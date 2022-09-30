Искандер Хисамов: Украинская элита неумолимо шла к своей катастрофе

"Украинский режим сам с собой не сладил. Он не показал умения разговаривать со своим обществом, в частности, с русскоязычным населением, с регионами. Это, может быть, было бы еще терпимо для России, если бы Украина создала все условия для русского языка <...> Украинская элита взяла курс на расчеловечивание людей, и шла неумолимым шагом к этой катастрофе", - сказал Хисамов.