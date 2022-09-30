https://ukraina.ru/20220930/1039276714.html
Михеев: возврат исконно русских территорий вызывает оптимизм
Михеев: возврат исконно русских территорий вызывает оптимизм - 30.09.2022 Украина.ру
Михеев: возврат исконно русских территорий вызывает оптимизм
президент России Владимир Путин подписал договоры о включении Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик в состав РФ. Политолог Сергей Михеев оптимистично относится к возврату исконно русских земель. Об этом он заявил на пресс-конференции, организованной изданием Украина.ру
2022-09-30T18:31
2022-09-30T18:31
2022-09-30T18:31
новости
сергей михеев
россия
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Политолог считает, что эти вопросы можно было бы решить 15-20 лет назад с меньшими затратами, но большим эффектом.
https://ukraina.ru/20220930/1039266501.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сергей михеев, россия
Новости, Сергей Михеев, Россия
Михеев: возврат исконно русских территорий вызывает оптимизм
президент России Владимир Путин подписал договоры о включении Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик в состав РФ. Политолог Сергей Михеев оптимистично относится к возврату исконно русских земель. Об этом он заявил на пресс-конференции, организованной изданием Украина.ру
"Что касается возврата наших исконно русских территорий - понятно, вызывает оптимизм. По крайней мере с точки зрения того, что такое понятие не благодаря, а вопреки становится одним из главных направлений нашей внешней политики", - сказал он.
Политолог считает, что эти вопросы можно было бы решить 15-20 лет назад с меньшими затратами, но большим эффектом.