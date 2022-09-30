https://ukraina.ru/20220930/1039277863.html

Кочетков: украинство создали для разрушения русской идентичности

Кочетков: украинство создали для разрушения русской идентичности - 30.09.2022 Украина.ру

Кочетков: украинство создали для разрушения русской идентичности

Украинство создали для разрушения русской идентичности, заявил политолог Алексей Кочетков на пресс-конференции "Донбасс и Таврия возвращаются домой", организованной изданием Украина.ру

2022-09-30T18:52

2022-09-30T18:52

2022-09-30T18:52

новости

украина

алексей кочетков

политолог

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Украинские власти и общество не способны с кем-то договариваться, заявил Кочетков. По его словам, украинство, как политическая идеология, было создано для разрушения русской идентичности. Россия, по словам политолога, раньше не ставила перед собой цель бороться с этим при помощи русской идентичности.

https://ukraina.ru/20220930/1039277263.html

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2022

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новости, украина, алексей кочетков, политолог