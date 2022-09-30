https://ukraina.ru/20220930/1039278987.html

Столтенберг: НАТО не является стороной конфликта

Столтенберг: НАТО не является стороной конфликта - 30.09.2022 Украина.ру

Столтенберг: НАТО не является стороной конфликта

В НАТО не признали Херсонскую и Запорожскую области, Донецкую и Луганскую Народные Республики в составе России. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг

2022-09-30T19:25

2022-09-30T19:25

2022-09-30T19:25

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Включение в состав России четырех бывших регионов Украины в НАТО оценили как захват территорий. В то же время, НАТО не является стороной конфликта, но продолжит поддерживать киевские власти, заявил Столтенберг. Если Россия остановит войну, будет мир, сказал Столтенберг. Если остановится Украина, то она перестанет существовать как суверенное государство, добавил он.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, нато