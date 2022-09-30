https://ukraina.ru/20220930/1039265760.html

Жители освобожденных территорий — граждане России навсегда — Путин

Жители освобожденных территорий — граждане России навсегда — Путин - 30.09.2022 Украина.ру

Жители освобожденных территорий — граждане России навсегда — Путин

Президент России Владимир Путин призвал Федеральное Собрание поддержать конституционное принятие и образование в составе России четырех новых регионов, в... Украина.ру, 30.09.2022

2022-09-30T15:59

2022-09-30T15:59

2022-09-30T16:17

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владимир путин

россия

освобождённые регионы украины

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Президент России Владимир Путин призвал Федеральное Собрание поддержать конституционное принятие и образование в составе России четырех новых регионов, в которых прошли референдумы: Запорожской и Херсонской областей, ЛНР и ДНР.Также Путин попросил Госдуму поддержать вхождение территорий. Заседание Госдумы назначено на 3 октября.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, россия, освобождённые регионы украины