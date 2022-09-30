Столтенберг ответил на вопрос о заявке Украины на членство в НАТО - 30.09.2022 Украина.ру
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Столтенберг ответил на вопрос о заявке Украины на членство в НАТО
Столтенберг ответил на вопрос о заявке Украины на членство в НАТО - 30.09.2022 Украина.ру
Столтенберг ответил на вопрос о заявке Украины на членство в НАТО
В НАТО не признали Херсонскую и Запорожскую области, Донецкую и Луганскую Народные Республики в составе России. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг
2022-09-30T19:32
2022-09-30T19:32
новости
нато
украина
столтенберг
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НАТО не является стороной конфликта на Украине, но продолжит поставки вооружения Киеву, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции. На вопрос об ускоренном рассмотрении заявки Украины на членство в НАТО он заявил о сложностях.Главной целью НАТО на сегодняшний день Столтенберг назвал военные поставки Киеву.
https://ukraina.ru/20220930/1039271793.html
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Новости, НАТО, Украина, Столтенберг

Столтенберг ответил на вопрос о заявке Украины на членство в НАТО

19:32 30.09.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПресс-конференция генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга
Пресс-конференция генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости . Стрингер
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В НАТО не признали Херсонскую и Запорожскую области, Донецкую и Луганскую Народные Республики в составе России. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг
НАТО не является стороной конфликта на Украине, но продолжит поставки вооружения Киеву, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции. На вопрос об ускоренном рассмотрении заявки Украины на членство в НАТО он заявил о сложностях.
"Каждая демократия в Европе имеет право подать заявку на членство в НАТО. Мы уважаем это право, и говорим, что двери в НАТО остаются открытыми. Союзники по НАТО четко заявили, что мы поддерживаем право Украины сделать свой выбор. Но это решение должно быть принято всеми тридцатью государствами, и только при общем консенсусе это может быть возможно", - сказал Столтенберг.
Главной целью НАТО на сегодняшний день Столтенберг назвал военные поставки Киеву.
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