https://ukraina.ru/20220930/1039278510.html

Новые регионы России, срочно в НАТО, бои под Красным Лиманом. Итоги 30 сентября на Украине

Новые регионы России, срочно в НАТО, бои под Красным Лиманом. Итоги 30 сентября на Украине - 30.09.2022 Украина.ру

Новые регионы России, срочно в НАТО, бои под Красным Лиманом. Итоги 30 сентября на Украине

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России. В ответ Украина заявила о срочной заявке на членство в НАТО. В Красном Лимане сложилась крайне тяжёлая обстановка

2022-09-30T19:18

2022-09-30T19:18

2022-09-30T19:18

эксклюзив

хроники

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Президент России Владимир Путин и главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, Запорожской области Евгений Балицкий и Херсонской области Владимир Сальдо подписали договоры о включении республик Донбасса и областей Северной Таврии в состав Российской Федерации."Уважаемые граждане России, граждане Донецкой и Луганской Народных Республик, жители Запорожской и Херсонской областей, депутаты Государственной думы, сенаторы РФ, вы знаете, в Донецкой и Луганской Народных республиках, Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы. Их итоги подведены. Результаты известны. Люди свой выбор сделали. Однозначный выбор", — заявил президент России Владимир Путин перед подписанием договоров.Он отметил, что уверен: Федеральное Собрание поддержит законы о присоединении новых территорий. Президент России подчеркнул: Запорожская, Херсонская области, ДНР и ЛНР в своём праве — их право на равноправие и самоопределение зафиксировано в Уставе ООН. При этом Путин указал, что Россия готова к переговорам с Украиной. Последнюю он призвал прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.Путин также вспомнил и о героях Русской весны."Мы всегда будем помнить героев Русской весны, тех, кто не смирился в 2014 году с неонацистским государственном переворотом на Украине. Всех, кто погиб за право говорить на родном языке, сохранять свою культуру, традиции, веру, за право жить, — это воины Донбасса, мученики Одесской Хатыни, жертвы бесчеловечных терактов, устроенных киевским режимом", — подчеркнул Путин.Он также отметил роль ополченцев и добровольцев, мирных жителей и народных героев."Это добровольцы и ополченцы, это и мирные жители, дети, женщины, старики, русские, украинцы, люди самых разных национальностей. Это настоящие народные лидеры Донецка Александр Захарченко, это боевые командиры Арсен Павлов и Владимир Жога, Ольга Качура и Алексей Мозговой, это прокурор Луганской Республики Сергей Горенко, это десантник Нурмагомед Гаджимагомедов, все наши солдаты и офицеры, павшие смертью храбрых в ходе специальной военной операции", — сказал Путин.Президент России подчеркнул: Россия не предаст людей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей."Выбор народа в Донецке, Луганске, Запорожье, Херсоне обсуждать не будем, он сделан. Россия его не предаст", — заявил Путин.Под конец своей речи президент России подчеркнул, что в мир вступил в период революционных трансформаций, а Россия борется за справедливый и свободный путь развития без диктата и деспотии."Начавшийся слом западной гегемонии необратим. И вновь повторю: как прежде уже не будет. Поле битвы, на которое нас позвала судьба и история, — это поле битвы за наш народ, за большую историческую Россию, за будущие поколения, за наших детей, внуков и правнуков. Мы должны защитить их от порабощения, от чудовищных экспериментов, которые направлены на то, чтобы искалечить их сознание и душу. Сегодня мы сражаемся за то, чтобы никому и никогда не пришло в голову, что Россию, наш народ, наш язык, нашу культуру можно взять и вычеркнуть из истории. Сегодня нам нужна консолидация всего общества. И в основе такой сплочённости может быть только суверенитет, свобода, созидание, справедливость. Наши ценности — это человеколюбие, милосердие и сострадание. И хочу завершить свою речь словами настоящего патриота — Ивана Александровича Ильина: "Если я считаю моей Родиной Россию, то это значит, что я по-русски люблю, созерцаю и думаю, по-русски пою и говорю, что я верю в духовные силы русского народа, его дух — мой дух, его судьба — моя судьба, его страдание — моё горе, его расцвет — моя радость". За этими словами великий духовный выбор, которому более, чем за тысячу лет российской государственности следовали многие поколения наших предков. Сегодня этот выбор делаем мы, сделали граждане Донецкой и Луганской Народный Республик, сделали жители Запорожской и Херсонской областей. Они сделали выбор быть со своим народом, быть с Родиной, жить её судьбой, побеждать вместе с ней. За нами правда, за нами — Россия!" — завершил свою речь Путин.