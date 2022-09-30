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"Донбасс отчизну не подведет". Глава ДНР выступил на Красной площади в Москве
"Донбасс отчизну не подведет". Глава ДНР выступил на Красной площади в Москве - 30.09.2022 Украина.ру
"Донбасс отчизну не подведет". Глава ДНР выступил на Красной площади в Москве
30 сентября на Красной площади в Москве проходит концерт в честь включения в состав России Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик. Со сцены выступил глава ДНР Денис Пушилин
2022-09-30T19:03
2022-09-30T19:03
2022-09-30T19:46
новости
денис пушилин
донбасс
днр
россия
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Паузу в выступлении Пушилина заполнили аплодисментами и восторженными возгласами. Кто-то крикнул: "Давай!". "Для нас Москва всегда была Родиной, столицей нашей Родины", продолжил Пушилин. Он перечислил другие города России и города Донецкой Народной Республики - русские города. "Донбасс отчизну не подведет, нам нужна победа", заключил он.
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новости, денис пушилин, донбасс, днр, россия
Новости, Денис Пушилин, Донбасс, ДНР, Россия
"Донбасс отчизну не подведет". Глава ДНР выступил на Красной площади в Москве
19:03 30.09.2022 (обновлено: 19:46 30.09.2022)
30 сентября на Красной площади в Москве проходит концерт в честь включения в состав России Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик. Со сцены выступил глава ДНР Денис Пушилин
"Донбасс вернулся домой. Сказать, что я рад - ничего не сказать. Долгие восемь с половиной лет мы ждали, верили, надеялись... И вот - этот день свершился. Русские люди воссоединились", - сказал Пушилин.
Паузу в выступлении Пушилина заполнили аплодисментами и восторженными возгласами. Кто-то крикнул: "Давай!".
"Для нас Москва всегда была Родиной, столицей нашей Родины", продолжил Пушилин. Он перечислил другие города России и города Донецкой Народной Республики - русские города. "Донбасс отчизну не подведет, нам нужна победа", заключил он.