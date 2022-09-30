https://ukraina.ru/20220930/1039276714.html

Михеев: возврат исконно русских территорий вызывает оптимизм

Михеев: возврат исконно русских территорий вызывает оптимизм - 30.09.2022 Украина.ру

Михеев: возврат исконно русских территорий вызывает оптимизм

президент России Владимир Путин подписал договоры о включении Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик в состав РФ. Политолог Сергей Михеев оптимистично относится к возврату исконно русских земель. Об этом он заявил на пресс-конференции, организованной изданием Украина.ру

2022-09-30T18:31

2022-09-30T18:31

2022-09-30T18:31

новости

сергей михеев

россия

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Политолог считает, что эти вопросы можно было бы решить 15-20 лет назад с меньшими затратами, но большим эффектом.

https://ukraina.ru/20220930/1039266501.html

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2022

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новости, сергей михеев, россия