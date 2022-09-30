https://ukraina.ru/20220930/1039279171.html

Столтенберг ответил на вопрос о заявке Украины на членство в НАТО

Столтенберг ответил на вопрос о заявке Украины на членство в НАТО - 30.09.2022 Украина.ру

Столтенберг ответил на вопрос о заявке Украины на членство в НАТО

В НАТО не признали Херсонскую и Запорожскую области, Донецкую и Луганскую Народные Республики в составе России. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг

2022-09-30T19:32

2022-09-30T19:32

2022-09-30T19:32

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нато

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столтенберг

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НАТО не является стороной конфликта на Украине, но продолжит поставки вооружения Киеву, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции. На вопрос об ускоренном рассмотрении заявки Украины на членство в НАТО он заявил о сложностях.Главной целью НАТО на сегодняшний день Столтенберг назвал военные поставки Киеву.

https://ukraina.ru/20220930/1039271793.html

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новости, нато, украина, столтенберг