Искандер Хисамов: Украинская элита неумолимо шла к своей катастрофе - 30.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220930/1039277263.html
Искандер Хисамов: Украинская элита неумолимо шла к своей катастрофе
Искандер Хисамов: Украинская элита неумолимо шла к своей катастрофе - 30.09.2022 Украина.ру
Искандер Хисамов: Украинская элита неумолимо шла к своей катастрофе
Времени на эйфорию нет, народу России предстоят тяжелые испытания. Об этом на пресс-конференции "Донбасс и Таврия возвращаются в Россию" заявил главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов
2022-09-30T18:43
2022-09-30T19:01
новости
искандер хисамов
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1d/1037019129_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cf50f9ad6dee21318c6d4d002fded7af.jpg.webp
Либеральная модель себя исчерпывает на фоне повышения "некоей лютости" со стороны Запада. Пресса и политики "накачивают" европейцев, мобилизуют к жертвенности комфортом ради войны с Россией, заявил Хисамов.С другой стороны, продолжил он, к катастрофе шли украинские элиты. Россия отвечает на эти вызовы, сказал Хисамов.
https://ukraina.ru/20220930/1039248308.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1d/1037019129_41:0:1481:1080_1920x0_80_0_0_6d0129c0ab09bcaebda8541f2e109dfa.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, искандер хисамов, украина
Новости, Искандер Хисамов, Украина

Искандер Хисамов: Украинская элита неумолимо шла к своей катастрофе

18:43 30.09.2022 (обновлено: 19:01 30.09.2022)
 
© Арина Тихомирова/Украина.руИскандер Хисамов
Искандер Хисамов
© Арина Тихомирова/Украина.ру
Читать в
Времени на эйфорию нет, народу России предстоят тяжелые испытания. Об этом на пресс-конференции "Донбасс и Таврия возвращаются в Россию" заявил главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов
Либеральная модель себя исчерпывает на фоне повышения "некоей лютости" со стороны Запада. Пресса и политики "накачивают" европейцев, мобилизуют к жертвенности комфортом ради войны с Россией, заявил Хисамов.
С другой стороны, продолжил он, к катастрофе шли украинские элиты.
"Украинский режим сам с собой не сладил. Он не показал умения разговаривать со своим обществом, в частности, с русскоязычным населением, с регионами. Это, может быть, было бы еще терпимо для России, если бы Украина создала все условия для русского языка <...> Украинская элита взяла курс на расчеловечивание людей, и шла неумолимым шагом к этой катастрофе", - сказал Хисамов.
Россия отвечает на эти вызовы, сказал Хисамов.
Празднование присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в регионах РФ - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
12:24
Украина.ру проводит пресс-конференцию с главами ВГА освобожденных территорий
 
НовостиИскандер ХисамовУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:52Кочетков: украинство создали для разрушения русской идентичности
18:51Алексей Подберезкин о том, приведет ли вступление Украины в НАТО к ядерной войне
18:43Искандер Хисамов: Украинская элита неумолимо шла к своей катастрофе
18:36Подоляк заявил, что Украина "закончит войну раньше, чем вступит в НАТО"
18:31Михеев: возврат исконно русских территорий вызывает оптимизм
18:30Сергей Марков о послании Путина всему миру и вхождении новых территорий в состав России
18:17США признает только прежние границы Украины – Байден
18:17Четырьмя регионами дело не ограничится. О речи Владимира Путина
18:00"Республика Холодный Яр". Как было ликвидировано последнее гнездо петлюровской атаманщины
17:54"Кровавые мясники, убивающие женщин и детей" - Захарова прокомментировала заявление Зеленского
17:49Африканцы готовы принять участие в битве на Украине - сенатор Морозов
17:45США помогут Украине вернуть территории – Байден
17:38Владимир Евсеев: Россия применит ядерное оружие, если на Украину введут большую группировку НАТО
17:35"Серьезная битва". Сенатор Морозов о том, что будет дальше
17:30В Испании рассказали, кто мог организовать диверсию в Балтийском море
17:28Из украинского плена освобождены двое российских офицеров – Кадыров
17:24Сергей Михеев о том, кого обвинят в теракте на "Северных потоках"
17:23Украина не будет проводить переговоры – Зеленский
17:22Что происходит на фронте в районе Красного Лимана
17:19"Украинское досье": Донбасс и Таврия возвращаются в Россию
Лента новостейМолния