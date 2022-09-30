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Жители освобожденных территорий — граждане России навсегда — Путин
Жители освобожденных территорий — граждане России навсегда — Путин - 30.09.2022 Украина.ру
Жители освобожденных территорий — граждане России навсегда — Путин
Президент России Владимир Путин призвал Федеральное Собрание поддержать конституционное принятие и образование в составе России четырех новых регионов, в... Украина.ру, 30.09.2022
2022-09-30T15:59
2022-09-30T15:59
2022-09-30T16:17
новости
владимир путин
россия
освобождённые регионы украины
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Президент России Владимир Путин призвал Федеральное Собрание поддержать конституционное принятие и образование в составе России четырех новых регионов, в которых прошли референдумы: Запорожской и Херсонской областей, ЛНР и ДНР.Также Путин попросил Госдуму поддержать вхождение территорий. Заседание Госдумы назначено на 3 октября.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, россия, освобождённые регионы украины
Новости, Владимир Путин, Россия, освобождённые регионы Украины
Жители освобожденных территорий — граждане России навсегда — Путин
15:59 30.09.2022 (обновлено: 16:17 30.09.2022)
«Весь мир должен услышать, что люди в Донецке, Луганске, Херсоне и Запорожье становятся гражданами России навсегда», — президент Российской Федерации Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин призвал Федеральное Собрание поддержать конституционное принятие и образование в составе России четырех новых регионов, в которых прошли референдумы: Запорожской и Херсонской областей, ЛНР и ДНР.
Также Путин попросил Госдуму поддержать вхождение территорий. Заседание Госдумы назначено на 3 октября.