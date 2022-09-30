В Испании рассказали, кто мог организовать диверсию в Балтийском море - 30.09.2022 Украина.ру
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В Испании рассказали, кто мог организовать диверсию в Балтийском море
В Испании рассказали, кто мог организовать диверсию в Балтийском море - 30.09.2022 Украина.ру
В Испании рассказали, кто мог организовать диверсию в Балтийском море
Правительство США всегда выражало своё недовольство строительством "Северного потока – 2", а президент этой страны Джо Байден обещал, что в случае "вторжения России на Украину" этот газопровод "перестанет существовать". Об этом напомнили 29 сентября журналисты во время обсуждения диверсии в испанской телепрограмме La Base
2022-09-30T17:30
2022-09-30T17:37
новости
испания
журналисты
диверсии
северный поток-2
джо байден
нато
балтийское море
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Участники программы - испанский политик и телеведущий, бывший лидер партии Podemos и заместитель председателя правительства страны Пабло Иглесиас, испанские журналисты Сара Серрано и Ману Левин, и российская журналистка Инна Афиногенова в ходе обсуждения пришли к выводу, что диверсия выгодна Вашингтону и что зона, в которой была осуществлена диверсия, находится под контролем блока НАТО.Журналисты также процитировали мнение испанского эксперта Хорхе Моралеса, который ранее, отвечая на вопросы в ходе передачи на государственном испанском телеканале TVE указал, что диверсия на газопроводе была выгодна США.
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новости, испания, журналисты, диверсии, северный поток-2, джо байден, нато, балтийское море
Новости, Испания, журналисты, диверсии, Северный поток-2, Джо Байден, НАТО, Балтийское море

В Испании рассказали, кто мог организовать диверсию в Балтийском море

17:30 30.09.2022 (обновлено: 17:37 30.09.2022)
 
© Danish DefenceУтечка газа Северный поток 2
Утечка газа Северный поток 2
© Danish Defence
Читать в
Правительство США всегда выражало своё недовольство строительством "Северного потока – 2", а президент этой страны Джо Байден обещал, что в случае "вторжения России на Украину" этот газопровод "перестанет существовать". Об этом напомнили 29 сентября журналисты во время обсуждения диверсии в испанской телепрограмме La Base
Участники программы - испанский политик и телеведущий, бывший лидер партии Podemos и заместитель председателя правительства страны Пабло Иглесиас, испанские журналисты Сара Серрано и Ману Левин, и российская журналистка Инна Афиногенова в ходе обсуждения пришли к выводу, что диверсия выгодна Вашингтону и что зона, в которой была осуществлена диверсия, находится под контролем блока НАТО.

Есть и другие "случайности". В июне в Балтийском море … были проведены военно-морские учения Соединённых Штатов вблизи [острова] Борнхольм, где и произошла диверсия. … Корабли ВМС США прошли в 30 километрах от места диверсии всего несколько дней назад

Инна Афиногенова
Российская журналистка
Журналисты также процитировали мнение испанского эксперта Хорхе Моралеса, который ранее, отвечая на вопросы в ходе передачи на государственном испанском телеканале TVE указал, что диверсия на газопроводе была выгодна США.
Утечка газа Северный поток
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НовостиИспанияжурналистыдиверсииСеверный поток-2Джо БайденНАТОБалтийское море
 
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