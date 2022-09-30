https://ukraina.ru/20220930/1039277863.html
Кочетков: украинство создали для разрушения русской идентичности
Кочетков: украинство создали для разрушения русской идентичности - 30.09.2022 Украина.ру
Кочетков: украинство создали для разрушения русской идентичности
Украинство создали для разрушения русской идентичности, заявил политолог Алексей Кочетков на пресс-конференции "Донбасс и Таврия возвращаются домой", организованной изданием Украина.ру
2022-09-30T18:52
2022-09-30T18:52
2022-09-30T18:52
новости
украина
алексей кочетков
политолог
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Украинские власти и общество не способны с кем-то договариваться, заявил Кочетков. По его словам, украинство, как политическая идеология, было создано для разрушения русской идентичности. Россия, по словам политолога, раньше не ставила перед собой цель бороться с этим при помощи русской идентичности.
https://ukraina.ru/20220930/1039277263.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, алексей кочетков, политолог
Новости, Украина, Алексей Кочетков, политолог
Кочетков: украинство создали для разрушения русской идентичности
Украинство создали для разрушения русской идентичности, заявил политолог Алексей Кочетков на пресс-конференции "Донбасс и Таврия возвращаются домой", организованной изданием Украина.ру