После в президиум были приглашены главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, где они вместе с Путиным подписали договоры о присоединении их республик и областей к Российской Федерации и образовании новых субъектов.На Украине это вызвало крайне резкую реакцию.Срочно в НАТОЕщё до подписания договоров на Украине экстренно созвали заседание Ставки верховного главнокомандующего. В заседании принимали участие президент Украины Владимир Зеленский, министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник ГУР Кирилл Буданов, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, руководители силовых ведомств, правоохранительных органов и сил логистики, а также руководитель Офиса президента Андрей Ермак и секретарь СНБО Алексей Данилов.В режиме видеосвязи к заседанию присоединились: командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий войсками оперативного командования "Запад" Сергей Литвинов, командующий войсками ОК "Юг" Андрей Ковальчук и глава Государственной погранслужбы Украины Сергей Дейнеко.Собственно, докладам военных и было посвящено заседание.Позже состоялось и заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. По его итогам Зеленский сделал ряд громких заявлений."Украина была и остается лидером в переговорных усилиях. Именно наше государство всегда предлагало России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях. Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно <...> Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России", - отметил нынешний президент Украины.Примечательно, что ранее сами западные СМИ сообщали, что Украина сама сворачивала мирные переговоры с Россией. Активное участие в срыве переговоров принимал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.Кроме того, Зеленский сообщил, что Украина срочно вступает в НАТО."Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Североатлантического союза. Они реальны для Украины – реальны в поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия. Мы доверяем друг другу, помогаем друг другу, и мы защищаем друг друга. Это и есть Североатлантический союз. Де-факто. Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая будет соответствовать нашему значению для защиты всего нашего сообщества. В ускоренном порядке. Мы делаем свой определяющий шаг, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО", - заявил Зеленский.Это заставило многих обеспокоиться, не примет ли Альянс Украину в досрочном порядке в качестве ответа на присоединение Донбасса и Северной Таврии к России. Однако позже советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк дал понять, что вряд ли Украину примут в НАТО сегодня же."Война закончится раньше, чем Украина пройдёт все бюрократические процедуры вступления в НАТО", - отметил Подоляк.Около 19 часов генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО является стороной конфликта на Украине и остаётся оборонным Альянсом. При этом Украину НАТО всё же поддерживает "в её самообороне", отметил генсек Альянса.Пока Запад угрожает России ужесточением санкционного режима.Бои в Красном ЛиманеВ ночь на 30 сентября стало известно о тяжёлой обстановке у Красного Лимана."Под Лиманом обстановка крайне сложная. Противник наносит основной удар под Ямполем и на Торское, с целью окончательно перерезать трассу Кременная — Лиман и окружить наши войска. Атакует крупными силами при поддержке артиллерии, "Хаймарсов" и бронетехники. Сегодня будет очень сложная ночь и завтра очень сложный день", — сообщил один из российских военкоров.Позже проект WarGonzo подтвердил эту информацию."Эта ночь будет решающей для Красного Лимана. Кто-то может скептически сказать "в очередной раз". Но мы достоверно утверждаем, опираясь сразу на несколько надёжных источников, — так жестко и так опасно там ещё не было. Помимо прорыва к Ставкам и фактической блокаде Дробышева прибавилась обрывочная информация о том, что начались бои и за Ямполь. Клещи вокруг Лимана могут сомкнуться в любой момент. Там ещё остаются люди, в том числе бойцы НМ ДНР и русской армии. Драматизма к ситуации прибавляет тот факт, что завтра должен быть по идеи торжественный и исторический день. Поэтому дай Бог, чтобы трагедии не случилось! Мы молимся за вас, наши герои!", — указывалось в сообщении телеграм-канала проекта.