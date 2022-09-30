https://ukraina.ru/20220930/1039278172.html

"Донбасс отчизну не подведет". Глава ДНР выступил на Красной площади в Москве

"Донбасс отчизну не подведет". Глава ДНР выступил на Красной площади в Москве - 30.09.2022 Украина.ру

"Донбасс отчизну не подведет". Глава ДНР выступил на Красной площади в Москве

30 сентября на Красной площади в Москве проходит концерт в честь включения в состав России Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик. Со сцены выступил глава ДНР Денис Пушилин

2022-09-30T19:03

2022-09-30T19:03

2022-09-30T19:46

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Паузу в выступлении Пушилина заполнили аплодисментами и восторженными возгласами. Кто-то крикнул: "Давай!". "Для нас Москва всегда была Родиной, столицей нашей Родины", продолжил Пушилин. Он перечислил другие города России и города Донецкой Народной Республики - русские города. "Донбасс отчизну не подведет, нам нужна победа", заключил он.

https://ukraina.ru/20220930/1039266501.html

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новости, денис пушилин, донбасс, днр, россия