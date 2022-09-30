https://ukraina.ru/20220930/1039278987.html
Столтенберг: НАТО не является стороной конфликта
Столтенберг: НАТО не является стороной конфликта - 30.09.2022 Украина.ру
Столтенберг: НАТО не является стороной конфликта
В НАТО не признали Херсонскую и Запорожскую области, Донецкую и Луганскую Народные Республики в составе России. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг
2022-09-30T19:25
2022-09-30T19:25
2022-09-30T19:25
новости
украина
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1e/1039278361_0:0:1265:712_1920x0_80_0_0_3ff08cc7825753027b70a9495fd95472.png
Включение в состав России четырех бывших регионов Украины в НАТО оценили как захват территорий. В то же время, НАТО не является стороной конфликта, но продолжит поддерживать киевские власти, заявил Столтенберг. Если Россия остановит войну, будет мир, сказал Столтенберг. Если остановится Украина, то она перестанет существовать как суверенное государство, добавил он.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1e/1039278361_121:0:1094:730_1920x0_80_0_0_d831aa263582ab41a050165a65e1051c.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, нато
Столтенберг: НАТО не является стороной конфликта
В НАТО не признали Херсонскую и Запорожскую области, Донецкую и Луганскую Народные Республики в составе России. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг
Включение в состав России четырех бывших регионов Украины в НАТО оценили как захват территорий. В то же время, НАТО не является стороной конфликта, но продолжит поддерживать киевские власти, заявил Столтенберг.
"НАТО не является стороной конфликта, но мы предоставляем поддержку Украине, чтобы она могла сама себя защитить", - сказал Столтенберг. - "Мы остаемся вместе, и будем поддерживать каждого члена, каждого союзника НАТО".
Если Россия остановит войну, будет мир, сказал Столтенберг. Если остановится Украина, то она перестанет существовать как суверенное государство, добавил он.