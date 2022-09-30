США признает только прежние границы Украины – Байден - 30.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220930/1039276134.html
США признает только прежние границы Украины – Байден
США признает только прежние границы Украины – Байден - 30.09.2022 Украина.ру
США признает только прежние границы Украины – Байден
США будут признавать и уважать границы Украины, признаваемые международным сообществом, также Киев может рассчитывать на продолжение военной помощи, заявил 30 сентября американский президент Джо Байден
2022-09-30T18:17
2022-09-30T18:17
новости
сша
украина
джо байден
границы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/02/1037213690_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_5389d0959e731ee099185a95b39ae1b9.jpg
Он напомнил о ближайшем военном транше Украине на сумму в 1,1 миллиарда долларов и призвал страны мирового сообщества не признавать присоединение бывших украинских областей к России.Госсекретарь США Энтони Блинкен также заявил, что страны большой семерки будут принимать меры против тех государств, которые поддерживают вхождение новых территорий в состав РФ.
https://ukraina.ru/20220930/1039273851.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/02/1037213690_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e223dc608c86ac9c2474ee07f5081baa.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, украина, джо байден, границы
Новости, США, Украина, Джо Байден, границы

США признает только прежние границы Украины – Байден

18:17 30.09.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
США будут признавать и уважать границы Украины, признаваемые международным сообществом, также Киев может рассчитывать на продолжение военной помощи, заявил 30 сентября американский президент Джо Байден
США будут всегда уважать международно признанные границы Украины. Мы продолжим поддерживать усилия Украины, направленные на восстановление контроля над своей территорией, усиливая ее в военном и дипломатическом отношении.
Он напомнил о ближайшем военном транше Украине на сумму в 1,1 миллиарда долларов и призвал страны мирового сообщества не признавать присоединение бывших украинских областей к России.
Госсекретарь США Энтони Блинкен также заявил, что страны большой семерки будут принимать меры против тех государств, которые поддерживают вхождение новых территорий в состав РФ.
П/к по итогам встречи Д. Байдена с президентом Финляндии и премьером Швеции - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
17:45
США помогут Украине вернуть территории – БайденПрезидент США Джо Байден 30 сентября заявил, что Соединенные Штаты Америки помогут Украине "вернуть" утраченные территории
 
НовостиСШАУкраинаДжо Байденграницы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:52Кочетков: украинство создали для разрушения русской идентичности
18:51Алексей Подберезкин о том, приведет ли вступление Украины в НАТО к ядерной войне
18:43Искандер Хисамов: Украинская элита неумолимо шла к своей катастрофе
18:36Подоляк заявил, что Украина "закончит войну раньше, чем вступит в НАТО"
18:31Михеев: возврат исконно русских территорий вызывает оптимизм
18:30Сергей Марков о послании Путина всему миру и вхождении новых территорий в состав России
18:17США признает только прежние границы Украины – Байден
18:17Четырьмя регионами дело не ограничится. О речи Владимира Путина
18:00"Республика Холодный Яр". Как было ликвидировано последнее гнездо петлюровской атаманщины
17:54"Кровавые мясники, убивающие женщин и детей" - Захарова прокомментировала заявление Зеленского
17:49Африканцы готовы принять участие в битве на Украине - сенатор Морозов
17:45США помогут Украине вернуть территории – Байден
17:38Владимир Евсеев: Россия применит ядерное оружие, если на Украину введут большую группировку НАТО
17:35"Серьезная битва". Сенатор Морозов о том, что будет дальше
17:30В Испании рассказали, кто мог организовать диверсию в Балтийском море
17:28Из украинского плена освобождены двое российских офицеров – Кадыров
17:24Сергей Михеев о том, кого обвинят в теракте на "Северных потоках"
17:23Украина не будет проводить переговоры – Зеленский
17:22Что происходит на фронте в районе Красного Лимана
17:19"Украинское досье": Донбасс и Таврия возвращаются в Россию
Лента новостейМолния