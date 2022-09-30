https://ukraina.ru/20220930/1039276894.html
Подоляк заявил, что Украина "закончит войну раньше, чем вступит в НАТО"
Подоляк заявил, что Украина "закончит войну раньше, чем вступит в НАТО" - 30.09.2022 Украина.ру
Подоляк заявил, что Украина "закончит войну раньше, чем вступит в НАТО"
Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя подписание заявки на ускоренное вступление Украины в НАТО, заявил, что Киев "закончит войну" до вступления в альянс
2022-09-30T18:36
2022-09-30T18:36
2022-09-30T18:36
новости
михаил подоляк
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нато
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Он объяснил, что заявкой Украина "фиксирует направление движения архитектуры безопасности" страны.Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на ускоренное вступление в альянс и заявил, что Киев "будет вести переговоры с Россией", но не будет вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
https://ukraina.ru/20220930/1039274328.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, михаил подоляк, украина, нато
Подоляк заявил, что Украина "закончит войну раньше, чем вступит в НАТО"
Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя подписание заявки на ускоренное вступление Украины в НАТО, заявил, что Киев "закончит войну" до вступления в альянс