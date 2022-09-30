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В Испании рассказали, кто мог организовать диверсию в Балтийском море

В Испании рассказали, кто мог организовать диверсию в Балтийском море - 30.09.2022 Украина.ру

В Испании рассказали, кто мог организовать диверсию в Балтийском море

Правительство США всегда выражало своё недовольство строительством "Северного потока – 2", а президент этой страны Джо Байден обещал, что в случае "вторжения России на Украину" этот газопровод "перестанет существовать". Об этом напомнили 29 сентября журналисты во время обсуждения диверсии в испанской телепрограмме La Base

2022-09-30T17:30

2022-09-30T17:30

2022-09-30T17:37

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Участники программы - испанский политик и телеведущий, бывший лидер партии Podemos и заместитель председателя правительства страны Пабло Иглесиас, испанские журналисты Сара Серрано и Ману Левин, и российская журналистка Инна Афиногенова в ходе обсуждения пришли к выводу, что диверсия выгодна Вашингтону и что зона, в которой была осуществлена диверсия, находится под контролем блока НАТО.Журналисты также процитировали мнение испанского эксперта Хорхе Моралеса, который ранее, отвечая на вопросы в ходе передачи на государственном испанском телеканале TVE указал, что диверсия на газопроводе была выгодна США.

https://ukraina.ru/20220930/1039254966.html

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новости, испания, журналисты, диверсии, северный поток-2, джо байден, нато, балтийское море