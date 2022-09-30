https://ukraina.ru/20220930/1039274328.html

Сергей Марков о послании Путина всему миру и вхождении новых территорий в состав России

Сергей Марков о послании Путина всему миру и вхождении новых территорий в состав России - 30.09.2022 Украина.ру

Сергей Марков о послании Путина всему миру и вхождении новых территорий в состав России

В интервью Украина.ру политолог Сергей Марков расшифровал основные тезисы из речи Владимира Путина и рассказал, что будет дальше с Украиной и Россией. Украина.ру, 30.09.2022

2022-09-30T18:30

2022-09-30T18:30

2022-09-30T18:30

интервью

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владимир путин

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В интервью Украина.ру политолог Сергей Марков расшифровал основные тезисы из речи Владимира Путина и рассказал, что будет дальше с Украиной и Россией.— Сергей Александрович, какие моменты из речи Путина на церемонии подписания документов о принятии четырех областей в состав России вы считаете наиболее знаковыми?— Там, по сути, были две вещи. В начале и в конце. Обращение было к гражданам России, к тем, кто уже есть в РФ, присоединяется и будет присоединяться в дальнейшем. Было дано обоснование, почему к России присоединяются эти четыре области.Обоснование такие: первое — нацистский переворот на Украине в 2014 году. Второе — неуважение прав людей, которые живут в этих областях и в других русских областях. Третье — прямой террор против них. Четвертое — воля этих людей, ясно выраженная на референдуме: быть с Россией. Пятое — многовековая историческая связь этих людей с Россией.Было сказано, что мы не хотим того, что нам навязывает Запад. Что причина русофобии в том, что мы не даем нас ограбить уже много веков, а мы не даем и строим сильное централизованное государство. За нами правда, за нами Россия, общество должно быть консолидировано. Это получит поддержку среди населения.Следующая вещь была обращена к народам незападных стран. Мы не ведем войну с Украиной, слово «Украина» вроде вообще не было упомянуто ни разу. Это Запад ведет гибридную войну против России, чтобы нас ограбить, установить тут свои порядки. Это угроза всем, это неоколониальные порядки.Был четко выделен враг: элиты западных государств и англосаксы.Было всем сказано всем государствам, что они хотят вас грабить, как и раньше столетиями грабили, поэтому объединяйтесь, включайтесь в антитеррористическую борьбу против Запада. Мы были лидерами такой борьбы в середине двадцатого века и сейчас ее возглавляем.— А фраза о революционных трансформациях, которые идут в мире, — это что значит?— За нами правота исторического процесса, мы выступаем за то, что Запад не должен доминировать в мире, но это и объективный исторический процесс — Запад теряет свое доминирование. Вот в чем суть трансформаций.— Путин также упомянул, что страны готовы бороться за свой суверенитет. О ком речь?— Это он говорит, что, как и Россия, многие страны борются за свой суверенитет с Западом. Все объединены этим интересом. Всем придется столкнуться с той проблемой, с которой столкнулась Россия.— Как повлияет вхождение новых регионов в состав России на ход спецоперации?— Никак не повлияет. Там ситуация подчиняется военной логике. Там сейчас будет яростное наступление украинской армии, потому что мобилизованные ВС РФ будут пока проходить подготовку. Вот им нужно успеть до этого, пользоваться будут тем, что пока пришла только часть добровольцев, а мобилизованные 300 тысяч только в ноябре приедут.Поэтому в этом месяце украинская армия, пользуясь по числу двукратным временным преимуществом, будет совершать яростные атаки. Тем более что у них моральное воодушевление после наступления в Харьковской области. И сейчас в районе Лимана ситуация сложная для российской армии. И обозлен Зеленский вот этим вступлением четырех областей в состав России.Сейчас он страстно мечтает отомстить и забрать хоть какие-то населенные пункты, где прошли референдумы, чтобы показать, что если они проголосовали за присоединение к России, это не значит, что вы там будете. Плюс 14 октября день УПА*, который бандеровский режим сделал днем ВСУ.Я предвижу несколько недель сильных атак со стороны ВСУ. Насколько армия России успела подтянуть резервы, не скажу, таких оперативных данных ни у кого нет, кроме Генштаба.— Как будут возрождать новые четыре региона? Как Крым или как-то иначе?— В чем-то как Крым, в чем-то немного иначе. Как Крым, с точки зрения, что люди включены в российские министерства, будет переходный период, когда будут в какой-то мере украинские, в какой-то мере украинские законы действовать. А не похоже будет тем, что будут военные действия же. Это будет фактическое, возможно, и формальное военное положение. Будут другие методы использовать. В Крыму просто надо было трансформировать систему, а тут надо будет много чего восстанавливать. Мариуполь разрушен.Это одно отличие. Ну и другое — треть населения уехала, надо дать возможность им вернуться.— Будут ли удары по украинской энергетической инфраструктуре?— Неизвестно до сих пор. Проблема в том, что и по российской могут бить.* Запрещенная в РФ организация.

https://ukraina.ru/20220930/1039266501.html

https://ukraina.ru/20220930/1039269881.html

https://ukraina.ru/20220930/1039265760.html

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2022

Александр Светлов

Александр Светлов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

интервью, россия, украина, владимир путин, днр, лнр, запорожье, херсон, подписание, нато, мобилизация