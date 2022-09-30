https://ukraina.ru/20220930/1039276134.html
США признает только прежние границы Украины – Байден
США признает только прежние границы Украины – Байден - 30.09.2022 Украина.ру
США признает только прежние границы Украины – Байден
США будут признавать и уважать границы Украины, признаваемые международным сообществом, также Киев может рассчитывать на продолжение военной помощи, заявил 30 сентября американский президент Джо Байден
2022-09-30T18:17
2022-09-30T18:17
2022-09-30T18:17
новости
сша
украина
джо байден
границы
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Он напомнил о ближайшем военном транше Украине на сумму в 1,1 миллиарда долларов и призвал страны мирового сообщества не признавать присоединение бывших украинских областей к России.Госсекретарь США Энтони Блинкен также заявил, что страны большой семерки будут принимать меры против тех государств, которые поддерживают вхождение новых территорий в состав РФ.
https://ukraina.ru/20220930/1039273851.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, украина, джо байден, границы
Новости, США, Украина, Джо Байден, границы
США признает только прежние границы Украины – Байден
США будут признавать и уважать границы Украины, признаваемые международным сообществом, также Киев может рассчитывать на продолжение военной помощи, заявил 30 сентября американский президент Джо Байден