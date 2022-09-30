https://ukraina.ru/20220930/1039275855.html

Четырьмя регионами дело не ограничится. О речи Владимира Путина

Четырьмя регионами дело не ограничится. О речи Владимира Путина - 30.09.2022 Украина.ру

Четырьмя регионами дело не ограничится. О речи Владимира Путина

Весьма эмоциональное выступление российского президента на церемонии подписания договоров о вступлении в состав России четырёх новых регионов одним из первых... Украина.ру, 30.09.2022

2022-09-30T18:17

2022-09-30T18:17

2022-09-30T18:49

колонка

мнение

владимир путин

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Весьма эмоциональное выступление российского президента на церемонии подписания договоров о вступлении в состав России четырёх новых регионов одним из первых подытожил военный эксперт Борис Рожин:«Речь Путина о Западе сегодня — это Мюнхенская речь 2007 на максималках».Рожин прав: речь шла не столько о новых регионах, сколько о политике Запада, которая сделала возможным их появление. Недаром в Донецке ещё накануне появились плакаты со словами «Спасибо деду за победу» и фотографией Байдена…Относительно оперативных моментов всё понятно: Путин предложил Киеву прекратить военные действия и сесть за стол переговоров, на которых не будет обсуждаться судьба новых регионов России.Понятно, что никакой реакции на это не будет. Киеву нет нужды прекращать боевые действия и отказываться от продолжения довольно успешного наступления, обусловленного существенным превосходством в силах и средствах. Ну и Киев многократно заявил, что не будет вести переговоры на поставленных Москвой условиях.Так или иначе, но сегодняшние заседания совбезов обеих стран дадут некоторые ответы на часть вопросов о том, как дальше будет развиваться конфликт.Теперь об истории. Перед выступлением Путина один из читателей моего телеграм-канала спросил: будет ли реабилитировано понятие «Новороссия»? Я ответил, что не знаю, но теперь с удовлетворением могу сказать, что не только Новороссия опять появилась в официальном лексиконе (пока — для обозначения Запорожской и Херсонской областей), но и «Русская весна» перестала, наконец, быть «Крымской весной».А вот мёртворождённый проект «Малороссии» успешно забыт.Это, безусловно, хорошие сигналы, знаменующие, как хочется надеяться, разрыв с политтехнологической практикой прошлых лет.Ещё один момент, который не получил освещения в выступлении президента, но представляется важным, — договоры подписываются с двумя «народными республиками» и двумя областями.Дело в том, что республики в составе России имеют национальный характер, русские же регионы имеют статус областей. «Народных республик» в России нет. С точки зрения имеющейся конституционной практики статус республик должны иметь как раз Запорожская и Херсонская области с преимущественно украинским (а в сельской местности — украиноязычным) населением.Возможно, статус территорий будет скорректирован при ратификации договоров и внесении изменений в Конституцию России. А если нет — тогда придётся корректировать особенности административно-территориального устройства РФ. Хорошо это или нет — вопрос.Основная часть выступления была посвящена проблемам глобальной политики.Прежде всего, Путин объяснил основания вступления новых территорий в состав России.Вообще, в международном праве существует конфликт принципов права на самоопределения и принципа нерушимости границ. Президент об этом конфликте не говорил, но чётко дал понять: Россия ориентировалась на принцип нерушимости границ, но поскольку этот принцип растоптан Западом (в пользу национального самоопределения — речь идёт о казусе Косова), Россия будет поступать так же.В том же духе был упомянут другой прецедент: использования США ядерного оружия.Главный посыл речь президента — антиколониальная и антирасистская (что скажут активисты BLM?) политика, которую проводит и будет проводить Россия. При этом отрицается навязываемый Западом принцип «порядка, основанного на правилах», установленных тем же Западом: «на дураков рассчитано просто».Хотелось бы надеяться, что Россия действительно не будет более подчиняться этому порядку.В этой связи выдвинут лозунг «суверенитет, созидание и справедливость» и упомянуто о фактической оккупации США Германии, Японии и Южной Кореи (если никто ещё не пошутил, что это перспективный список новых субъектов федерации, тогда за мной не занимать).В общем, сегодня праздник, но выступление Путина знаменует собой новый этап борьбы против неоколониальной системы господства Запада. И пока что эскалация нарастает: главные испытания впереди.P. S. Киев уже отреагировал на события в Москве:— Зеленский не будет вести переговоры с Путиным. Может быть, с новым руководством России.— Украина подаёт заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре, причём США её в этом уже поддержали. Т. е. если уже через несколько дней СВО, фактически, будет вестись на территории России, то через несколько месяцев, вполне вероятно, это будет уже война с НАТО (Леонид Слуцкий: «Заявление Зеленского об ускоренной заявке Киева на вступление в НАТО звучит как прямое приглашения альянса вступить в военный конфликт с РФ»).— Зеленский приказал США, Великобритании и Франции активизировать стратегию ядерного сдерживания России. Американский сенатор Линдси Грэм уже сказал, что США готовы служить Зеленскому: «Применение ядерного оружие в Украине будет атакой на НАТО».Кажется, в следующем выступлении Путина будет упомянуто о фактической оккупации США Украиной… Это я шучу, конечно, но в каждой шутке только доля шутки.

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колонка, мнение, владимир путин, украина, россия, сша, нато, запад