https://ukraina.ru/20220930/1039276894.html

Подоляк заявил, что Украина "закончит войну раньше, чем вступит в НАТО"

Подоляк заявил, что Украина "закончит войну раньше, чем вступит в НАТО" - 30.09.2022 Украина.ру

Подоляк заявил, что Украина "закончит войну раньше, чем вступит в НАТО"

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя подписание заявки на ускоренное вступление Украины в НАТО, заявил, что Киев "закончит войну" до вступления в альянс

2022-09-30T18:36

2022-09-30T18:36

2022-09-30T18:36

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Он объяснил, что заявкой Украина "фиксирует направление движения архитектуры безопасности" страны.Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на ускоренное вступление в альянс и заявил, что Киев "будет вести переговоры с Россией", но не будет вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ukraina.ru/20220930/1039274328.html

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новости, михаил подоляк, украина, нато