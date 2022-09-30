Подоляк заявил, что Украина "закончит войну раньше, чем вступит в НАТО" - 30.09.2022 Украина.ру
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Подоляк заявил, что Украина "закончит войну раньше, чем вступит в НАТО"
Подоляк заявил, что Украина "закончит войну раньше, чем вступит в НАТО" - 30.09.2022 Украина.ру
Подоляк заявил, что Украина "закончит войну раньше, чем вступит в НАТО"
Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя подписание заявки на ускоренное вступление Украины в НАТО, заявил, что Киев "закончит войну" до вступления в альянс
2022-09-30T18:36
2022-09-30T18:36
новости
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Он объяснил, что заявкой Украина "фиксирует направление движения архитектуры безопасности" страны.Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на ускоренное вступление в альянс и заявил, что Киев "будет вести переговоры с Россией", но не будет вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
https://ukraina.ru/20220930/1039274328.html
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Новости, Михаил Подоляк, Украина, НАТО

Подоляк заявил, что Украина "закончит войну раньше, чем вступит в НАТО"

18:36 30.09.2022
 
© sud.uaМихаил Подоляк
Михаил Подоляк
© sud.ua
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Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя подписание заявки на ускоренное вступление Украины в НАТО, заявил, что Киев "закончит войну" до вступления в альянс
Я думаю, что войну можно будет закончить немножечко быстрее, чем мы пройдем все бюрократические процедуры.
Он объяснил, что заявкой Украина "фиксирует направление движения архитектуры безопасности" страны.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на ускоренное вступление в альянс и заявил, что Киев "будет вести переговоры с Россией", но не будет вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
Сергей Марков интервью - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
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Сергей Марков о послании Путина всему миру и вхождении новых территорий в состав России
 
НовостиМихаил ПодолякУкраинаНАТО
 
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