Информацию о том, что в Красном Лимане сложилась крайне тяжёлая обстановка сообщил и Союз добровольцев Донбасса."Ребята пишут, что положение очень тяжёлое, и легче оно не становится. Скорее всего, только утром будет понятна ситуация вокруг Красного Лимана и Дробышева. В Дробышево воюет батальон Союза добровольцев Донбасса под командованием Фомича. Держитесь, мужики!!!", — отмечалось в сообщении канала СДД.Также о тяжести обстановки в Красном Лимане сообщил утром 30 сентября бывший народный депутат Украины, спикер парламента Новороссии Олег Царёв."Красный Лиман в тактическом окружении. Ещё немного и будет в полном. Сейчас надо решать или деблокировать его, или пытаться вывести из него наши подразделения. Решение надо принимать прямо сейчас или будет поздно. Вопрос деблокирования будет связан с потерями. Наступать всегда гораздо сложнее, чем обороняться. Я хочу сказать, что целесообразнее было своевременно усилить фланги, на это был месяц, чем сейчас отбивать уже занятые врагом населённые пункты", — отметил Царёв.Он подчеркнул, что оставить Лиман — это очередная потеря территории, причём после Лимана под удар попадёт крупная агломерация — Северодонецк и Лисичанск."Потеря крупного населённого пункта в день подписания договоров о присоединении новых территорий к России и связанных с этим гуляний — не лучший подарок к празднику от нашего министерства обороны", — подытожил Царёв.Спустя несколько минут о тяжёлой обстановке в Красном Лимане сообщил и российский военкор Александр Коц."По Лиману, к сожалению, вести не очень хорошие. Город фактически находится в оперативном окружении. На дорогу снабжения на Сватово сейчас вылезают ДРГ. Часть ее находится под контролем украинской артиллерии. Ямполь к утру, по факту, находится в "серой зоне", нашим подразделениям пришлось отойти. В Дробышево линия обороны прорвана. Ситуация в районе Красного Лимана критическая", — подчеркнул Коц.Спустя несколько часов стало известно о взятии украинцами Ямполя. Подтверждающее это видео опубликовал медиаэксперт Анатолий Шарий."Ну что, котики, Ямполь наш", — говорил на нём украинский военный.При этом позировал военный на фоне входа в здание с табличкой "Ямпольский учебно-воспитательный комплекс".Информацию об оставлении войсками союзных сил подтвердил российский военкор Евгений Поддубный."Наши силы оставили Дробышево и Ямполь. Оборона сформирована по линии дамб. Русские войска по-прежнему контролируют Красный Лиман, Ставки. Заречное, Торское. Противник держит под огневым контролем дорогу Кременная — Торское. Разведдозоры киевского режима замечены в районе дороги", — отметил он.Позже официальное заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин."Друзья, по Красному Лиману новости тревожные. ВФУ изо всех сил пытаются хоть как-то омрачить нам историческое событие. На данный момент Красный Лиман в полукольце, дорога от Сватово под нашим контролем, но периодически под обстрелом. Постоянные группы ДРГ. Ямполь и Дробышево в полной мере нами не контролируются. Наши ребята бьются, резервы подтягиваем, должны выстоять, но противник бросил тоже серьезные силы. Очень не приятные новости, но мы должны смотреть трезво на ситуацию и делать выводы из своих ошибок. Со всем справимся!" - сообщил он в полдень.Вечером российский военкор Александр Коц опубликовал новые подробности о происходящем в Красном Лимане."Обстановка остается очень тяжелой. Гарнизон Красного Лимана сейчас держит оборону фактически по границам города. Физически дорога на Торской, в сторону Кременной пока не перерезана. Однако по факту она находится под артиллерийским контролем ВСУ. В полях были замечены "летучие отряды" на легкобронированных внедорожниках. Такие атаковали первой волной на Балаклейском направлении. Здесь их усилия компенсируются героической самоотдачей обороняющихся Барсов, казаков и 20-й армии. Сегодня в районе видел работу на сверхнизких высотах наших штурмовиков. Работает артиллерия. Подтягиваются танки и другая бронетехника для деблокады гарнизона", - написал он у себя в телеграм-канале в 18:05.Под Красным Лиманом идут ожесточённые бои.

https://ukraina.ru/20220930/1039268058.html

https://ukraina.ru/20220930/1039246203.html

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https://ukraina.ru/20220929/1039220480.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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