Кочетков: украинство создали для разрушения русской идентичности - 30.09.2022 Украина.ру
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Кочетков: украинство создали для разрушения русской идентичности
Кочетков: украинство создали для разрушения русской идентичности - 30.09.2022 Украина.ру
Кочетков: украинство создали для разрушения русской идентичности
Украинство создали для разрушения русской идентичности, заявил политолог Алексей Кочетков на пресс-конференции "Донбасс и Таврия возвращаются домой", организованной изданием Украина.ру
2022-09-30T18:52
2022-09-30T18:52
новости
украина
алексей кочетков
политолог
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Украинские власти и общество не способны с кем-то договариваться, заявил Кочетков. По его словам, украинство, как политическая идеология, было создано для разрушения русской идентичности. Россия, по словам политолога, раньше не ставила перед собой цель бороться с этим при помощи русской идентичности.
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новости, украина, алексей кочетков, политолог
Новости, Украина, Алексей Кочетков, политолог

Кочетков: украинство создали для разрушения русской идентичности

18:52 30.09.2022
 
Политолог Алексей Кочетков
Политолог Алексей Кочетков
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Украинство создали для разрушения русской идентичности, заявил политолог Алексей Кочетков на пресс-конференции "Донбасс и Таврия возвращаются домой", организованной изданием Украина.ру
Украинские власти и общество не способны с кем-то договариваться, заявил Кочетков. По его словам, украинство, как политическая идеология, было создано для разрушения русской идентичности.
"Никто ни с кем там договариваться не собирался. Их задача была переформатировать максимальное количество населения Украины в такую "вырусь", создать абсолютное государство-антипод России и продолжать это движение в сторону России, забрасывая нам переработанную, антисистемную идеологию", - сказал Кочетков.
Россия, по словам политолога, раньше не ставила перед собой цель бороться с этим при помощи русской идентичности.
Искандер Хисамов
18:43
Искандер Хисамов: Украинская элита неумолимо шла к своей катастрофеВремени на эйфорию нет, народу России предстоят тяжелые испытания. Об этом на пресс-конференции "Донбасс и Таврия возвращаются в Россию" заявил главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов
 
НовостиУкраинаАлексей Кочетковполитолог
 
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18:52Кочетков: украинство создали для разрушения русской идентичности
18:51Алексей Подберезкин о том, приведет ли вступление Украины в НАТО к ядерной войне
18:43Искандер Хисамов: Украинская элита неумолимо шла к своей катастрофе
18:36Подоляк заявил, что Украина "закончит войну раньше, чем вступит в НАТО"
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