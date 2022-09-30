https://ukraina.ru/20220930/1039277263.html
Искандер Хисамов: Украинская элита неумолимо шла к своей катастрофе
Искандер Хисамов: Украинская элита неумолимо шла к своей катастрофе - 30.09.2022 Украина.ру
Искандер Хисамов: Украинская элита неумолимо шла к своей катастрофе
Времени на эйфорию нет, народу России предстоят тяжелые испытания. Об этом на пресс-конференции "Донбасс и Таврия возвращаются в Россию" заявил главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов
2022-09-30T18:43
2022-09-30T18:43
2022-09-30T19:01
новости
искандер хисамов
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1d/1037019129_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cf50f9ad6dee21318c6d4d002fded7af.jpg.webp
Либеральная модель себя исчерпывает на фоне повышения "некоей лютости" со стороны Запада. Пресса и политики "накачивают" европейцев, мобилизуют к жертвенности комфортом ради войны с Россией, заявил Хисамов.С другой стороны, продолжил он, к катастрофе шли украинские элиты. Россия отвечает на эти вызовы, сказал Хисамов.
https://ukraina.ru/20220930/1039248308.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1d/1037019129_41:0:1481:1080_1920x0_80_0_0_6d0129c0ab09bcaebda8541f2e109dfa.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, искандер хисамов, украина
Новости, Искандер Хисамов, Украина
Искандер Хисамов: Украинская элита неумолимо шла к своей катастрофе
18:43 30.09.2022 (обновлено: 19:01 30.09.2022)
Времени на эйфорию нет, народу России предстоят тяжелые испытания. Об этом на пресс-конференции "Донбасс и Таврия возвращаются в Россию" заявил главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов
Либеральная модель себя исчерпывает на фоне повышения "некоей лютости" со стороны Запада. Пресса и политики "накачивают" европейцев, мобилизуют к жертвенности комфортом ради войны с Россией, заявил Хисамов.
С другой стороны, продолжил он, к катастрофе шли украинские элиты.
"Украинский режим сам с собой не сладил. Он не показал умения разговаривать со своим обществом, в частности, с русскоязычным населением, с регионами. Это, может быть, было бы еще терпимо для России, если бы Украина создала все условия для русского языка <...> Украинская элита взяла курс на расчеловечивание людей, и шла неумолимым шагом к этой катастрофе", - сказал Хисамов.
Россия отвечает на эти вызовы, сказал Хисамов.