди были так активны на референдуме?- Знаете, я иногда выступаю в роли адвоката дьявола. Спросил у них: а для чего вам вообще оно, это голосование? Один отвечает: "Роман Алексеевич, я прежде всего хочу работать нормально".Они хотят работать нормально – чтобы дома был комфорт, чтобы в холодильнике была еда, чтобы ребенок спокойно ходил в школу или детский сад, чтобы жена спокойно могла заниматься своими делами. Люди хотят обычных человеческих благ, тех самых, которые давал Советский Союз, как бы его не ругали.После референдума 27 сентября я наблюдал такую картину: двое здоровых мужчин стояли возле избирательного участка и плакали. Это были железнодорожники высокого ранга. Я спросил, что случилось, почему они плачут. А они отвечают мне: "Это правда?" "Да, - отвечаю, - это вы сделали, вы красавцы".Когда видишь плачущих от счастья мужиков, которые понимают, что они это реально сделали, вот тут (показывает на сердце) становится хорошо.Сейчас благодаря тому, что проведен референдум - я два дня назад пошутил об этом, когда мы уже почти заканчивали голосование: "Ребята, я вас всех поздравляю. - С чем? - А теперь территория Херсонской области увеличилась до Владивостока".Вы подумайте, что вы сделали, говорю людям. Вы сейчас проголосовали за то, чтобы у Херсонской области было по-настоящему светлое будущее. Вы просто написали историю своими руками.

https://ukraina.ru/20220930/1039278510.html

https://ukraina.ru/20220930/1039207517.html

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Василий Ткач

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Ткач

интервью, херсон, референдум